Tres informes desmontan el alarmismo climático del Gobierno

La "guerra al coche" del gobierno de España sigue su curso, dañando gravemente los niveles de actividad de la industria automovilística y limitando de forma severa la movilidad de los conductores, que cada vez enfrentan más impuestos y más restricciones. En paralelo, el Ejecutivo continúa empujando su "agenda verde", con una agenda de reducción de emisiones tan drástica que su coste para el ciudadano medio ya se sitúa en torno a los 10.000 euros.

Todo lo anterior se justifica por el "apocalipsis climático" del que tanto se nos habla desde las altas esferas. Sin embargo, con los datos encima de la mesa, resulta evidente que el desempeño ecológico de nuestro país no solo no refleja un escenario preocupante, sino que nos sitúa como uno de los países con mejores resultados a nivel global.

1. Desempeño medioambiental.

Empecemos por el Índice de Desempeño Medioambiental que elabora la Universidad de Yale. Este prestigioso informe aglutina 32 métricas, referidas a la calidad del aire, la gestión de los residuos, la biodiversidad, la preservación de los ecosistemas naturales, etc. Pues bien, dicho ranking sitúa a España como el décimo cuarto país con mejor nota del mundo. Además, la evolución de nuestro país es a mejor, puesto que en la primera edición del informe, publicada en 2006, ocupábamos el número 23 de la lista.

2. Incidencia de la polución.

Si centramos el tiro en la incidencia de la polución, los datos son igualmente satisfactorios. En este caso, la fuente empleada es Global Health Data Exchange, base de datos de referencia para medir de forma comparada el número de muertes asociadas a una concentración excesiva de partículas contaminantes en el aire. Así, por cada 100.000 habitantes, España ha pasado de tener 31 muertes por esta causa en 1990 a 10 fallecimientos en 2019. Además, si nos comparamos con el resto del mundo, vemos que nuestro resultado es uno de los quince mejores de todo el mundo.

3. Emisiones de CO2.

Y, por otro lado, si nos fijamos en las emisiones de CO2 per cápita, podemos ver que las cifras de los quince últimos años reflejan una mejora continuada de dicho indicador. Según The Global Carbon Project, esta métrica ascendía en 2005 a 8,4 toneladas de CO2 por habitante, mientras que en 2019 este dato había caído a 5,4 toneladas de dióxido de carbono por español y año. Por lo tanto, las emisiones de CO2 por habitante han bajado un 35%. No solo eso: en el mismo periodo, y en términos absolutos, España ha pasado de 370 a 250 millones de toneladas de CO2 emitidas cada ejercicio. Figuramos, pues, entre los países con mejor resultado a nivel global.

Conclusión

De modo que, con los datos encima de la mesa, el alarmismo sobre estas cuestiones choca con la evidencia empírica, que dibuja un país en el que todos los indicadores medioambientales reflejan un buen desempeño en términos internacionales y una evolución satisfactoria a lo largo de los años.