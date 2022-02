El 347, el modelo crucial con el que Casado creyó acorralar a Ayuso y a su hermano

El próximo 28 de febrero es el último día que tienen las empresas y los autónomos para presentar ante la Agencia Tributaria (AEAT) el 347, un modelo que ahora está en boca de todos por la trama de espionaje contra Isabel Díaz Ayuso que ha estallado en el PP.

El pasado viernes, el todavía presidente de los populares, Pablo Casado, llegaba a presumir en una entrevista radiofónica de contar con "datos fiscales y bancarios" del hermano de la presidenta madrileña desde el pasado verano, lo que escandalizó a los asesores fiscales consultados por Libre Mercado.

Los expertos criticaron duramente a Casado por alardear "de que ha aceptado y de que posee datos que sólo se pueden obtener para realizar una gestión tributaria en curso y que sólo los puede manejar el personal autorizado".

El exdirector general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo señaló que "¡hay que ser torpe para pavonearse de eso!", mientras que la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, coincidió en que Casado estaba "aireando una irregularidad con fines políticos", un hecho "muy poco ético" a su juicio.

Unos datos que no han salido a la luz

"Imagino que las transferencias y los datos fiscales no obran en poder de cualquier persona" señalaba Casado, en un intento de dar veracidad a la versión de que hace unos meses llegó a Génova un dosier con "información" relativa a Tomás Díaz Ayuso. Según esta información, el hermano de la presidenta habría cobrado "una comisión de 286.000 euros" por una compra de mascarillas a China a través de la empresa Priviet.

Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso revelaba que el único recibo que su hermano había facturado a Priviet, y que tenía relación con la Comunidad de Madrid, era de 55.850 euros más IVA, una cuantía bien distinta a los casi 300.000 sacados a la luz por Casado. "No hay una comisión por intermediación, es una contraprestación por su trabajo" señalaba la líder madrileña, que ayer lunes envió a la Fiscalía toda la documentación al respecto.

Aunque Casado no mencionó específicamente qué tipo de información fiscal privada poseía ni cuál era su origen, fuentes del entorno del PP nacional aseguran a LD que se trataba del Modelo 347 donde aparecía el nombre de Tomás Díaz Ayuso.

Esta información coincide con la versión de las agencias de detectives consultadas por este periódico, que revelaron que emisarios del PP contactaron al menos con 3 agencias de detectives para hacerse con el Modelo 347 "y filtrárselo a la prensa". Eso sí, ese documento todavía no ha salido a la luz, por lo que su existencia no ha podido ser comprobada.

"El modelo más potente"

Pero, ¿qué es exactamente el Modelo 347? Tal y como explica la propia Agencia Tributaria, se trata de la declaración de operaciones con terceras personas que deben realizar empresas y autónomos cada año. "Es un sistema de datos cruzados. Lo tienen que presentar las dos partes de la operación, por ejemplo, el que compra y el que vende, lo que le permite a Hacienda asegurarse de que los dos datos coinciden. Por eso, es muy habitual que en febrero no paren de sonar los teléfonos entre empresas y profesionales para asegurarse de que van a informar de la misma cifra" explica el director de estudios del REAF, Rubén Gimeno.

Así, desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero, todos los clientes y proveedores del país deben presentar este modelo por la vía telemática siempre y cuando el importe de la operación sea superior a los 3.005,06 euros.

Para Gimeno, "el 347 es el modelo informativo más importante de Hacienda. El más potente en el cruce de datos, que tienen que ser simétricos porque sí no, salta el sistema". Según el experto, "son muchos los funcionarios que pueden acceder a un 347, pero por supuesto, no pueden usar esos datos para ninguna tarea que no sea la tributaria y menos se lo pueden filtrar a nadie". Llegado el caso, "solo a un juez", aclara.