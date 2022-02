La sanción que más teme Putin: las claves del sistema SWIFT

Después de la invasión de Rusia a Ucrania se han sucedido una serie de sanciones económicas a Rusia. En Libre Mercado nos vamos a centrar en una sanción que es posiblemente la que más daño puede hacer a la economía del país que la recibe y que ha sido utilizada muy pocas veces por la seriedad de las implicaciones que tiene: el sistema SWIFT.

Estados Unidos tiene la capacidad de establecer una de las peores sanciones imaginables en el mundo actual. Esto es, sacar a los países del sistema de pagos internacional. Dicho sistema de pagos se denomina SWIFT por sus siglas en inglés. La traducción es la sociedad mundial interbancaria de comunicación financiera.

En pocas palabras, el SWIFT es el mecanismo por el que funciona el sistema de pagos entre países a nivel mundial. La práctica totalidad de países del mundo y más de 11,000 instituciones financieras forman parte de este sistema de pagos internacional.

¿Y si se expulsa a un país del SWIFT?

El sistema financiero de Irán fue expulsado del sistema SWIFT en 2012 como represalia por el desarrollo de su programa nuclear. Irán estuvo la friolera de 4 años fuera del sistema de pagos internacional.

Sólo en 2012 las exportaciones de Irán cayeron un 28% y su PIB cayó un 7,5%. El balance por cuenta corriente, es decir, la generación de divisa extranjera mediante exportaciones o entrada mediante remesas o rendimientos del capital en el exterior de Irán pasó de ser $60,000 millones a $21,000 millones. Como se puede ver, el impacto de las sanciones fue mayúsculo.

¿Por qué esta medida es tan dañina?

La expulsión del sistema SWIFT implica que no puedes realizar transacciones internacionales mediante el sistema financiero. El sistema financiero funciona como una especie de compensador de transacciones entre países. Cuando una persona compra en el exterior, en realidad el dinero no viaja fuera, si no que el sistema financiero "busca" otra persona que quiera hacer una transacción contraria (es decir un extranjero que quiera hacer una venta en el país. De esta manera, se compensan las salidas de dinero con las entradas.

Quedaría por explicar qué ocurre con los remanentes, pero es un tema un poquito más largo y se sale un poco del propósito de este artículo.

Por tanto, el sistema financiero genera una compensación enorme entre entradas y salidas de dinero de un país. De esta forma, podemos ver que en realidad el comercio internacional funciona en realidad como una especie de megatrueque (compras y ventas se compensan en el sistema financiero).

Ya podrá el lector entender qué ocurre si te expulsan del sistema de pagos SWIFT. El país que recibe la sanción queda fuera de la mayor red del mundo de buscadores de compensación. Por tanto, es complicado o muy complicado conseguir hacer o recibir pagos externos. Es, de facto, un bloqueo económico externo increíblemente efectivo y bastante barato de realizar.

Entonces, ¿si se expulsa a un país del sistema SWIFT, no puede comerciar con otros países? La respuesta a esta pregunta es que sí se puede, sólo que muchísimo más complicado hacerlo. Todavía es posible buscar países no alineados con las sanciones y hacer intercambios con ellos. También incluso es posible realizar intercambios con agentes económicos situados en países en los que opera el sistema SWIFT, sólo que en este caso el intercambio sí va a tener que tomar la forma de un trueque directo. En otras palabras, la mayor parte de transacciones se dejarán de realizar o se tendrán que realizar con países de forma bilateral en la que los sistemas financieros de cada país se pongan de acuerdo en realizar las compensaciones mediante el sistema de crédito. Por tanto, y de facto, tanto el comercio como los pagos que se hacen o se reciben pasan a ser una fracción de los actuales.

¿Y las sanciones que no incluyen a bancos rusos?

Las sanciones que acaba de aprobar Estados Unidos sí incluyen sanciones graves a los mayores bancos rusos. En concreto, los 5 mayores bancos rusos no podrán utilizar bancos norteamericanos para realizar compensaciones. Es decir, no se les saca del sistema SWIFT, sólo se les limita los bancos con los que pueden hacer compensaciones dentro de ese mismo sistema. En otras palabras, Rusia sigue teniendo acceso al sistema de pagos internacional, sólo se le ha restringido el número de contrapartes que puede tener.

Algunos analistas creen que esto es un gran correctivo para el sistema financiero ruso ya que la mayor parte del comercio mundial se realiza en dólares. Y, aunque esto es cierto, no es menos cierto que la práctica totalidad de bancos del mundo son capaces de hacer transacciones en dólares, no es necesario conseguir un banco afincado en Estados Unidos para hacerlo. Por tanto, o se busca confundir con esta información, o simplemente estos analistas no tienen demasiada idea de lo que están hablando.

Pero esta medida si tiene algunos efectos que sí impactarán en el sector financiero ruso. La sanción, al impedir hacer transferencias con los bancos americanos, provoca una complicación para comerciar con Estados Unidos. No es una imposibilidad, ya que cualquier importador o exportador radicado en Estados Unidos con negocios en Rusia podría llevarlos a cabo con una cuenta en dólares en un banco europeo, por ejemplo. Hay algunos analistas que una vez más vinculan esta sanción al sistema financiero ruso con un bloqueo comercial completo de Estados Unidos a Rusia, y esto, una vez más, es simplemente erróneo. Dificulta el comercio sin duda, sí, pero ni mucho menos lo impide.

Lo que sí consigue esta sanción en el sistema financiero ruso es congelar sus activos en Estados Unidos. Cualquier activo que tenga el sistema financiero ruso en Estados Unidos seguirá siendo propiedad de ese banco, sin embargo, al no poder hacer transferencias desde el sistema bancario americano, no tendrá disposición de esos activos hasta que no se levanten estas sanciones. Esto sí podría hacer mucho daño al sistema financiero ruso en caso de que se necesitaran esos fondos. Sin embargo, veo aquí un nuevo agujero que no parece estar teniendo en cuenta nadie. Y es que, se ha puesto una sanción a los 5 mayores bancos rusos, no a todos los bancos. Por tanto, los bancos que han sido objeto de sanciones podrían utilizar al resto del sector financiero ruso para sacar sus activos de Estados Unidos. Es decir, los bancos rusos a los que se les han impuesto sanciones sí que tienen una forma de acceder a sus activos congelados en Estados Unidos.

Sea como fuere, estas sanciones que se han impuesto a los bancos rusos son más maquillaje que otra cosa. Aunque la retórica haya sido grandilocuente, las medidas son más bien muy limitadas para hacer daño a la economía rusa. Supongo que están tomando este curso de acción para seguir guardando el as en la manga de algo que sí podría hacer muchísimo daño a la economía rusa, y es expulsarlos del sistema SWIFT, es decir, expulsarlos completamente del sistema de pagos internacional.