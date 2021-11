La escasez parece ser la tónica general en el mercado estos últimos meses. Los cuellos de botella, la reapertura económica, el aumento de la demanda, la inflación y muchos otros factores están generando situaciones impensables hace solo unos meses. Y es que uno de los sectores que se está viendo más afectado es el de los semiconductores. De hecho, empresas como Apple han tenido que reducir la producción de sus iPad para poder fabricar los iPhone previstos de cara a la campaña navideña.

Sin embargo, una de las empresas que más venden en la campaña navideña, como es Nintendo, ha realizado una importante decisión en su cadena de producción. La marca japonesa ha anunciado un recorte en las ventas de su consola Switch del 6%. Lo más curioso es que esto no se debe a que haya menos, sino a que no se puede satisfacer la demanda. Es más, la firma asegura estar luchando para poder llegar a todos los consumidores que quieran regalar una de estas consolas de cara a la Navidad.

"No podemos producir lo suficiente para satisfacer la demanda que esperamos durante la próxima temporada navideña", dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en una rueda de prensa en la que la empresa revisó su objetivo de ventas de Switch a 24 millones de unidades. "Actualmente no hay signos de mejora y la situación sigue siendo grave, por lo que no puedo decir cuánto tiempo continuará".

Es más, la firma, que ha estrenado la versión OLED de Switch, está teniendo complicaciones para enviar modelos a los distribuidores y que lleguen a manos de los clientes finales, pese a la demanda que hay entorno al dispositivo de Nintendo.

Comprar una Play Station 5, casi un milagro

Otro dispositivo que escaseará estas navidades será la Play Station 5. Y es que Sony advirtió ya en mayo de que existiría escasez del producto hasta, al menos, bien entrados en 2022. Sin embargo, la escasez de chips ha agravado todavía más la situación y comprar una se torna complicado. La situación es tal que Sony ha creado una web en Estados Unidos para que los usuarios se registren y crear una suerte de lista de espera para poder comprar una videoconsola. Ante esta situación, la compañía está estudiando abrir una fábrica de chips propia para poder luchar contra esta escasez. Pero no parece que esto vaya a resolverse en el corto plazo y será complicado tener la versión 5 de la popular videoconsola esta Navidad.