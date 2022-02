Ayuso: "El Madrid libre no ha parado de crecer frente a la Cataluña secuestrada"

Isabel Díaz Ayuso compareció ayer viernes en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. El acto, dedicado a la cuestión de la "armonización fiscal" que defiende el gobierno de Pedro Sánchez, sirvió para poner de manifiesto el marcado acento liberal de la agenda económica de la Comunidad de Madrid.

"El gobierno de Madrid no va a dedicarse a las batallas y problemas artificiales que pretende crear la izquierda. Nuestro enfoque es otro, estamos centrados en nuestra economía. Acabamos de aprobar la Ley de Mercado Abierto, de impulsar la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid, de blindar la libertad educativa… y en eso seguiremos. Porque Madrid, si no es libre, no es Madrid", apuntó Ayuso.

"Vamos a defender nuestra autonomía fiscal. Somos una región abierta y solidaria. Cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos déficit cero. Madrid no es un paraíso fiscal. La autonomía nos permite subir o bajar impuestos cedidos. Nosotros hemos optado por lo segundo - y ha resultado muy bien. Arrancar la descentralización fiscal sería una involución democrática que nos devolvería al pasado", señaló.

Con la empresa familiar

"Compartimos las preocupaciones de las empresas familiares, precisamente porque las empresas y las familias son los dos pilares fundamentales para la libertad de las personas. El empresario aporta un enorme valor porque crea riqueza para sí mismo, para su país y para su tesoro más preciado, que son sus empleados", señaló la presidenta autonómica.

"Madrid vuelve a estar de moda. Tenemos una relevancia nacional e internacional que no veíamos desde hace décadas. El mundo nos mira con admiración y aplaude la forma de vida que nos hemos dado. Pues yo quiero decir que todo ese éxito es gracias a los autónomos y a las empresas, que han aguantado los desvelos, la incertidumbre y las dificultades de la pandemia", recalcó la lideresa popular.

"Donde nosotros vemos la posibilidad de dar vida a nuevos proyectos. En cambio, Sánchez lo que ve en los empresarios son cajeros automáticos al servicio del BOE. Desde el gobierno de Sánchez se ha arrasado al sector privado y las clases medias a base de tomar medidas que no se basan en criterios científicos ni sanitarios, solo en recordarle a la gente quién tiene el poder. Este camino pretende cambiar nuestro país por la puerta de atrás", explicó la dirigente madrileña.

El Madrid libre frente a la Cataluña secuestrada

También tuvo tiempo Ayuso para comentar el contraste entre Madrid y Cataluña: "el Madrid libre no ha parado de crecer frente a la Cataluña secuestrada. Nosotros desarrollamos políticas con la pasión por el emprendimiento, Cataluña lo hace con obsesión por el nacionalismo. Cientos de empresas se han venido de Cataluña a Madrid porque buscan libertad".

Por último, Ayuso recalcó que, en clave nacional, España está "a la cabeza en endeudamiento y a la cola en crecimiento. Así nos tiene Sánchez. Las empresas salen a competir con un gobierno que solo se dedica a pastelear con la normativa laboral, con la regulación de las bajas laborales, con los impuestos…".