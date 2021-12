La diputada y vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez ha sido entrevistada en Es la Mañana de Federico, analizando la reforma laboral que va a aprobar el Consejo de Ministros de este mismo martes.

La popular ha explicado por qué su partido está en contra del texto que por el momento se adelantado, pues el Gobierno "está reformando alguna de las partes de la normativa laboral, pero deberían haberse acometido reformas que no se han hecho y las que se han hecho le quitan flexibilidad del sistema" que la necesita más que nunca.

Elvira Rodríguez ha explicado que precisamente "se está creando empleo gracias a la flexibilidad que ahora se cargan en parte" y, además, que "los grandes problemas del sistema laboral español" no se van a corregir "en el sentido que se debería".

Según la popular "se resta flexibilidad al sistema al volver a la negociación con los sindicatos" y se hace esto justo cuando "el mundo es mucho más flexible" y "las empresas tienen problemas muy distintos, muy diferentes no por sectores sino por empresas", ha dicho, preguntándose "por qué es malo que se negocie dentro de la empresa" cuando "la empresa moderna no es la del siglo pasado, los empresarios muchas veces son los primeros compañeros de sus trabajadores porque tienen todos el mismo objetivo".

Negociación con amenazas

Para la popular el problema no está sólo en el fondo sino también en las formas, ya que aunque el Gobierno "haya estado trabajando con los agentes sociales", al final se trata de "una reforma estructural que ellos han hecho y han comido" sin negociar ni preguntar a nadie más.

Al mismo tiempo, ha criticado la forma de llegar a acuerdos de Yolanda Díaz, explicando el sí de la CEOE como la aceptación de "un mal menor" porque "la vicepresidenta Díaz es experta en negociar amenazando con todos los males del mundo" para luego quedarse a medio camino y forzar ahí los pactos. "La patronal se ha conformado con quedarse como estaba porque les han amenazado con una reforma mucho más dura", ha concluido.

La vicesecretaria del PP ha defendido un reparto equitativo del modelo de financiación y ha asegurado que, por ejemplo, el PP de Valencia "lo que está reivindicando es una financiación justa para todos los valencianos, como lo ha hecho Mañueco en Castilla y León o Feijóo en Galicia".

De hecho, ha asegurado que ha escuchado "siempre a Carlos Mazón ofrecerle a Ximo Puig que Sanidad somos todos, pero tienen que hacer un modelo de financiación equilibrado, pero lo que escuchamos a María Jesús Montero revela lo peor y es que para ellos no todos los españoles somos iguales".

Defensa de la Reforma laboral

Rodríguez ha defendido la reforma laboral del PP: "Venimos diciendo cuál creemos que es el camino, que dé competitividad a las empresas y dar una vuelta a nuestro sistema tributario para que no nos reste en competitividad, que los trabajadores tengan empleos dignos pero que las empresas tengas flexibilidad". Y ha cargado contra la burocracia administrativa porque "hay que quitar obstáculos a las empresas que quieran crear porque la empresa no es el enemigo, el empleo sostenible es el que crea la empresa privada, crear funcionarios no es la solución".

Critica que no tengan acceso a lo que quiere reformar el Gobierno pero asegura que tiene ganas de "ver la letra del real decreto ley" porque "otra vez nos enteramos de una reforma cuando la publican en el BOE". "En lo que no estamos de acuerdo es con lo que reforman, con el restar flexibilidad a la regulación laboral que se va a producir por la marcha atrás de la negociación colectiva y los mecanismos que estuvieran adaptados a la situación del mercado en cada momento", ha añadido haciendo una defensa cerrada del modelo de la mochila austriaca.

"No estamos de acuerdo con Yolanda Díaz cuyo único modelo es prohibir y no se pueden poner puertas al campo como prohibir que se despidan a los ERTE. Esto estaba muy bien en el inicio de la pandemia, pero ahora hay que valorar la situación", ha asegurado.

La vicesecretaria general del PP ha lamentado que tengamos "un grave problema económico" y ha dicho que "ya veremos cómo salimos de la sexta ola y lo que pasa en enero", pero que a la gente "le preocupa su futuro y nosotros lo que ofrecemos en términos económicos y en valores es en eso en lo que nos nos hemos movido. Creemos en España, en la igualdad de los españoles y la libertad, ademas de un programa económico opuesto al que lleva a cabo el presidente del Gobierno".

Ha criticado además las incongruencias del Gobierno para las que "se bastan ellos solos para ponerlas de manifiesto". "Lo que llaman derogación en realidad es retrotraer lo anterior y no estamos de acuerdo en lo que han retrotraído porque no es lo que el mercado necesitaba ni lo que necesitamos para competir con los países de nuestro entorno, tenemos unas reglas mucho mas rígidas y lo que han hecho es generar mas rigidez", ha lamentado la diputada del PP.

"El Gobierno tiene un tipo de políticas en las que todo se arregla con rigideces, con funcionarios", ha añadido. Y ha cargado contra la vicepresidenta Nadia Calviño quien, según ha dicho Elvira Rodríguez, está intentando "salir lo menos peor parada posible para tener una salida profesional, por eso se enfada cuando se le dicen las verdades como que somos los últimos de Europa en salir de la pandemia, según los organismos internacionales". "Están a otra cosa, a permanecer en el poder", ha añadido.

PP de Madrid

Respecto a las tensiones internas en el PP por el liderazgo en el PP de Madrid, Rodríguez ha dicho que "es una cuestión que se ajustará" y que no sabe si ayuda o no a la marca del PP o del propio Pablo Casado, pero "si preguntas a los españoles esto no les preocupa, les preocupa la situación de la pandemia por la que estamos pasando y que hayan tenido que cancelar las cenas de Navidad con la familia".