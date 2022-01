Indignación entre streamers y youtubers por la burla de Escrivá a los autónomos: "Me largo a Andorra"

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, protagonizó el pasado martes una de las mayores burlas políticas al colectivo de autónomos que se recuerdan. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Escrivá se atrevió a asegurar que es "rigurosamente falso" que los autónomos estén en contra la subida de cotizaciones que prepara su ministerio. "Desmiento completamente que los autónomos estén en contra de lo que estamos negociando. Es rigurosamente falso", aseguró.

Según Escrivá, los autónomos no se están quejando del nuevo palo que les espera. Para el ministro, las únicas críticas vendrían de parte del presidente de ATA, Lorenzo Amor, que no hay que olvidar que es la principal asociación de autónomos del país, por lo que su opinión no deja de ser relevante.

Por tanto, lo único que evidencian las declaraciones de Escrivá es que el ministro se ha interesado muy poco en preguntar a cualquier trabajador por cuenta propia sobre el asunto. Y no será porque la subida de cotizaciones a los autónomos no esté siendo lo más comentado de las últimas semanas en cualquier plataforma.

Tal es el escándalo, que hasta streamers y youtubers han decidido pronunciarse al respecto, algo muy poco habitual, ya que estos jóvenes no suelen comentar temas políticos o económicos. Todos han hablado de este despropósito. Y algunos hasta amenazan con marcharse del país.

Ibai Llanos: "Es una barbaridad"

Ibai Llanos es una de las figuras más importantes del streaming en España y en todo el mundo por sus entrevistas a futbolistas de éxito como: Gerard Piqué, Paulo Dybala, Sergio Ramos, Sergio Agüero, Leo Messi...

Llanos siempre ha abogado por quedarse en España y no ha dudado en criticar a otros compañeros de profesión, como El Rubius, por irse a Andorra a vivir y tributar. Eso sí, ahora, carga contra la nueva propuesta de Escrivá, que califica de "una absoluta barbaridad, es increíble. Si un tío gana 600 euros, tiene que pagar el 50% de su sueldo en la cuota de autónomos... esto, ¿realmente hay un grupo de personas que toman este tipo de decisiones? Es impresionante, es impresionante".

Otro famoso youtuber español indignado con el asalto del Gobierno a sus bolsillos es Roma Gallardo, que hasta amenaza con marcharse del país para escapar de las garras de Hacienda. "¡Me largo a Andorra!", ha dicho este jueves. El tiempo dirá si estas declaraciones se materializan de verdad o era una forma de hablar.

ANDORRA!! Me largo a Andorra. Este impresentable dice que los autónomos estamos encantados de la vida con la nueva subida. Que te van a cobrar un tercio de lo que hagas solo de cuota... Te cobran por generar trabajo y por existir.

Por mi parte van a perder unos cuantos ceros😊 pic.twitter.com/MN2PFnR5ug — Roma Gallardo (@roma_gallardo) January 27, 2022

El Xokas: "Es para meterlos en la cárcel"

Joaquín Domínguez, más conocido como El Xokas, es uno de los streamers que más ha crecido en el último año. Hace unos días, se convertía en el tercer streamer con más espectadores en un directo de Twitch con más de un 1.200.000 personas. Esto ocurrió en el torneo realizado de los "Squid Games" (juego del calamar) en versión Minecraft.

El Xokas es otro streamer que ha decidido quedarse en España, ya que también considera que los "grandes" deben quedarse en el país para contribuir. Tras la propuesta de Escrivá, parece que ya no está tan contento de contribuir con el Estado.

"Me parece una barbaridad, una p**a barbaridad. Que un tío que tenga un bar y se mate a de p**o sol a sol, teniendo un asalariado y gane 18.000 euros y que de ello tengan que comer dos familias o que tengan que comer dos personas, me parece una barbaridad que a ese tío le quites 3.000 euros. Es de hijos de p**a, apretarle así el cuello, no tiene ningún sentido, ninguno, absolutamente ninguno. Que este tío tenga que pagar 3.600 euros, cobrando 12.000 brutos es una locura. Eso a quien se lo cuentes es de juzgado de guardia. Es para meterlos en la cárcel, de verdad".

El streamer @elxokas opina sobre la propuesta de las cuotas de autónomos: "Quién ha hecho esto debería de acabar en la cárcel". pic.twitter.com/AYzOgAvPeq — Filosofía Política (@FilosofiaPolti) January 23, 2022

Además, el Xokas hace una reflexión final sobre el espíritu emprendedor de Estados Unidos comparándolo con España. "Vas a Norteamérica y haces una entrevista de qué quieres ser y te dicen yo quiero montar una empresa de neumáticos porque me gustan los neumáticos. Vas aquí en España y te dicen pues yo quiero trabajar en la Xunta de Galicia, como mi papá, quiero ser un asalariado del Estado. Pues claro, es normal: un funcionario. Ser funcionario es el sueño español. Claro que es el sueño español, ¡cómo no lo va a ser! Con razón ninguna persona en España quiere montar una empresa ¿Cómo las vas a montar si te hacen esto? Es que con razón, es normal, yo tampoco querría montar una empresa si me van a sablear de esta manera".

Wall Street Wolverine

Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wolverine, es un empresario que también se dedica a Youtube y a Twitch y que decidió irse a Andorra por los altos impuestos de España. Se autodenomina liberal y ha hecho innumerables vídeos sobre economía y liberalismo en su canal de Youtube. También ha protagonizado entrevistas, como las de Libre Mercado, donde explicó cómo dejó de votar al PSOE cuando se hizo, precisamente, autónomo.

"No ha habido un solo día desde que me fui de España en que el gobierno de España no me haya reafirmado aún más la decisión de haberme ido. La nueva cuota de autónomos que se ha planteado es surrealista.Yo, cuando he visto la tabla, he dicho esto tiene que ser una broma, una broma de mal gusto. Es muy cansado. Es una degeneración y una decadencia increíble que la gente no despierte y no se de cuenta de aquí me están tomando el pelo. Es que no es cuestión de ideología, es que no te tomen el pelo, que no seas gilip***as. Es que no es de izquierdas ni de derechas es que no seas gilip***as. Simplemente eso", ha dicho.

Jordi Wild

Jordi Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Wild o El Rincón de Giorgio, es un youtuber español que tiene dos canales de YouTube donde se dedica a subir vídeos de reflexiones o sucesos. El año pasado abrió un podcast llamado "The Wild Proyect" con gran éxito

Wild también ha decidido quedarse en España porque prefiere vivir al lado de sus familiares y amigos, según ha explicado. Eso sí, en un reciente podcast dijo que "yo lo de los autónomos no lo entiendo ni lo entenderé nunca. Tendría que ser un porcentaje o que cada uno pagara lo que le diera la gana para asegurarse una futura jubilación o lo que sea. Pero, ¿cómo puede ser que tengamos que promover al emprendedor y a la gente autónoma la tenemos así?"

Otros youtubers y streamers menos conocidos también se han pronunciado y todos han mostrado la misma indignación, como Alpha Sniper o Tamayo. ¿Seguirá manteniendo Escrivá que nadie está en contra de su plan?