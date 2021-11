Los presupuestos del Gobierno de coalición, entre Unidas Podemos y PSOE, que contarán con el apoyo de Bildu, ERC y PNV son, para la Ministra de Hacienda, "un antídoto contra el populismo de aquellos que defienden soluciones fáciles para problemas complejos". María Jesús Montero ha defendido desde la tribuna del Congreso unas cuentas que harán frente a una política de "crispación y tierra quemada que no sirve para nada"

Durante un discurso de una hora y media, Montero ha defendido "no suben los impuestos, no suben la presión fiscal sino que, al contrario, benefician directamente a las Pymes", ante las quejas de la oposición que no ha dudado en quejarse. Incluso la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, tuvo que llamarles al orden.

La ministra de Hacienda, en cambio, sí reconoce que aumenta la recaudación pero que "no se vincula a un aumento de impuestos" para luego añadir, a los pocos minutos, que establecerán un "un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades". Un "ajuste" que Montero cifra en el 0,1% de las empresas y por eso rechaza frases como "hachazo fiscal". La Ministra también ha anunciado que incluirán más inspectores en Hacienda con "1.043" efectivos más para "perseguir el fraude fiscal".

Vuelven las plusvalías municipales

La Ministra se ha referido a la sentencia del Constitucional contra el decreto de plusvalías, un gravamen anulado por el Tribunal y que supone, de media, el 14% de la recaudación de los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Desde Hacienda ya trabajan en un texto legal que llevarán "al Consejo de Ministros" para "corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales dando tranquilidad a la financiación de entidades locales"

La idea del Gobierno es adaptar las plusvalías a la legalidad y que sea plenamente Constitucional. Hacienda quiere sortear la sentencia antes del 1 de Enero del 2021 y permitir que los Consistorios puedan seguir recaudando 2.500 millones de euros anuales

El PP no se cree las cuentas

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado a Pedro Sánchez haber dejado en manos de la ministra de Hacienda la defensa de los Presupuestos Generales del Estado, después de haber criticado que Mariano Rajoy lo hiciera cuando era líder de la oposición, dejando en evidencia, una vez más, las contradicciones del actual presidente del Gobierno. En una intervención sin papeles, Casado ha augurado que estos presupuestos son "los últimos" de Sánchez, su "canto del cisne", ha reiterado, acusándole de "mentir" con unas cuentas públicas que "no se cree ni su ministra", en referencia a María Jesús Montero.

El líder del PP ha anunciado que si el Gobierno no hace público esta misma semana el acuerdo alcanzado con Europa para recibir los fondos europeos, para conocer las condiciones impuestas para transferir el dinero, acudirán al Parlamento y la Comisión europea para exigirlo y sacarlo a la luz. "Ya está bien de mentir", ha advertido al "presidente ausente", después de repasar las incoherencias del Ejecutivo entre las promesas que hace a Bruselas y las medidas anunciadas en Madrid con la reforma laboral, los peajes a las autovías o las pensiones.

La Ministra de Hacienda ha negado "que se invente las cifras y las previsiones". "Estos presupuestos son creíbles" pese a las previsiones del INE o de Funcas en sentido contrario. María Jesús Montero ha reprochado al líder del PP "no haberse leído las cuentas" y "utilizar datos falsos" "Es una rara avis en la derecha europea", le ha dicho Montero por la negativa del líder del PP a aceptar la subida al 15% del impuesto de sociedades.

Para Vox son los presupuestos de ETA

Desde Vox, el encargado de defender la postura de su partido, que también ha presentado una enmienda a la totalidad, ha sido el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, que ha comenzado recordando a Joseba Pagazartúndua, militante del PSOE asesinado por ETA en 2003 y las palabras de su madre, Pilar Ruiz, cuando se dirigió a Patxi López para decirle: "Haréis cosas que nos helarán la sangre".

"Estos presupuestos comienzan helándonos la sangre porque legitiman, aceptando su apoyo, el proyecto totalitario que sigue muy vivo en el País Vasco", ha dicho Espinosa, acusando al Gobierno de "blanquear" a ETA y "consolidar una traición sin paliativos a las víctimas y sus familiares" por el apoyo de Bildu. "Condicionando los presupuestos, ETA vuelve a ganar", ha criticado con dureza.

La ministra ha optado por responder acusando a Vox de "ser la ultraderecha" y lanzando dardos al PP por seguir sus dictados. "Buscan conflicto social para que sus ideas tengan un mejor caldo de cultivo", ha respondido Montero a Espinosa, calificando a Vox de "quintacolumnistas de la democracia" y "la más rancia ultraderecha".

El debate de las enmiendas a la totalidad continuará mañana jueves con la intervención del resto de grupos que no han presentado iniciativa para censurar las cuentas públicas, a lo que seguirá la votación que está previsto que avale la continuidad de los presupuestos para que sigan su trámite parlamentario. Será entonces cuando se inicie la segunda fase de negociación para incluir, vía enmiendas, las exigencias de los partidos que han prometido su respaldo al Gobierno.