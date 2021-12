IPG Mediabrands lanza Metabrand

IPG Mediabrands impulsa la innovación en el sector de la publicidad, marketing y comunicación con el lanzamiento de Metabrands, una nueva división de negocio que permitirá a las marcas construir su lugar en el metaverso y las realidades extendidas, llevando así más lejos las relaciones con sus audiencias.

De esta forma, se convierte en el primer grupo de agencias de medios de España en implementar una unidad focalizada en el metaverso, posicionándose en este nuevo contexto en el que se desarrollará gran parte de la vida y la comunicación en los próximos años.

La propuesta de valor de Metabrands se estructura en cuatro áreas de transformación impulsada por el expertise de IPG Mediabrands: Virtual OOH -centrada en la innovación de espacios y ciudades-, Hybrid Entertainment -que persigue crear experiencias de entretenimiento en esta nueva realidad-, Virfluencers -su apuesta por los creadores de contenido en este contexto- y Emotion Tracker (Data, Commerce & UX) -que pone el foco en la navegación y momentos de consumo-.

Cada una de estas áreas cuenta con productos y soluciones propias de la mano de partners pure placement, desarrolladores y endémicos del sector metaverso, que refuerzan la consistencia de cada proyecto.

Esta nueva división está liderada por Hugo Albornoz, MD de Mediabrands Content Studio (MBCS); Vicente Ros, MD de Reprise Digital; junto a un equipo que integra perfiles de tecnología, creatividad y desarrollo digital como Poncho García-Valenzuela, CIO; Cristina Lera, Data&Tech Director, y Eneko Pol y Lucía Álvarez, Heads of Digital. Además, ha supuesto la incorporación de nuevo talento con un amplio background en proyectos de realidad extendida (XR) como Juan Ramón Torregrosa, Brand Experience Senior.

IPG Mediabrands se caracteriza por seguir una filosofía "Performing while Transforming", que no sólo pone foco en los resultados, sino que también trabaja siendo consciente de la transformación que experimentan el mundo, la sociedad y la propia compañía. Tal y como destaca David Colomer, CEO de IPG Mediabrands Iberia, "en IPG Mediabrands creemos en la velocidad del cambio. Por eso, hemos creado una división transversal de negocio como extensión de nuestra forma de pensar, ágil, conectada y trabajando desde la anticipación, vinculada a nuestro ADN: estar a la vanguardia de la transformación para ser la primera agencia del sector que ofrece a las marcas un mundo lleno de oportunidades, la Internet of Value. Un mundo que requiere de la mayor convergencia de tecnología para crear valor con nuestros clientes en todas las plataformas y realidades".

Hugo Albornoz, managing director de Mediabrands Content Studio Spain señala, en el mismo sentido, que "aunque es imposible predecir el futuro, cuando una innovación revoluciona el mercado, su aceleración es tan brutal, que quien no está dentro desde el principio puede quedarse totalmente fuera. Por eso, en IPG Mediabrands estamos dentro del Metaverso desde el inicio, conociendo al detalle cada nuevo entorno de comunicación, cada nueva tecnología, para poder ofrecérsela a nuestros clientes antes que nadie".

Para IPG Mediabrands es fundamental poder anticiparse, ofreciendo lo mejor a sus anunciantes, ya que "en el éxito de los clientes reside el nuestro propio", tal y como señala Vicente Ros, managing director de Reprise Digital Spain, quien se muestra "entusiasmado con un proyecto que supone crear nuevos equipos transversales de trabajo entre Reprise y Mediabrands Content Studio, uniendo nuestras capacidades avanzadas digitales con las de innovación, para ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas que sorprendan en UX, eCommerce, influence y content en la nueva realidad".