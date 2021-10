El centro comercial más grande de Madrid tiene que retrasar su inauguración por la falta de suministros

Oasiz Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, ha vuelto a anunciar un nuevo retraso en su inauguración. El que se convertirá en el centro comercial más grande de Madrid en un principio iba a abrir sus puertas en 2020 bajo el nombre de Open Sky. Sin embargo, la pandemia comenzó a retrasar la apertura haciendo que cada vez se pospusiera más la fecha. De hecho, la compañía francesa Phalsbourg, dueña del reciento, anunció en abril que la inauguración se produciría, por fin, en el mes de septiembre. Sin embargo, se han vuelto a incumplir los plazos.

En septiembre salieron noticias sobre una posible apertura el fin de semana del 23 de octubre, algo que tampoco se cumplirá. Aun así, la firma francesa ha asegurado que por fin abrirán en diciembre coincidiendo con la campaña navideña, aunque por el momento no hay una fecha fijada, tan solo la intención de abrir las puertas a comienzos del último mes del año. De ser así, Oasiz Madrid quedaría inaugurado casi dos años después de la primera fecha fijada.

Los motivos de los retrasos en los últimos meses no son otros que la crisis del transporte y las cadenas de suministro a nivel global. Ese fue el motivo por el que no pudieron abrir en el mes de septiembre y tampoco en octubre. Al parecer, muchas tiendas que tendrán establecimiento en el recinto no han recibido los productos necesarios a tiempo y han ido pidiendo posposiciones.

Así es Oasiz Madrid

El centro comercial más grande de la capital española contará con 90.000 m2, 4.000 plazas de parking y 117 locales, además de un beach club con 6.000 metros cuadrados. En concreto, tendrá 30 restaurantes, 11 salas de cine y hasta un mercado gastronómico. En el recinto también habrá gimnasio y un supermercado de Lidl, entre otras muchas cosas.

Pero lo que sin duda más llama la atención es el diseño interior del centro comercial, ya que tendrá un bosque, jardines y hasta una cubierta creada con Krion k-life, un material tecnológicamente avanzado y con características de lo más vanguardistas, ya que permite respirar aire purificado gracias a su función fotocatalítica.