Récord de recaudación y entradas agotadas: el furor con 'Spider-Man: No Way Home'

La nueva película Spider-Man: No Way Home acumula más de 876 millones de dólares (773,65 millones de euros) en taquilla en tan solo 10 días y se espera que llegue al billón de dólares (mil millones de euros).

Spider-Man: No Way Home se ha convertido en la película de Hollywood más taquillera del 2021, actualmente es la tercera película que más ha recaudado del mundo, tan solo por detrás de The Battle at Lake Changjin y Hi, Mom.

Se trata del tercer mayor lanzamiento mundial de la historia después de Vengadores: Endgame y Avengers: Infinity War, según Variety. De hecho, en Estados Unidos es el segundo mayor taquillazo de un estreno en su historia, con 260 millones de dólares (230,5 millones de euros), donde solo le supera de nuevo Vengadores: Endgame de 2019.

Solo el viernes 17 de diciembre, la película recaudó 121 millones de dólares (106,71 millones de euros), lo que supone más que las anteriores sagas de Tom Holland. Homecoming de 2017 tuvo un debut de 117 millones de dólares (103,15 millones de euros) y Far From Home de 2019 tuvo un debut de 92 millones de dólares (81,11 millones de euros), esto es lo que recaudaron en sus respectivos fines de semana de apertura.

También hay que recordar que esta película aún no ha salido en todo el mundo, por ejemplo en Tailandia salió el 23 de diciembre, en Japón se espera que salga el 7 de enero, y ni si quiera ha salido en China, por lo que los números se multiplicarán.

Así, en estos momentos, la nueva película de Sony/Marvel está en tercer lugar de las películas más vistas de este 2021. Esto es una gran noticia para la franquicia, ya que tras este éxito aplastante en las pantallas, es de seguro que sacarán una nueva entrega de Spider-man con Tom Holland como protagonista y se convertiría en la primera vez del cine que un actor protagonizaría 4 películas de una misma saga de Spider-man. Tanto Tobey Maguire (3 veces) como Andrew Garfield (2 veces) no consiguieron llegar a la cuarta entrega de sus respectivas sagas.

Traer a viejas leyendas como el "duende verde" protagonizado por Willem Dafoe, el "doctor Octopus", protagonizado por Alfred Molina y otros villanos de las sagas anteriores, como "el lagarto", Electro o Sandman hizo crear unas expectativas nunca vistas, ya que nunca habían salido villanos de otras películas, este originó la teoría de la llegada de los otros Spider-man (Tobey Maguire y Andrew Garfield).

Según Rotten Tomatoes, que es una página de referencia a la hora de valorar una película a nivel internacional, la película Spider-Man: No Way Home es el filme de todas las de Spider-man mejor valorada con un 94%, superando a la mejor película considerada hasta ahora, Spider-man 2 de Sam Raimi, protagonizada por el actor Tobey Maguire.

Entradas agotadas en los cines

La película había sido muy esperada y ya se preveía que iba a tener un gran éxito incluso antes de su estreno. Esto provocó que en muchos cines de todo el mundo se agotaran rápidamente las entradas.

Sony Pictures puso a la venta las entradas de la nueva película de Spider-man en Estados Unidos en la madrugada del lunes 13 de diciembre y el portal oficial se colapsó rápidamente ante el diluvio de fans que querían tener su entrada para el estreno.

En la cadena Cinépolis, una de las empresas más importantes de distribución de México, que cuenta con diversos establecimientos por todo el país de América del Sur, se dieron escenas deplorables con gente que literalmente se pegó por conseguir las entradas.

#Viral Se agarran a golpes en cine de #Cuernavaca por jóvenes que se querían meter a la fila en la preventa de Spider-Man: No Way Home, la cinta más esperada del año. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/NM54ChXzMl — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) November 29, 2021

En el caso de España, la película del hombre araña ha recaudado un total de 9,3 millones de euros. Según Comscore, el pasado viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 fueron un al cine 1,4 millones de españoles.

En lo que respecta a los cines españoles, varios de ellos se quedaron sin entradas rápidamente, incluso algunas webs se quedaron colapsadas por la gran demanda.

¡BOOM! Las entradas de primeras sesiones de SPIDER-MAN: No Way Home en muchas ciudades están AGOTADAS. Las webs de Cinesa y Yelmo están totalmente caídas o con dificultades para cargar. #SpiderMan pic.twitter.com/isZF7tBkRO — Cineverso.es (@CineversoASN) November 30, 2021

Algunas páginas como las de la web Cinesa y Yelmo se cayeron totalmente o tuvieron problemas para cargar con normalidad, algo insólito que nos hace ver la gran expectativa y el gran éxito que ha tenido la película. En el día de estreno, las entradas se agotaron a los 5 minutos.

A 5 minutos de la venta oficial de entradas de 'SPIDER-MAN NO WAY HOME' y ya hay diversos cines de España con entradas AGOTADAS. Definitivamente lo de esta película va a ser histórico. — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #DoctorStrange #SpidermanNoWayHome (@QuidVacuo_) November 30, 2021