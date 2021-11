Bajar Patrimonio para ganar población: Andalucía se consolida como 'destino dorado'

Bajos impuestos, menos trabas a la inversión, sol, playa, gastronomía... Andalucía se ha posicionado en el mapa como uno de los lugares de Europa más interesantes para invertir, pero también para teletrabajar.

En el Gobierno autonómico de Juanma Moreno son conscientes del potencial que tiene su región -hasta ahora, desaprovechado por las políticas socialistas-. Es por eso que no quieren dejar pasar ninguna oportunidad de convertirse en un destino dorado para empleados y empresas de todos los rincones.

De hecho, el viraje que le ha dado el Ejecutivo regional a la política económica andaluza, con una atractiva fiscalidad y menos trabas burocráticas, entre otras medidas liberalizadoras, ya está dando sus frutos. Con el PSOE, "año a año, Andalucía venía perdiendo población, pero en los años 2019 y 2020 hemos ganado 80.000 personas en la región por esas oportunidades que estamos dando" asegura el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, en una entrevista con Libre Mercado.

Una de las metas que se ha marcado el Ejecutivo regional para ganar puntos con los futuros residentes es la de "intentar ser lo más atractivos posibles desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la fiscalidad", explica el consejero.

También, "teniendo una sanidad pública, una educación pública y servicios sociales de calidad. El que quiera venir a Andalucía sabe que tiene eso, pero que también va a tener una educación concertada y privada y una oferta privada de la sanidad. Es decir, que nosotros nos abrimos a todos: cubrimos la parte pública, que es la del Presupuesto, y favorecemos que llegue la otra parte para que haya competencia", apunta el consejero.

"Y yo creo que cuando la gente decide venir a Andalucía libremente es porque se están haciendo las cosas de otra manera. Por eso, decimos que el cambio viene del sur, porque por primera vez el sur se está convirtiendo en una de las locomotoras. No sé si la segunda o la tercera, pero lo que sí puedo decirte es que está entre las tres primeras en todos los parámetros prácticamente que cojamos", celebra.

Madrid, Portugal, Francia o Italia han sido los referentes en los que se ha fijado el Ejecutivo andaluz a la hora de llevar a cabo su ofensiva fiscal. Preguntado sobre si hay margen para seguir bajando impuestos, Bravo responde que "sinceramente, hemos hecho un esfuerzo de dejar cientos de miles de millones en los bolsillos de los ciudadanos. En IRPF o en Transmisiones es difícil bajarlo más. ¿Dónde tenemos recorrido? En el Impuesto de Patrimonio, que lo estamos estudiando" avanza.

"En Patrimonio tenemos una recaudación que ha subido de los 80 millones de euros a 110 millones, incluso bajando Patrimonio", lo que vuelve a poner de manifiesto el efecto Laffer que se está dando en esta autonomía. "Porque aquí la clave no es subir los impuestos, es que la gente gane más y haya más actividad económica, mientras que el problema es que me cobres más impuestos hasta cuando no gano, que eso es lo que hemos visto en el Gobierno de España", denuncia.

Llevar a cabo otra nueva bajada de Patrimonio supondría otro incentivo importante para atraer residentes a Andalucía. En el Gobierno regional son conscientes de ello y están haciendo números. "Estamos estudiando si esa pérdida de recaudación de 110 millones, con la eliminación de Patrimonio, la pudiéramos compensar con la ganancia de los no residentes que tenemos si se convirtieran en residentes y fueran a tributar a Andalucía, que son no residentes que generalmente tienen un poder adquisitivo alto. Ellos no entienden el impuesto de Patrimonio porque no existe en sus países. Hasta ahora, siempre que hemos hecho un planteamiento de estos ha funcionado", celebra.

"Esto no se hace para perder recaudación porque tienes muchas necesidades. Y fíjate que, a pesar de bajar los impuestos, en los Presupuestos hemos incrementado más de 3.000 millones el gasto en sanidad; en educación, lo hemos incrementado en 1.600 millones y en política de dependencia, en más de 400 millones. Eso es lo que la gente nos pide, que hagamos una buena gestión de los impuestos y de los gastos", añade. Si esta medida se llevara a cabo, Andalucía se alejaría todavía más de los infiernos fiscales de España que más gravan Patrimonio, como Aragón o Extremadura. El tiempo lo dirá.