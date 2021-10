Enagás gana 307,3 millones hasta septiembre, un 11,9% menos

Enagás obtuvo un beneficio neto de 307,3 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que representa un descenso del 11,9% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía. Pese a esto, mantiene el objetivo fijado de 380 millones de euros para sus cuentas al cierre del ejercicio.

Enagás ha explicado que el resultado obtenido se debe a una mayor aportación de las participadas, al plan de eficiencia de la compañía y a un bajo coste de la deuda. Todo ello, según ha explicado, está permitiendo amortiguar en el primer semestre el efecto de la reforma regulatoria para el período 2021-2026, que entró en vigor en enero de este año.

En concreto, la aportación de las filiales ha aumentado en los nueve primeros meses del año un 38,8% respecto al mismo periodo de 2020, con una contribución al flujo de caja de la compañía de 144 millones de euros. La compañía ha precisado que ha tenido además un efecto positivo el incremento de la eficiencia, con un control de gastos operativos del -2,5%, al tiempo que mantiene su firme compromiso con el empleo y disminuye el coste de la deuda, en el 1,7%.

Enagás ha resaltado que cuenta con una "sólida" estructura financiera con más de un 80% de la deuda a tipo fijo y con una "excelente" situación de liquidez: 2.953 millones de euros a 30 de septiembre de 2021 entre tesorería y líneas de crédito no dispuestas. Además, hay que tener en cuenta que el ejercicio pasado la compañía contó con un resultado positivo no recurrente de 18,4 millones de euros por las diferencias de tipo de cambio, algo que, por ser extraordinario, no se repite en 2021.

Asimismo, los flujos de caja generados permiten asegurar la política de remuneración al accionista de Enagás para 2021, un 1% superior que en 2020. Además, la compañía mantiene su compromiso con el dividendo para el periodo 2021-2026.

Los ingresos caen un 13,1%

El resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo a cierre de septiembre se situó en los 670,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 7,9%, mientras que el beneficio operativo (ebit) fue de 439 millones de euros, un 9,8% menos.

El grupo presidido por Antonio Llardén alcanzó unos ingresos de 722,3 millones de euros, un 13,1% menos respecto al mismo período del año 2020. Dicha variación es consecuencia, principalmente, de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio 2021-2026 y de la finalización del contrato de Al-Andalus y Extremadura.

El resultado de las sociedades participadas ascendió a 163,8 millones de euros a 30 de septiembre de 2021, frente a los 118 millones de euros en 2020, lo que supone una contribución al beneficio neto de un 40,1% en los primeros nueve meses de este año.

Hasta septiembre, la cifra de los flujos procedentes de operaciones (FFO) fue de 553,2 millones de euros, un 3% más a la obtenida en 2020. El incremento del FFO se explica, entre otros efectos, según la compañía, por los dividendos recibidos de las sociedades participadas, que a 30 de septiembre de este año ascendieron a 114,8 millones de euros. De dicha cantidad, 22,8 millones corresponden a la distribución de un dividendo por parte de Tallgrass Energy con cargo al ejercicio 2020.

Adicionalmente, en la generación de flujos de caja se incluye el true-up realizado en TAP tras alcanzar el financial completion date el pasado 31 de marzo, por importe de 20,5 millones de euros, así como 8,8 millones como devolución de deuda por parte de las filiales.

La compañía ha resaltado que la "fuerte" generación de caja libre durante los primeros nueve meses de este año, con 646,2 millones de euros, ha permitido pagar el dividendo complementario del ejercicio 2020 en julio por importe de 265,3 millones de euros y reducir la deuda neta, de 4.127 millones de euros a 30 de septiembre de este año con un coste financiero del 1,7%. Según ha explicado la firma, en la evolución de la deuda del tercer trimestre hay que considerar un aumento de 143 millones de euros debido a la actualización de la NIIF 16 como consecuencia de la renovación del contrato de arrendamiento de fibra óptica.

Asimismo, la cifra de inversión neta ascendió a 52,5 millones de euros al finalizar el tercer trimestre de 2021 e incluye principalmente inversión en el negocio nacional.

Por último, la demanda de gas natural presenta un incremento positivo del 2,7% a 30 de septiembre de 2021 comparado con el mismo período del año anterior. Ello se debe principalmente al incremento de la demanda residencial, un 11,2% frente al tercer trimestre de 2020, debido fundamentalmente a la borrasca Filomena durante los primeros quince días del año 2021.