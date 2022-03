Menos impuestos y más producción de energía

No le faltaba razón a Alberto Núñez Feijóo cuando acusaba hace escasos días al Gobierno social-comunista de estar "forrándose" fiscalmente con la subida de la luz y la gasolina. Ciertamente, mientras la mayoría de los países europeos han reaccionado al descomunal aumento de los costes de la energía con importantes reducciones de impuestos, Pedro Sánchez no ha tenido mejor ocurrencia que lanzar una campaña que promociona el uso de la bicicleta mientras mantiene su mordida fiscal cercana al 50% de la factura energética.

Tan demencial como la voracidad fiscal es la nula voluntad gubernamental para aumentar la producción de energía, mientras otros países europeos incrementan su producción de energía nuclear, como es el caso de Francia, o reactivan sus plantas de carbón, como es el caso de Alemania. A este respecto, conviene recordar que, a pesar de que la Comisión Europea ha dado reconocimiento de energía verde a la nuclear –así como al gas– el Gobierno social-comunista mantiene su empobrecedor veto a esta energía limpia, segura y de suministro estable.

La única forma de abaratar la factura energética a los ciudadanos sin engañarlos es reduciendo impuestos, aumentando la producción o ambas cosas a la vez. El Gobierno, sin embargo, no hace nada al respecto. En lugar de ello, como un vulgar trilero, lo máximo que propone es fijar topes al precio de la factura lo que hará que el ciudadano pague como contribuyente lo que no ha pagado en su factura de cliente.

Fijar por decreto precios máximos de cualquier bien –incluida la energía– no soluciona ni ha solucionado nunca el problema, tan sólo lo encubre. Mientras el Gobierno no renuncie a sus delirios ideológicos medioambientalistas que tanto encarecen u obstaculizan la producción de energía y no renuncie al despilfarro estatal y a su voracidad fiscal, lo único que los ciudadanos podrán hacer es huir de las facturas, aunque sea, ciertamente, en bicicleta.