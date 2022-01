Los ganaderos exigen la dimisión de Garzón por decir que España exporta carne de "mala calidad"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha desatado la ira de los ganaderos y del sector cárnico en general por arremeter contra la exportación de carne española tras asegurar en una entrevista en The Guardian que las granjas españolas "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".

Garzón lo ha vuelto a hacer. Ya pidió reducir el consumo de carne, pero ir pregonando en un medio extranjero que la carne española es de "mala calidad" ha rebasado cualquier límite tolerable para un ministro del Gobierno de España. Por ese motivo, las principales asociaciones ganaderas y los presidentes autonómicos de Castilla y León y Aragón ya han pedido su dimisión.

El propio Garzón se ha defendido asegurando que en la entrevista se refirió únicamente a las macrogranjas y ha insistido en que la ganadería extensiva practicada en zonas como "Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura" sí es sostenible medioambientalmente. También ha acusado a Mañueco de estar "desesperado por los votos de ultraderecha" y de recurrir "a la mentira y manipulación de los lobbies".

Esto es lo que dije sobre la ganadería de Castilla y León en la entrevista citada: ¡un justo elogio de la ganadería extensiva! Pero el señor Mañueco está desesperado por los votos de ultraderecha y por eso recurre a la mentira y manipulación de los lobbies. Ojalá rectifique. https://t.co/jgDOFjb4n1 pic.twitter.com/aZSMVfOhJN — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 3, 2022

"No distingue una vaca de un burro"

Para las principales asociaciones agrarias, las explicaciones de Garzón no son suficientes. La secretaria general de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, ha destacado el valor de un sector estratégico para España y ha lamentado que el ministro esté "empeñado en acabar con ello". Cruzado asegura que los ganaderos están "alucinando" con el "atrevimiento" de Garzón: "Creo no distingue una vaca de un burro. Europa y España tienen la mejor trazabilidad y las condiciones más estrictas de producción", ha señalado este martes durante una entrevista en La Noche de Dieter, en esRadio.

"No quiere que comamos carne ni que la exportemos. Él no va a dimitir, aunque lo pidamos, porque no tiene autoestima y está muy bien en su sillón. Pero el presidente tendría que cesarlo". De forma similar piensan en la organización agraria Asaja, que ha exigido al ministro que deje el cargo por sus "continuos ataques al campo español".

La organización agraria UPA también ha pedido la "rectificación o dimisión" de Garzón y que "abandone su campaña contra la ganadería española". Y desde la asociación empresarial cárnica, Anafric, su presidente José Friguls, ha asegurado que estudian emprender acciones legales contra Garzón si no rectifica. ·En un comunicado ha señalado que estas afirmaciones son "una infamia y una burla" y muestran "un absoluto desconocimiento" del sector: "Basta ya de soportar más injurias de este señor".

También desde el sector político, el líder del PP, Pablo Casado, ha señalado en Twitter que estamos ante "otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país", por lo que pide "responsabilidades y una rectificación inmediata". Ciudadanos ha pasado a la acción y ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso con el objetivo de conseguir una reprobación a Garzón.

Es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados". Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Exigimos responsabilidades y una rectificación inmediata.https://t.co/w2M5APr6ek — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 4, 2022

Por su parte, el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha apuntado que la ganadería es la que aún le "faltaba" al Gobierno por atacar, tras hacerlo con "la industria del automóvil, la del azúcar, la de la hostería, la del turismo y la de la agricultura".