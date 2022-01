España cierra 2021 con 782.000 parados menos y 776.000 afiliados más

Los datos de empleo y afiliación que ofrecen mensualmente los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes al mes de diciembre y que cierran el año 2021, son notablemente buenos. También es cierto que la comparativa anual, hace que midamos los resultados con el mes de diciembre de 2020 y el balance anual del peor año de la pandemia cuando la economía se mantuvo cerrada a cal y canto durante prácticamente medio año completo. Algo que produjo una caída sin precedentes de magnitudes como el Producto Interior Bruto o el Empleo.

Así, a cierre de 2021, España presenta un descenso de parados de 782.232 personas menos en las listas del INEM y 776.478 afiliados más en la Seguridad Social.

En sus estadísticas y notas de prensa, el Gobierno no desglosa los datos entre empleo público y privado, pese a que en 2021 el empleo público ha sido uno de los principales culpables del comportamiento del empleo. NO en vano, el INE cifraba en más de 140.000 los empleos creados por el sector público en los nueve primeros meses de 2021.

Otro de los datos que explica el comportamiento del empleo, además de la recuperación de la actividad es la Comunidad de Madrid cuya pujanza la coloca a la cabeza en el repunte de la ocupación en términos absolutos con 160.606 nuevos afiliados, seguido de Cataluña (con 135.469 cotizantes) y (Andalucía con 129.595 afiliados)

Paro registrado

Así, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2021 un descenso de 782.232 desempleados (-20,1%), su mayor caída anual de toda la serie histórica comparable, iniciada en 1996, merced precisamente a ese efecto estadístico de comparar un año con la economía cerrada durante casi 6 meses con un año en el que se recupera la actividad. Prueba de ello es que la anterior bajada interanual más importante del paro fue en 2016, cuando se contabilizaron 390.534 desempleados menos.

El volumen total de parados alcanzó al finalizar el ejercicio la cifra de 3.105.905 desempleados.

La bajada del paro en 2021, motivada por la recuperación de la actividad tras la desaparición paulatina de las restricciones frente al Covid, supone la vuelta a las descensos después de que 2020, primer año de pandemia, se registrara un aumento del paro de 724.532 personas, su peor dato desde 2009.

A esos 3,1 millones de desempleados con los que se cerró 2021 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 76.782 personas respecto al mes anterior (-2,4%), su mayor caída en un mes de diciembre desde el año 2016. Con este retroceso mensual se acumula un récord de diez meses consecutivos de descensos, en los que el paro se ha reducido en algo más de 900.000 personas.

Trabajadores en ERTE

Todas estas cifras no incluyen a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

El número de trabajadores protegidos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) procedentes de alguna de las modalidades puestas en marcha durante la pandemia cerró el año 2021 en 102.548, casi 520.000 trabajadores menos que al finalizar 2020.

Respecto a los máximos alcanzados desde que estallara la pandemia, los trabajadores en ERTE vinculados al Covid se han reducido en más de tres millones.

De los 102.548 trabajadores en ERTE contabilizados a cierre de 2021, un total de 49.685 se encontraban en suspensión parcial y 52.863 en suspensión total, de acuerdo con los datos preliminares de la Seguridad Social.

En lo que respecta al gasto en prestaciones por ERTE, en noviembre (último dato disponible) el desembolso fue de 117 millones de euros, nuevo mínimo desde el inicio de la pandemia.

Por sectores

Los datos del SEPE dividen el paro por sectores sin aclarar cuánto afecta al sector público. El paro disminuyó el año pasado en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, que restaron 532.670 desempleados en el año (-19,6%). Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, con 95.916 parados menos (-27,3%), y la construcción, que registró un descenso de 60.209 desempleados (-18,9%).

La industria y la agricultura, por su parte, recortaron su cifra de parados en 56.885 y 36.552 desempleados en 2021, con caídas porcentuales respecto a 2020 del 18% y del 20%, respectivamente.

El paro bajó en 2021 en ambos sexos, aunque, en valores absolutos, lo hizo en mayor medida entre las mujeres. Así, el desempleo femenino descendió en 401.089 mujeres respecto a 2020 (-18%), frente a un retroceso anual del paro masculino de 381.143 desempleados (-22,9%).

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 38,7% en 2021, con 140.403 parados menos que en 2020, hasta situarse en 222.594 desempleados, la cifra más baja en un mes de diciembre de toda la serie histórica, según el Ministerio. Por su parte, el paro de las personas con 25 años y más bajó en 2021 en 641.829 desempleados (-18,2%).

En cuanto a la contratación, en 2021 se realizaron 19.384.359 contratos, un 21,6% más que en 2020. De ellos, algo más de 2,11 millones de contratos, el equivalente al 10,9% del total, fueron indefinidos, con un crecimiento del 36,7% sobre el año anterior.

Seguridad Social

Por su parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social cerró 2021 en un nuevo máximo histórico de 19.824.911 cotizantes tras ganar en el conjunto del año 776.478 ocupados (+4,07%), su mayor incremento anual desde el ejercicio 2005, cuando el sistema sumó 968.000 trabajadores, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, el segundo año de pandemia finalizó de manera muy distinta a la que lo hizo en el primero, 2020, año en el que el Covid se llevó por delante 360.105 ocupados y en el que la afiliación descendió por primera vez tras seis años consecutivos de incrementos.

En concreto, la Seguridad Social ganó el pasado mes de diciembre 72.553 cotizantes en términos promedios (+0,3%), frente a los 26.432 y los 31.659 afiliados que sumó en los meses de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. Hay que remontarse a 2018 (+78.541 ocupados) para encontrar un diciembre mejor que el de 2021.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social se incrementó en diciembre en 70.814 trabajadores (+0,3%), octavo crecimiento mensual consecutivo y el mayor en este mes de toda la serie, lo que situó el total de ocupados en 19.842.427 personas.

Con esta cifra no sólo se supera el nivel previo de afiliados al inicio de la pandemia (362.613 cotizantes más que en febrero de 2020), sino que se alcanza el volumen más alto de afiliados de la serie histórica desestacionalizada, según ha destacado el Ministerio.

Empleo femenino

De los más de 776.000 afiliados medios que sumó la Seguridad Social en 2021, algo más de la mitad, el 52%, eran mujeres y uno de cada cuatro, extranjeros.

En concreto, la ocupación media femenina creció en 2021 en 407.355 afiliadas (+4,6%) y cerró el año en un nuevo máximo histórico de 9.292.070 mujeres cotizantes. La afiliación masculina, por su parte, aumentó en promedio en 369.123 ocupados (+3,6%), hasta sumar 10.532.841 trabajadores.

La afiliación media de extranjeros, por su parte, se incrementó en 191.170 cotizantes en 2021, un 9,2% respecto a 2020, hasta situarse en 2.269.806 ocupados.

El Régimen General, el más numeroso del sistema, ganó el año pasado 719.268 afiliados medios (+4,6%), hasta un total de 16,43 millones de ocupados, mientras que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 56.990 nuevos cotizantes (+1,7%) y acabó 2021 con 3.328.398 ocupados. El Régimen del Mar, por su parte, registró 342 altas en el año (+0,57%) y sólo el Régimen del Carbón perdió afiliados respecto a 2020, un total de 121 (-10,7%).

La hostelería lidera la ocupación

Dentro del Régimen General, la hostelería lideró el aumento de la ocupación en 2021 tanto en términos absolutos como relativos tras ganar 180.169 nuevos cotizantes respecto a 2020 (+17,7%) en términos promedios. Destacaron también los aumentos absolutos de los afiliados medios en el comercio, con 91.945 ocupados más (+3,8%), y en las actividades administrativas, que sumaron 59.074 cotizantes (+4,4%).

En valores relativos, además de la hostelería, sobresalen las actividades artísticas y de entretenimiento, que experimentaron un repunte anual de afiliados del 16,2%, e información y comunicaciones, con casi un 8,8% más de ocupados que en 2020.

Los sectores más castigados

En el lado opuesto, destaca la caída anual de la afiliación media en las actividades financieras y de seguros, con 6.197 cotizantes menos (-2%), y en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (-803 ocupados).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 24.311 cotizantes en 2021 (-3,1%), mientras que el Sistema Especial de Hogar registró 411 bajas respecto a 2020 (-0,1%).

Todas las comunidades autónomas ganaron en 2021 afiliados medios respecto a 2020. En valores relativos destacan los incrementos de la ocupación en Canarias (+6,4%), Baleares (+5,5%) y Madrid (+4,97%).

El sector servicios tira de la afiliación

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, en diciembre se registraron aumentos mensuales de la afiliación en los servicios (+78.871), la construcción (+6.572) y la industria (+4.511), frente a descenso de 6.682 cotizantes en la agricultura por el fin de la mayoría de las campañas agrícolas.

El Ministerio de José Luis Escrivá ha destacado que la rama de industria ha crecido en afiliación de forma consecutiva en todos los meses desde junio de 2020, mientras que la construcción lo hace desde febrero de 2021 y servicios, desde mayo de 2020.

Por su parte, el número de asalariados aumentó en 65.323 trabajadores el pasado mes de diciembre, mientras que el de no asalariados lo hizo en 4.034 personas. Este colectivo acumula 14 meses consecutivos de aumentos de la afiliación.