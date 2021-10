Amazon y Starbucks buscan aliarse para crear tiendas-cafeterías sin cajeros ni camareros

Amazon y Starbucks podrían crear un nuevo concepto de tienda-cafetería que supone una revolución, especialmente para la cadena hostelera americana. Y es que, según ha avanzado Business Insider, las dos compañías están manteniendo conversaciones para unir fuerzas y darle un nuevo uso y valor añadido a las tiendas físicas de Amazon, llamadas Amazon Go. Estos establecimientos se caracterizan por no contar con ninguna persona física, tan solo sirve con poner la cuenta de usuario en la tienda del gigante electrónico para pagar los productos adquiridos.

Ahora, la empresa fundada por Jeff Bezos quiere añadirles un plus a sus tiendas y para ello busca asociarse con Starbucks. La idea que tienen es la de crear un espacio dentro de los Go en el que haya una pequeña cafetería regentada por la popular firma. En ella se surtirán bebidas y comidas calientes, además de otros productos que habitualmente se pueden encontrar en las cafeterías al uso que tiene Starbucks a lo largo y ancho del mundo.

Eso sí, lo que parece que queda por resolver es si se creará una marca respaldada por las dos compañías o será tan solo una asociación, ya que a la hora de pagar sin personal se podría hacer usando la aplicación de Amazon para los productos y la de Starbucks para los alimentos. Sin embargo, la intención es la de poner crear un mecanismo para poder unirse y facilitar al cliente el modo de pago, ya que no habrá personal ni en la tienda ni en la cafetería.

Cabe señalar que esta iniciativa ya llevaba tiempo dentro de los planes de ambas firmas, pero se ha ido retrasando por diversos motivos. No obstante, en los planes de Starbucks ya aparece esta nueva apuesta empresarial. "Nuestro plan es lanzar una tienda coubicada, donde los clientes pueden disfrutar de bebidas artesanales en una cafetería de Starbucks o recoger deliciosa comida grab & go de Amazon Go, sin esperar en la cola", recoge el documento. "Esperamos que Verde tenga su propia marca, con elementos tanto de Amazon como de Starbucks".

Por el momento se desconoce cuándo estará disponible, dónde y cómo será el diseño final, pero parece que las marcas ven potencial en esta colaboración. Amazon, para lograr sacar más partido a sus tiendas físicas, que no terminan de ser del todo rentables, y Starbucks, para seguir ampliando su presencia en más lugares.