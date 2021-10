Hacienda activa el 'catastrazo' para subir los impuestos a las viviendas por la puerta de atrás

El catastrazo de María Jesús Montero ya está en el BOE. Ayer jueves, el Gobierno publicó el nuevo sistema de valoración de referencia del Catastro, que eleva el coeficiente del actual 0,5% al 0,9%, tanto para los inmuebles urbanos como los rústicos. Además, el Catastro también va a empezar a valorar los inmuebles respecto al "valor de mercado" que le otorgarán a la casa, en lugar de respecto al "valor real" que refleja la escritura pública, como ya alertó Libre Mercado hace casi dos años.

Ese "valor de mercado" es entendido como el precio más probable por el cual podría venderse la vivienda, según las operaciones que recogen notarios, registradores y el big data del Gobierno. A ese valor se le aplicará el nuevo coeficiente de minoración del 0,9%, que no podrá superar el valor de mercado.

Como la mayoría de inmuebles pasarán a valer más, esta subida afectará directamente a su fiscalidad, que se elevará. El Impuesto de Sucesiones, el de Patrimonio y el de Transmisiones Patrimoniales serán los primeros en subir, aunque el Gobierno asegura que no afectará al IBI. "Los valores catastrales vigentes no se verán afectados, por lo que esta nueva norma no tendrá ningún efecto en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (que usa el valor catastral como base imponible, y no el valor real, y, por tanto, tampoco usará el valor de referencia)", señalan fuentes de Hacienda a este periódico. Sobre si la Plusvalía también golpeará al bolsillo del contribuyente, no se han pronunciado.

Esta medida puede suponer una subida fiscal en los inmuebles de hasta el 80%, tal y como ha calculado Expansión. El diario de Unidad Editorial ha puesto como ejemplo a un piso a precio de mercado, que cuesta 300.000 euros. Lo habitual para pagar Sucesiones es que esa casa con las escrituras estuviera valorada en 150.000 euros, pero con la nueva norma de Hacienda, su valor es de 270.000 euros, lo que implica más impuestos.

Por la puerta de atrás

El Gobierno ha escondido esta medida en la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal. Hacienda ha publicado los mapas de valores inmobiliarios de 2021, que es el primer paso para la elaboración de los valores de referencia individualizados para cada inmueble que desde el 1 de enero de 2022 servirán de base para la inminente subida de impuestos.

En esos mapas Hacienda sumará factores como "la calidad, antigüedad y estado de conservación del inmueble o, en el caso de los inmuebles rústicos, su localización y capacidad socioeconómica".