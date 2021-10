Locura en el mercado de futuros con el Brent en 200 dólares y el cobre por encima de los 1.000

Las materias primas están disparando su precio en 2021 de forma exponencial en algunos casos, y a nivel general se han revalorizado un 43% en los últimos nueve meses. Las causas del rally se explican por varios motivos, pero el principal apunta a los problemas con las cadenas de suministro, que están generando grandes frenos y cuellos de botella. Quizá, por ello, los precios de los futuros de algunas commodities como el cobre o el petróleo se han disparado y están presentando escenarios difícilmente imaginables hace solo un año.

En el caso del barril de Brent, QuikStrike, una herramienta que rastrea posiciones en el mercado de opciones, ha encontrado que ya hay apuestas en los 200 dólares (171 euros) por barril. En la actualidad, el crudo de referencia en Europa cotiza en 85 dólares (73 euros). Por el momento, aunque la subida es exponencial con respecto a hace doce meses, cuando estaba un 95% por debajo del precio actual, se mantiene alejado de los máximos históricos. En el año 2008 se llegaron a superar los 140 dólares (120 euros) por barril, una cifra que parece alejada de las cotizaciones actuales. Por el momento, Bank of America sí vaticina que se superen los 100 dólares por barril (86 euros) en caso de que tengamos un invierno especialmente frío.

Pero el Brent no es la única materia prima que está generando estas locuras en el mercado de futuros. En el caso del cobre, ya hay operadores pagando más de 1.000 dólares (860 euros) en el mercado de futuros por tonelada de este material. Algo especialmente raro, ya que no ocurría algo así desde 1994. Este hecho ha alertado de una fuerte especulación en torno a esta commoditie en particular, que se ha revalorizado un 54% en los últimos doce meses y está tocando máximos históricos.

Locura generalizada

El gas natural es la materia prima que más sube en el año, al hacerlo más de un 100%, pero le sigue de cerca el estaño con un 86% de subida, o la avena con un 80%. Otros productos más básicos como el café o el azúcar también han rebotado fuerte este año y suben más de un 53% y un 22% respectivamente.