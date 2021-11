Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) llegó a la consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía de rebote pero consiguió durante el año 2019 sacar adelante las cuentas andaluzas de 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, para poder aprobar las de 2022, último año de la legislatura de Juanma Moreno como presidente andaluz, la oposición está poniendo todas las trabas posibles.

La última ha sido la presentación de las enmiendas a la totalidad a las cuentas y la ruptura de las negociaciones tras la filtración a la Cadena SER de un audio del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, Juan Marín, que ponía en duda la viabilidad de los mismos meses antes de que se aprobaran en el Consejo de Gobierno. El consejero aseguró a Libertad Digital sobre los audios de Marín que "hay que poner en contexto esas palabras para poder analizarlas". Señaló que "más allá de que sea en un entorno privado, y de su partido político, son consecuencia del anuncio que nos hace la ministra Montero sobre el recorte en la financiación de las CCAA para 2022, de 15.000 millones en conjunto, y de 2.317 en el caso de Andalucía".

"En aquel momento, todos entramos un poco en pánico. Teníamos que ver cómo recomponer el trabajo de elaboración del presupuesto que ya habíamos empezado a esbozar... Algo que finalmente logramos, gracias a haber sido previsores en el año 20 y 21" contó Bravo.

La prioridad del Ejecutivo de Juanma Moreno es ir "adelante con el Presupuesto" y por eso le dijo "coloquialmente" que se "buscase la vida" para poder sacarlo en la votación del próximo día 24 de noviembre. Juan Bravo criticó la posición del PSOE diciendo que los socialistas "se agarren a unas declaraciones pasadas, sacadas de ese contexto que le digo, y en el que todos tuvimos dudas... Es más una excusa sin consistencia para no apoyar, o en su caso, abstenerse". "Ha llegado el momento de dejarse de pretextos forzados que nadie entiende ni a nadie le interesan, y de que cada uno decida si lo importante son los andaluces. Nosotros lo tenemos claro y lo estamos demostrando", remarcó.

Juan Bravo en un momento de la entrevista

Las negociaciones para conseguir que los partidos de la oposición retiren sus enmiendas a la totalidad siguen abiertas pese a la polémica. En este sentido, Juan Bravo contó que "con el PSOE nos hemos reunido cinco veces, y les hemos emplazado a una sexta. A día de hoy no nos han respondido". Explicó que los socialistas "presentaron un primer documento con sus peticiones, y de las 67 que incluían, 45 estaban aceptadas e incluidas. Así se lo trasladamos, dándoles un documento de respuesta con 128 folios explicándolo todo".

"Lo sorprendente fue que en esa quinta reunión que tuvimos, pusieran encima de la mesa otro documento distinto, de apenas dos folios, con solo diez puntos, algunos de ellos nuevos. Del primer documento ya nada se dijo... Pero bueno, no pasa nada", afirmó el consejero.

Añadió Juan Bravo que "analizamos el nuevo y creemos que cinco o seis son fácilmente asumibles, pero quizá no esperasen tanta buena disposición por nuestra parte a alcanzar un acuerdo, y que por ello se hayan agarrado a esos audios para levantarse de la mesa". "O a lo mejor es que ellos sí querían apoyar el Presupuesto, pero desde arriba, al alcalde de Sevilla no le han dejado", indicó el consejero que cree que "si mantienen esa postura, deberán explicar muy bien por qué niegan a los andaluces tantas y tantas oportunidades que trae consigo este Presupuesto".

¿Un Presupuesto que es el sueño de cualquier socialista?

El presidente Juanma Moreno calificó el Presupuesto de 2022 de la Junta de Andalucía, estimado en 43.814 millones de euros, como "los presupuestos que hubiera soñado cualquier dirigente socialista hace unos años".

Juan Bravo aseguró que cree que "son un sueño, como decía el presindente, de cualquiera. De los socialistas también". El consejero de Hacienda dijo que "si yo le planteo un Presupuesto en el que previamente le hemos bajado los impuestos y que, además, le ponemos más dinero en la sanidad, para que vd. y su entorno, si tienen un problema de salud, esté bien atendido; más dinero a la educación para que sus hijos puedan tener una mejor educación y le ponemos más dinero a la dependencia para que los más vulnerables estén más protegidos ¿Quién puede votar en contra de eso? ¿Qué es lo que no les gusta? Ni a los más de derechas ni a los más de izquierdas".

Piensa que en la negativa a las cuentas de 2022 puede influir la "ideología" de los partidos de la oposición que busca "provocar que haya elecciones, o tensión". "Con Vox hemos firmado acuerdos de presupuestos" y "hasta ahora creo que nadie puede discutir la voluntad de este Gobierno" en sacarlos adelante porque "de los 101 puntos hemos realizado más del 90%".

"Es verdad que no se ha hecho el 100%" pero "hemos explicado porqué no se han podido cumplir o porqué están en tramitación. Les hemos dado todos los datos". Sobre el partido de Santiago Abascal lo que le "gusta" al consejero de Hacienda y Financiación Europea es que "tienen el mejor escenario posible desde el punto de vista electoral en Andalucía al igual que Cs. Es decir, hacer las cosas bien nos dan unos resultados muy buenos, ¿por qué, de repente, quiere virar hacia un planteamiento de estar en contra del PP?. Yo no creo que eso los andaluces lo entiendan".

Bravo sacó pecho de lo que han conseguido a lo largo de estos años en la Junta de Andalucía y reconoció que "parte de esto es con el apoyo PP-Cs en el Gobierno y Vox como tercera formación". "El Gobierno se constituyó con el apoyo de los tres y muchas de las medias que se han adoptado es con el apoyo de los tres. Ahora, de repente, ¿lo que hacemos es malo? Eso cuesta entender".

Sobre la falta de apoyo del PSOE también dijo que esa negociación que han llevado a cabo no se ha visto en Madrid entre Pedro Sánchez y Pablo Casado para que el PP apoye los PGE. "¿Sánchez ha llamado cinco veces a Casado? ¿Sánchez les ha dado los presupuestos como nosotros hemos hecho? ¿Sánchez le ha dado toda la información?", se cuestionó el consejero andaluz.

"¿Qué elemento hay para que alguien no nos quiera votar, para que alguien no facilite que se produzca lo que es necesario?, se preguntó Juan Bravo que cree que "de verdad, este presupuesto no es del PP ni de Cs es lo mejor para Andalucía".

Más cerca del adelanto electoral si no hay Presupuesto

A finales del año 2022 concluye la legislatura nacida de las urnas de diciembre de 2018 en la que después de 37 años un partido distinto al PSOE ha gobernado Andalucía. En las últimas encuestas el resultado es muy favorable al PP, que volvería a reeditar el Gobierno, esta vez con Vox como socio preferente. En este sentido Juan Bravo dijo que "si quisiéramos adelantar las elecciones no nos estaríamos reuniendo cinco veces con el PSOE, otras tantas con Adelante, con Vox… No estaríamos aguantando la crítica continua por la derecha y por la izquierda que aguantamos nosotros y no contestamos"

"Si tu quieres negociar y llegar a un acuerdo la primera regla de la negociación, aunque otros no la cumplan, es no meterle el dedo en el ojo al vecino, ¿No? Intenta empatizar y llevarte bien. Pues a pesar de que me critican y atacan no oirán una crítica por nuestra parte. Al revés. Todo son gestos para intentar llegar a acuerdos", reflexionó Juan Bravo sobre la insistencia de la oposición en el adelanto electoral.

Pese a que la Junta de Andalucía intenta abstraerse de las petición de adelanto electoral que le hacen los distintos partidos de la oposición hay movimiento en la calle con la extrema izquierda agitando las manifestaciones en contra de la Junta. Cree el consejero que estas formaciones políticas "piensan en el horizonte electoral".

Para conseguir este acuerdo presupuestario y posponer unos meses el adelanto electoral que algunos barruntan para la próxima primavera si no sale el Presupuesto de 2022 la Junta tiene que sortear las distintas presiones que están ejerciendo la oposición. En este sentido dijo que "es sorprendente ver a Vox con el PSOE e incluso con Podemos. Pero, bueno, es libre cada uno ahí".

"Si votan en contra de la enmienda a la totalidad el Presupuesto tendrá vida y si los tres partidos, Vox, Podemos y PSOE, se ponen de acuerdo y votan la enmienda a la totalidad, Andalucía no tendrá presupuesto y el día uno de enero tendremos que prorrogar los presupuestos. Ese es el escenario que están poniendo", explicó Juan Bravo. Cree que "ellos tendrán que explicar a su vecino, al del quiosco, al que se cruzan por la calle por qué le han restado 5.899 millones de Fondos Europeos, 5.666 millones en inversiones, restado 1111 trabajadores que hubieran entrado en la Sanidad…". "Ellos tendrán que explicar porqué han querido vetar a una CCAA que estaba trabajando bien", destacó.

Juan Bravo en Libertad Digital

Además, recordó que "el objetivo que se ha marcado el presidente es agotar la legislatura. Nuestro compromiso es agotar la legislatura". "También es cierto que en este escenario que yo les pongo no es ya que se bloquee el Presupuesto es que si se empiezan a bloquear las cosas difícilmente vamos a poder trabajar y actuar. Y sin presupuestos todo esto son límites y limitaciones. Entonces ahí, evidentemente, se abre un escenario que el presidente es el único que tiene la competencia y es el que lo tiene que valorar", añadió.

"Parece sorprendente que el que las encuestas mejor le van, y que podría tener la intención de convocar elecciones de manera interesada porque le podía favorecer es el que me insiste en tener la mano tendida, negociar hasta la extenuación y que cedamos todo lo que podamos para conseguir tener presupuestos", dijo sobre la voluntad de Juanma Moreno en que se aprueben las cuentas públicas.

Cs, el socio de Gobierno de capa caída

El partido que dirige Juan Marín en Andalucía no está pasando por su mejor momento. Además de la polémica de esta semana en las últimas encuestas no terminan de remontar y podrían perder más de un tercio de sus diputados en un posible adelanto electoral.

Juan Bravo reconoció que lo que se estima en las encuestas "es una caída muy grande" pero que "Cs donde mejores resultados tiene en el conjunto de España en las encuestas es en Andalucía". Cree que hay que "mirar hacia Andalucía" y ver "lo que están haciendo PP, Cs y Vox" para verlo como "un referente". "Estamos convirtiendo que existe otra forma de gobernar, otra forma de hacer las cosas, otra forma de llegar a acuerdos y de poner consenso encima de la mesa", apuntó Bravo.

La crisis política del PP de Madrid

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía también comentó la crisis política que abierta el el PP de Madrid al no apoyarse desde la dirección nacional del partido que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta del partido en la región como lo son sus homólogos en otras CCAA presididas por el PP.

"Nosotros entendemos que las elecciones en el ámbito interno las deciden los afiliados y luego, por derivada, los compromisarios", aseguró Juan Bravo. Puso de ejemplo el XVI Congreso del PP-A que se celebra estos días en Granada y donde Juanma Moreno será reelegido presidente regional. "A Juanma Moreno lo elegirán los afiliados y los compromisarios como pasó con Pablo Casado".

Bravo señaló que "lo que pasa es que sin querer se le está dando demasiada importancia cuando realmente lo que importa a los madrileños es quien es la presidenta de la CAM. A mí lo que me importa es quien es la presidenta de la CAM, que Ayuso siga siendo la presidenta porque cuando yo vengo a Madrid veo las cosas cada vez mejor o vengo a la ciudad de Madrid y veo que Almeida hace las cosas cada vez mejor. Lo que sí que sé es que si mañana hubiera elecciones Casado, Almeida y Ayuso ganarían las elecciones. Eso es lo que vemos desde Andalucía que nos anima a seguir en este proyecto que creemos que puede ser el que cambie este país".