Javier Milei explica las claves del sorteo de su sueldo: "Devuelvo el dinero a su dueño originario"

El divulgador, economista y ahora político, Javier Milei, está causando furor en la sociedad argentina por decisiones como la de sortear su sueldo público entre todos los argentinos que participen en la rifa.

El liberal/libertario se comprometió antes de la campaña a que no iba a cobrar un sueldo público, ya que lo que quiere es cambiar la sociedad a través de la política con la mejor estrategia: el capitalismo. Libre Mercado ha entrevistado al mismísimo diputado sobre este asunto.

"El Estado es una organización criminal"

"El motivo por el cual decidí sortear mi dieta tiene que ver con mi visión filosófica sobre el Estado. Desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, una organización violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos, es decir, los impuestos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, dado que los impuestos no se pagan voluntariamente, sino que se hace a punta de pistola, para mi son un robo" explica.

La visión libertaria de Milei le impide que lucrarse a costa del dinero ajeno de todos los argentinos, ya que sería contradictorio con sus principios. "En ese contexto, desde mi perspectiva, sentiría que cobrar la dieta es como ser cómplice del botín. Mi idea es lo que hacía Robin Hood, es decir, iba al recaudador y les cobraba los impuestos a las personas, entonces iba Robin Hood y robaba esos impuestos al recaudador y se los devolvía a la gente. Por lo tanto, yo veo esta situación como una devolución de ese dinero a su dueño originario" cuenta.

Lo cierto es que muchos creían que Milei no iba a cumplir la promesa del sorteo. Pues bien, lleva dos meses seguidos haciéndolo y se espera que lo haga durante todo su mandato. Es decir, todo lo que vaya a hacer políticamente va a ser puramente vocativo a diferencia de la diputada de extrema izquierda, Ofelia Fernández, que prometió antes de ser cargo público, que iba a cobrar "solo un tercio" de su salario y nunca ha aportado ninguna prueba al respecto. En cambio, Milei reparte su sueldo con transparencia a través de un sorteo.

Ya lo había mencionado, voy a cobrar solo un tercio de mi salario. Aclaro que creo profundamente en que la politica transforma. Los culpables de la crisis son algunos, y no se resolvería solo con nuestros salarios. Pero creo también que la solidaridad se predica con el ejemplo. pic.twitter.com/3YtQL6SMdh — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 24, 2019

"Quedaron en evidencia, como los ladrones que son"

Milei considera que realizar el sorteo aleatoriamente es la manera más justa, ya que hay otros que lo hacen pero para beneficiar a afines suyos. "Muchas veces hay partidos de izquierdas que dicen que donan su dieta o cosas por el estilo y lo que hacen es beneficiar a ciertos grupos amigos o fundaciones, asociaciones que en el fondo después ponen ellos el dinero para financiar la política. Por lo tanto, la forma más ecuánime era la de un sorteo donde no habría ninguna injerencia discrecional de mi parte" señala el argentino.

Con esto, Milei ha expuesto a la clase dirigente argentina, algo que ha provocado grandes enfados entre las grandes cúpulas de poder. "Definitivamente lo que hizo es exponer a la casta política. Lo que hizo el sorteo fue justamente iluminar por un lado aquellos que trabajamos por sacar el país adelante y sacar a la gente de la miseria en la que la han hundido los políticos populistas, que acusan de populistas a otros y quedaron en evidencia, como los ladrones que son, como los inmorales que son" declara.

"En primer lugar, quedó claro lo que cobra un diputado y que claramente gana mucho más que el ciudadano promedio, mucho más que el 80/90% de la población. Por lo tanto, está claro que la política es un negocio, pero además si uno mira el nivel de vida de los políticos no está en línea claramente con la dieta que perciben. Por lo tanto, dejó de manifiesto que son los seres oscuros que hunden al país, porque son unos ladrones, por eso se han puesto tan violentos y me persiguen y me siguen persiguiendo por esto y siguen agrediéndome y tratarme de descalificarme con falacias ad hominem, como decirme populista, al final lo que hice fue dejarlos en evidencia, que son unos ladrones" añade.

Milei no puede renunciar a su sueldo

En primer lugar, el sueldo del liberal/libertario Milei como legislador de Argentina es de unos 205.000 pesos mensuales, lo que equivale a 1.981 dólares o 1.749 euros, algo bastante superior al sueldo mínimo (SMI) argentino que equivale a unos 33.000 pesos mensuales, lo que equivale a 404 dólares o 360,3 euros, según Datos Macro. El último sorteo (el de febrero) fue de un total de 369.828 pesos argentinos, lo que equivale a 3.450 dólares o 3.041 euros. La diferencia de sueldos del primer y segundo sorteo es porque en el primero se había descontado el dinero para viajes oficiales. En el segundo sorteo, como no tuvo viajes oficiales, pudo sortearlo todo.

Otro dato importante es que Javier Milei no puede renunciar a su sueldo, es decir, no puede decidir simplemente no cobrarlo y "devolverlo" a las arcas públicas. Por eso, ha decidido hacer el sorteo. Hay algunos que lo han calificado de populista. "En realidad es una falacia ad hominem porque lo único que están haciendo es tratar de perseguirme con un adjetivo que busca descalificarme. Si ellos me acusen de populismo, que sería de ellos que utilizan el dinero ajeno para hacer caridad. Por lo tanto, si ellos quisieran decirme populista, ellos hacen populismo y además son ladrones" se defiende Milei.

¿Cómo participar en el sorteo?

Los dos primeros sorteos ya han sido realizados. El primer sorteo lo ganó un argentino que se definía como kichnerista (Hugo Federico Nacarado). El segundo lo ganó un seguidor fiel de Javier Milei, un libertario (Jonathan Lewczuk). ¿Cómo participar en el sorteo de Javier Milei?

Ingresar a la página web de mipalabra.javiermilei.com Completar DNI, nombre y apellido, correo electrónico de contacto, teléfono móvil y fecha de nacimiento. Leer y aceptar las bases y condiciones. Finalmente, hacer clic en "Registrarme".

Los requisitos son claros, cualquier ciudadano argentino mayor de 18 años podrá participar en el sorteo: no importará la ideología, el sexo, la raza o la religión de la persona. Esto se hace para que sea lo más justo posible y no solo sea para la gente afín, ya que el sueldo de Milei, y de los otros políticos, lo han pagado todos los argentinos. El ganador del sorteo tendrá 10 días para identificarse como el ganador, si este no lo hace en los 10 días correspondientes, se realizará de nuevo el sorteo.

Cuando el programa elige al ganador aleatorio, los datos correspondientes al ganador serán verificados por un escribano público (notario), ante la presencia de dos testigos para asegurar una mayor seguridad en el sorteo. Asimismo, este ganador se anuncia en directo a través del evento en vivo del sorteo, donde saldrá un número que cada participante tendrá de forma individual. Otra de las ventajas es que si ya te inscribiste en el primer sorteo de Milei, automáticamente estarás inscrito para los siguientes sorteos que se realicen.

Algo que ha asegurado Milei y los principales responsables de la página web es que esta no utilizará los datos con fines partidistas, es decir, se protegerán y no se utilizarán para ningún otro fin que no sea para el sorteo en sí.