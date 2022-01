El negocio de la comida a punto de caducar: así se convierten las pérdidas en ingresos

Cada año, un ciudadano español tira 31 kilos de comida a la basura. En total, se desperdician 1.300 millones de kilos de alimentos en nuestro país, un problema para el que algunas empresas han encontrado una oportunidad de negocio. Diversas aplicaciones como Too Good To Go o Encantado de comerte se han convertido en líderes dentro del sector. Su labor se centra en conectar a bares, restaurantes, hoteles, supermercados o panaderías, entre otros comercios, con los consumidores. Los primeros consiguen dar salida a comidas que tendrían que tirar porque estuvieran cercanas a caducar o por otros motivos, mientras que los segundos consiguen productos más baratos.

"No solo damos salida a productos que están a punto de caducar sino también a productos cercanos a cumplir con su fecha de consumo preferente, así como productos o alimentos frescos elaborados ese mismo día, como pan, bollería o platos para llevar, que están en perfecto estado y que al llegar la hora de cierre del establecimiento no se han vendido, o frutas y verduras maduras o imperfectas, es decir, que estéticamente no cumplen los cánones que se espera, pero que se pueden consumir perfectamente y siempre con la garantía de que es un producto de calidad", explica Carlos García, responsable de prensa de Too Good To Go.

Para las empresas, este tipo de aplicaciones pueden ser una gran oportunidad de convertir en ingresos lo que antes eran pérdidas aseguradas. "Para el usuario de a pie de calle nuestra APP supone una oportunidad de conseguir alimentos en perfecto estado pero con descuentos de entre el 50 y el 70%", comenta Kike de Miguel, cofundador de Encantado de Comerte.

Por un lado, se encuentra la compañía danesa TGTG y por otro la española Encantado de comerte. La primera es la app líder en la lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, operando ya en un total de 17 países (Europa, Estados Unidos y Canadá) con una comunidad de más de 40 millones de usuarios y más de 130.000 establecimientos unidos a la app gracias a los cuales hemos evitado ya el desperdicio de más de 110.000 toneladas de alimentos.

La forma en la que funcionan ambas aplicaciones es muy sencilla. Los establecimientos contactan con ellos y, automáticamente se trabaja para que sus alimentos pasen a estar en la app a disposición de los usuarios para su compra. Tanto es así, que Alcampo o Carrefour, cadenas de restaurantes como Muerde la pasta, Subway, Grosso Napoletano, o cadenas de hoteles como NH, Sercotel, Barceló ya utilizan este tipo de aplicaciones para dar salida a sus productos y convertirlos en ingresos.