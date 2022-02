La industria de cruceros vuelve con fuerza y recuperará toda su capacidad en 2022

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), voz principal de la industria de cruceros a nivel mundial, ha hecho público el informe Perspectivas de la industria de cruceros para este 2022.

En este detallado informe se cuantifica la aportación del turismo de cruceros al sector, destacando el liderazgo en términos sanitarios y de seguridad, como es el caso de la medida aplicada por la compañía MSC Cruceros, con pulseras electrónicas que permiten seguir al viajero las 24 horas del día, la sostenibilidad medioambiental y custodia de los destinos, un compromiso de las navieras ya asentado.

Pulsera MSC. | David Alonso.

En junio de 2021 la industria del crucero, sobre todo con base en España, dejó ver los primeros motivos para la esperanza como por ejemplo la celebrada salida del primer crucero internacional desde un puerto español desde el inicio de la pandemia. Un crucero donde el control de los movimientos de los pasajeros fue absoluto, se respetó al máximo el protocolo de seguridad y la sensación de limpieza en un entorno de burbuja fue la nota dominante. Salió desde Barcelona y lo contamos en Libre Mercado.

Con carácter anual, este informe muestra cómo la industria ha continuado su reactivación de forma responsable de la mano de protocolos verificados, que lideran el camino en el sector del transporte y el turismo; subraya la aportación de la industria de cruceros a las economías locales y nacionales alrededor del mundo y refleja su avance continuo hacia la consecución de la neutralidad en carbono.

"El informe Perspectivas de la industria de cruceros 2022 supone una oportunidad para reflexionar sobre el trayecto recorrido por las navieras socias de CLIA, que han recibido a más de seis millones de pasajeros desde que se reanudaron las operaciones en julio de 2020. Si bien nuestro foco en la salud y la seguridad permanece inalterable, nuestra industria también está liderando el camino de la sostenibilidad medioambiental y de la custodia de los destinos", afirma Kelly Craighead, presidenta y CEO de CLIA.

"El turismo azul es un importante motor económico y continuaremos trabajando en colaboración con los destinos para que las comunidades prosperen gracias al turismo responsable. Nuestros miembros están invirtiendo también en nuevas tecnologías y barcos y persiguen el objetivo de ser neutros en carbono para 2050".

Asimismo, el informe de perspectivas 2022 recoge reflexiones de personas vinculadas a la industria, incluyendo a Robert Courts MP, Maritime Minister de Reino Unido; Mato Franković, alcalde de Dubrovnik; Laura McDonnell, dueña de una tienda en Juneau (Alaska); Alex Fraile, guía turística en Palma; Danny Genung, CEO de Harr Travel y Mandy Goddard, CLIA Elite Cruise Counselor (ECC).

Algunos de los puntos principales destacados en el grueso del informe muestran el futuro de una flota mundial con 26 nuevos barcos propulsados por gas natural licuado (GNL) o 174 cruceros preparados para conectarse a la red eléctrica.

Se estima que 16 nuevos barcos oceánicos (flota de CLIA) debutarán a lo largo del 2022, de los cuales cinco estarán propulsados por GNL y nueve serán de expedición; el 100% estará equipado con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales.

Impacto económico global

Comparado con 2019, los datos económicos de 2020 reflejan el gran impacto de la pandemia en la amplia comunidad de la industria de cruceros y pone en relieve la importancia de este tipo de turismo para las economías alrededor del mundo.

5,8 millones de embarques de pasajeros(-81%).

576.000 puestos de trabajo(-51%).

63,4 mil millones de dólares de contribución económica total (-59%).

Además, los rigurosos protocolos implementados por la industria están permitiendo la reactivación de la actividad de cruceros a nivel mundial, lo que supone la recuperación de empleos y la revitalizando de las economías locales y nacionales. En este sentido se han recuperado más del 75% de la capacidad oceánica y se espera llegar al 100% en agosto de 2022.

Algunas novedades del sector

Qatar está desarrollando una nueva gran terminal para cruceros en el centro de Doha, estimada para otoño de 2022, con un acceso rápido y fácil a Souq Waqif y al distrito del centro de la capital.

El crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, hará gran parte de su temporada inaugural por Europa, con recorridos de siete noches por el Mediterráneo a partir de mayo de 2022.

Aquí el informe completo: Perspectivas de la industria de cruceros 2022.