El presidente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar coordinó el pasado viernes un desayuno de trabajo dedicado a la cuestión de la "armonización fiscal". Según Antonio Lence Moreno, director del grupo de pastelería Viena Capellanes, el intento de anular el modelo tributario de Madrid bebe de la "doctrina momificada" del socialismo y debe ser detenido. "Esto ya no es solo un debate fiscal. Pretenden acabar con las libertades conquistadas con mucho esfuerzo en Madrid. Es una obsesión enfermiza con el modelo de Madrid", advirtió.

Antonio Lence

"La única forma de vida digna es vivir en libertad. Si alguien cree lo contrario, que se le pregunte a los cubanos o a los venezolanos. Desde la polis griega, la historia nos demuestra que este es el camino. Por eso es fundamental que Madrid siga siendo un espacio de libertad para trabajar y para vivir. Aquí se trata a las personas como ciudadanos, es decir, como seres adultos que pueden elegir su forma de vida sin que nadie les condicione en base a doctrinas momificadas o utopías autocráticas trasnochadas", recalcó en su intervención.

"La defensa de la libertad que está haciendo la Comunidad de Madrid implica un esfuerzo personal y política, pero esa lucha está ofreciendo los resultados y la compensación que dan las realidades económicas. En los últimos veinte años, hemos sido el tercer destino de inversión más importante de Europa. Hemos pasado de ser la cuarta comunidad en PIB per cápita a ser la primera. Tenemos el menor endeudamiento de todo el régimen fiscal común. El déficit ha sido "cero" tanto en 2020 y 2021", destacó el presidente de AMEF.

"Madrid es la única comunidad europea que está alineada con Europa en los Impuestos de Renta, Patrimonio y Sucesiones. Estos dos últimos son anacrónicos e injustos, de modo que su eliminación no solo no debe perseguirse, sino que es merecedora de un aplauso, porque sin generación de rentas y de riqueza no se puede mantener la protección de los más desfavorecidos", insistió Lence Moreno.

Argumentos lafferianos

"Cuanto más gira la rueda de la economía, más se recauda, porque aunque los impuestos sean más bajos. la actividad es más intensa. La renta media de los hogares madrileños ya es un 30% más alta que la de las regiones donde se aplican las viejunas doctrinas del socialismo. Esa mayor renta permite una mayor recaudación con un menor esfuerzo fiscal, es decir, lo contrario de lo que aplica el gobierno de Pedro Sánchez en clave nacional", subrayó el líder de la asociación que agrupa a las empresas familiares en Madrid.

"Anular la autonomía fiscal es una involución desde el punto de vista democrático y constitucional. Así lo acreditan los informes y estudios que han hecho catedráticos de gran prestigio como César García Novoa, de la Universidad de Santiago de Compostela, o Luis Manuel Alonso González, de la Universidad de Barcelona. Frente a la arbitrariedad que persigue la ministra María Jesús Montero, los especialistas de mayor nivel recalcan que la armonización fiscal es un atropello que busca acabar con las libertades conseguidas con nuestro esfuerzo", zanjó.