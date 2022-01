Ayuso blinda Madrid un mes antes de que el Gobierno destape las subidas de impuestos

Falta poco menos de un mes para que el "Comité de Personas Expertas" de María Jesús Montero presente sus conclusiones para preparar la Reforma Fiscal con la que el Gobierno de Sánchez pretende seguir exprimiendo todavía más a los contribuyentes en los próximos años. Su objetivo, no lo esconden: es el de aumentar la recaudación del Estado, aunque es habitual que los diferentes miembros del Ejecutivo se refieran al propósito de "lograr una recaudación más eficiente" como eufemismo de lo anterior.

Desde el año pasado, los elegidos por María Jesús Montero están estudiando múltiples subidas de impuestos instados por el Gobierno. Todos ellos son profesores y catedráticos, aunque recientemente han dimitido dos (Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio).

Entre los incrementos fiscales que están encima de la mesa de estos "expertos" se encuentran los "vinculados a la imposición a la riqueza —Patrimonio, Sucesiones y Donaciones— ya que hay una situación asimétrica en el territorio porque alguna comunidad autónoma prácticamente ha dejado sin contenido estas figuras", avisó la propia ministra de Hacienda.

Madrid se blinda

Esto no es otra cosa que implantar la controvertida "armonización fiscal" de los impuestos autonómicos por la que la ministra lleva abogando desde que fuera consejera de Hacienda en el Gobierno de Andalucía. Su intención es forzar a las regiones con impuestos bajos, como la Comunidad de Madrid, a elevar la fiscalidad a sus ciudadanos. Pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha querido protegerse de ello.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que el Consejo de Gobierno aprobará mañana miércoles el "Proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera" que pretende "proteger" a la región de las subidas fiscales de Sánchez y Montero. El Ejecutivo regional se ampara en la Constitución para blindarse y defender las competencias que le permiten rebajar a los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, como el de Sucesiones o el tramo autonómico del IRPF.

Ayuso ha hecho este anuncio en su intervención en la presentación del libro Liberalismo a la madrileña, del redactor de Libre Mercado, Diego Sánchez de la Cruz, que ha tenido lugar en la Fundación Rafael del Pino de Madrid. Así, ha defendido que en su autonomía no se van a subir los impuestos y no van a permitir "que nadie los suba por la puerta de atrás" porque es "lo que los madrileños han votado". "Subiendo los impuestos a Madrid el capital y la inversión no se irán a otros lugares de España, abandonaran nuestras fronteras. Ningún país prospera atentando directamente contra su capital", ha avisado.

"La capital del capitalismo"

La presidenta madrileña ha felicitado a Sánchez de la Cruz por la publicación de su último libro en el periodo de "sequía liberal" en el que nos encontramos y ha defendido el modelo madrileño "como un refugio frente a quienes huyen de los totalitarismos". Además, también ha agradecido a la expresidenta, Esperanza Aguirre, que ha participado en el acto, sus políticas impulsoras del liberalismo en la región. Gracias a ellas, desde 2004, cada madrileño se haya ahorrado 16.500 euros en impuestos, calcula, "dinero que se ha invertido, consumido o ahorrado". Ayuso ha insistido en que fórmula del éxito madrileño es que "cada vez haya más personas pagando menos impuestos".

Braun, Aguirre, Lacalle y Sánchez de la Cruz, durante el acto

En este sentido, Sánchez de la Cruz ha asegurado que "Madrid se ha convertido en la capital del capitalismo" y que "la Curva de Laffer tiene sede en Madrid", en relación al récord de recaudación que ostenta la región con los impuestos más bajos de España.

El acto también ha contado con la participación de dos economistas liberales de cabecera: Carlos Rodríguez Braun y Daniel Lacalle. El profesor Braun ha criticado "el invento demoniaco de las retenciones" de Hacienda, que impide al contribuyente percatarse de la cantidad de impuestos que paga realmente al fisco. También aprovechó para celebrar las manifestaciones de contribuyentes que llevan años celebrándose por toda España para pedir que el impuesto de Sucesiones desaparezca como en Madrid. Y en regiones, como Andalucía, lo han conseguido. "Hasta entonces, todas las manifestaciones eran a favor de los impuestos porque lo que pedían era más gasto público", recordó Braun.

Otro impuesto que el Gobierno de Sánchez quiere resucitar en Madrid es el de Patrimonio, que Lacalle ha calificado de "inmoral" porque castiga "el ahorro y a los buenos gestores de activos frente a los que no lo son". El economista también ha defendido que "el liberalismo es el único sistema que defiende de verdad a los pobres y no los crea".

Además de la armonización fiscal, los "expertos" del Gobierno también están cuestionándose eliminar o modificar "15 beneficios fiscales elegidos siguiendo la metodología AIReF" con el objetivo de "hacer el sistema tributario más eficaz y aumentando los ingresos". Aunque no concretan qué beneficios fiscales son los que pretenden "revisar" (o eliminar), el informe de la AIReF al que hacen referencia sugería el trasvase de productos de los tipos reducidos del IVA al general del 21%, entre otras medidas, lo que supondría de facto una subida del IVA.