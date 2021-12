¿Quiere Errejón subir los impuestos a la mitad de los españoles?

El pasado lunes, el diputado por Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

El 10% más rico emite 4 veces más CO2 que el 50% mas pobre. Los que más contaminan deben aportar más, que la transición ecológica no se paga sola. pic.twitter.com/yiT0oVtlx6 — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 13, 2021

Errejón adjunta un gráfico donde se muestra cómo el 10% más rico del planeta contamina hasta 4 veces más que el 50% más pobre, poniendo de relieve no ya la desigualdad de riqueza sino la desigualdad en emisiones de dióxido de carbono. Para finalizar el tuit, Errejón añade que aquellos que más contaminan tienen que aportar más, ya que la transición ecológica no se paga sola.

Dando por bueno ese dato, en primer lugar, hemos de decir que este mayor número de emisiones per cápita por parte del 10% más rico del planeta en comparación con el 50% más pobre se puede deber a actividades cotidianas en la vida occidental —como ir en coche, ir en avión, usar el transporte público, consumo de energía y electricidad, un nivel de consumo de bienes y servicios más o menos alto, etc.—, una serie de actividades que implican una mejora de la vida de los ciudadanos occidentales y que, por desgracia, actualmente no ha llegado a alcanzar a los ciudadanos de todo el mundo.

China, líder en emisiones totales

Además, si hablamos de emisiones de CO2 en términos absolutos, comprobaremos que claramente China lidera la emisión de CO2 con el 30,3% de las emisiones mundiales totales. Es decir, el 30% de toda la contaminación mundial debida a las emisiones de CO2 proviene de China. ¿Es China el país rico al que quiere castigar Errejón? Seguramente no.

Por otra parte, si acudimos al informe oficial de donde se extrae el gráfico que publica Errejón, el Word Inequality Report 2022, tampoco aquí Europa es de las regiones donde más se contamina en términos de emisiones per cápita.

Mientras regiones como Norte América tienen una contaminación media de 20,8 toneladas de CO2 al año o Asia Central y Rusia tienen una media de 9,9 toneladas de CO2 al año, en Europa esta media estaría en las 9,7 toneladas de CO2 por persona al año. En esta tabla se habla de la huella de carbono, es decir, ya se estaría incluyendo la contaminación derivada de aquellos bienes y servicios que son importados desde otros países.

No obstante, este no es el objeto principal del artículo, pero convenía poner en situación al lector. Lo verdaderamente importante radica en la segunda parte del tuit de Errejón: "Los que más contaminan deben aportar más, que la transición ecológica no se paga sola." Ante esto, cabe preguntarse dos cosas:

¿A partir de cuánta riqueza se considera que alguien está en el 10% más rico del planeta? ¿Quiénes están incluidos en el 10% más rico del planeta?

Pues bien, tanto a una pregunta como a otra responderemos con el informe anual que la entidad financiera Credit Suisse publica sobre la distribución de la riqueza mundial, así comprobaremos quienes pagarían las subidas de impuestos que reclama Errejón, ya que de su tuit se derivan incrementos impositivos ante estos ciudadanos.

Al acudir a dicho informe, encontraremos el siguiente gráfico que nos explica a partir de qué nivel de patrimonio neto se considera que una persona adulta está en un escalafón de riqueza o en otro.

Tal y como nos muestra la pirámide, para estar en el 10% más rico del planeta se ha de tener un patrimonio neto de entre 100.000 dólares y 1.000.000 de dólares (unos 88.500 y 885.000 euros). No olvidemos que patrimonio no es lo mismo que ingresos, sino que se incluyen todas las propiedades que uno tenga —vivienda, automóvil, locales, planes de pensiones, inversiones, etc.—. Entonces, ¿quiénes se incluirían entre el 10% más rico del planeta?

Si nos fijamos en la tabla que tenemos más abajo, veremos cómo el 10% de los más ricos del planeta estaría compuesto por la mitad de los adultos de Australia, Bélgica, Hong Kong, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia, Noruega y España.

En todos estos países, la riqueza mediana se sitúa por encima de los 100.000 dólares. Es decir, la mitad de sus ciudadanos adultos tienen (al menos) un patrimonio de más de 100.000 dólares.

Para el caso que nos interesa, que es el de España, vamos a tratar de ver cuántos españoles entrarían en ese 10% más rico a nivel mundial, de acuerdo al patrimonio mediano que tienen los españoles.

La población adulta en España sería de 38 millones de personas, es decir, 19 millones de habitantes en España estarían incluidos entre el 10% más rico del planeta. ¿Está planteando Íñigo Errejón que se le apliquen impuestos específicos a 19 millones de españoles?, ¿estos 19 millones de españoles han de pagar la transición ecológica?, ¿por qué deberían sufragar estos españoles dicha iniciativa verde?

Es posible que Íñigo Errejón no haya caído en la cuenta de que casi la mitad de los españoles tienen un patrimonio de más de 100.000 dólares, formando parte así del 10% más rico del mundo, lo que demostraría su supina ignorancia en este asunto. Una opción es esta, y otra opción es que es consciente de lo que está diciendo y pretende elevar la carga impositiva sobre casi la mitad de la población.

En definitiva, si efectivamente Errejón propone que el 10% más rico del planeta pague la transición ecológica, estará planteando que los 19 millones de españoles que poseen un patrimonio superior a 100.000 dólares contribuyan —vía impuestos— a financiar la transición ecológica en España. Al final, resultará que casi 20 millones de personas (el 40%) en España son ricos.