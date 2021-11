La CEOE se planta ante el Gobierno. Como era de esperar, el Comité Ejecutivo de la patronal ha rechazado este lunes la propuesta del Gobierno en relación con el "Mecanismo de Equidad Intergeneracional" de las pensiones, con el que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende sustituir al "Factor de Sostenibilidad", al considerar que "es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad".

Esta mañana Gobierno, sindicatos y empresarios han mantenido una reunión para tratar de acordar el "Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)", por lo que se abre un nuevo escenario: un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, como ya pasó con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

CEOE y Cepyme han subrayado que "aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones. El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones", han asegurado.

El ministro de Seguridad Social pretende elevar el hachazo fiscal a las cotizaciones sociales un 0,6%. El plan de Escrivá es que, de ese alza del 0,6%, un 0,4% lo sufrague el empresario y el 0,2% restante, el empleado.

La excusa para asestar este golpe a las cotizaciones sociales es la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente por la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta son esos).

Para la CEOE, la propuesta del Ejecutivo "tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes". CEOE y Cepyme consideran que ·no es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas".

"Hoy hemos dicho NO a subir las cotizaciones sociales como pretende el Gobierno. No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, además de subida de luz, de carburantes, de costes laborales, etc. La vaca ya no da más leche", ha afirmado también el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de twitter.