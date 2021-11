La ministra Raquel Sánchez quiere acabar con la "dictadura del vehículo privado"

El Gobierno continúa su ofensiva anticoche. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quiere desarrollar un nuevo diseño en las ciudades para que devuelva el espacio público a peatones y ciclistas "y acabe con la dictadura que el vehículo privado ejerce en la vida diaria" que asegura que existe.

Así lo ha señalado este lunes en un acto en el que ha precisado que lo que se propone no es eliminar los coches -solo faltaría- , sino diseñar ciudades donde no sea necesario el vehículo privado y se asuma que la calles "no son espacios reservados para los automóviles, sino lugares de encuentro de las personas que las habitan".

Para ello, las medidas a desarrollar pasan por ampliar carriles bici o crear itinerarios peatonales y sin obstáculos, al mismo tiempo que se acomete una reducción en la contaminación del aire, del ruido y de la siniestralidad.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros la nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público antes de fin de año, un texto que, entre otras cosas, situará el ferrocarril como el sistema prioritario para la movilidad en entornos urbanos y metropolitanos.

Los peajes, otro golpe al conductor

Además de expulsar al coche todavía más de la ciudad, el Gobierno de Pedro Sánchez planea imponer peajes en todas la autovías del país. Así se lo prometió a Bruselas y así lo tiene encima de la mesa para empezar a implantarlo lo antes posible.

Raquel Sánchez también se ha referido a la huelga de camioneros que ha convocado el sector tres días antes de Navidad. Cree que hay tiempo para pararla. "Nuestra disposición es la de seguir hablando y negociando acuerdos; reconocemos el papel esencial de los transportistas y los problemas tanto coyunturales como estructurales que sufren, ligados al incremento de los precios de las materias primas, el combustible o la relación con los cargadores. Haremos todo lo posible por ayudar y establecer medidas de impulso para mitigar esos problemas", ha asegurado.