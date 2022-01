La patronal madrileña, CEIM, advierte de un incremento "alarmante" en el número de bajas laborales asociadas al covid-19 y pide un nuevo protocolo que permita agilizar el alta de aquellas personas que no estén sufriendo síntomas, pese al contagio. En un comunicado, la organización empresarial recalca que, al no haberse dado un aumento generalizado de sintomatología grave, es de rigor proceder a esta actualización de las normas en vigor.

Desde CEIM se hacen eco de las cifras de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, que aprecian un aumento del 1000% en el número de bajas laborales tramitadas en la Comunidad de Madrid. Al haberse multiplicado por once el número de trabajadores que no están en activo por una baja, las empresas de la región estarían enfrentando un repentino y significativo sobrecoste, al que hay que añadir los problemas de reorganización de horarios, plantilla, procesos, etc.

En todo el país, AMAT recogió un total de 566.000 bajas laborales por covid-19, muy por encima de las 77.000 de noviembre o de las 29.000 de octubre. Si comparamos estas cifras con el número de asalariados afiliados a la Seguridad Social, encontramos que 4 de cada 100 trabajadores estuvo en esta situación durante el último mes de 2021.

Es importante subrayar que, como recogió Libre Mercado, los datos recogidos por el bufete de derecho laboral Galibier Legal constatan que, en efecto, la incidencia de estas bajas está siendo masiva entre las empresas españolas, hasta el punto de que un cuarto de las pymes de nuestro país tendrán al menos a un trabajador ausente por este motivo durante el mes de enero, sumando así otros 500.000 expedientes.

Agilizar las bajas... y las altas

Para CEIM, el acceso a los test de autodiagnóstico ha sido un avance importante a la hora de identificar contagios, lo que también ayuda a realizar un rastreo rápido y efectivo de posibles infectados por contacto estrecho. Sin embargo, puesto que la gravedad de los contagios está siendo mucho menor que en otras olas, la patronal madrileña plantea un reordenamiento de los protocolos de seguimiento de la baja.

Así, la patronal que encabeza Miguel Garrido sostiene que sería preciso agilizar el proceso de alta de los trabajadores que han dado positivo y no han desarrollado síntomas. En este sentido, piden que se concedan simultáneamente las bajas y las altas a siete días, menos en aquellos casos en que se desarrollen síntomas que impidan el correcto desempeño laboral.