Inditex ha presentado este miércoles sus resultados del ejercicio 2021 en su sede de Arteixto en La Coruña donde se ha podido constatar la buena gestión de Pablo Isla, presidente del grupo, quien se despide después de diecisiete años al frente de la compañía textil.

A pesar de las dificultades de los últimos tres años (a la pandemia se le suma ahora la alta inflación y la invasión de Ucrania por parte de Putin) Inditex ha triplicado los beneficios respecto al año pasado con 3.243 millones de euros. Las ventas han crecido un 35,8% y rozan casi las de los niveles prepandemia (solo un 2% por debajo).

El margen sobre ventas de todo el grupo ha sido del 57% en 2021, "el más alto en seis años" recalcaba el presidente saliente. Sin embargo el gigante textil busca cómo proteger sus márgenes ante la escalada de costes a nivel mundial.

Pablo Isla reconocía que "hay tensiones inflacionistas y la compañía quiere proteger sus márgenes" al tiempo que el nuevo consejero delegado insistía en que "con carácter selectivo, la media de la subida se sitúa en el 2%" y afectará "principalmente a la campaña primavera-verano". Y que aunque la política de la empresa ha sido y es la estabilidad de precios, "en aquellos mercados donde hay inflación deben realizar ajustes" pero nunca serán subidas masivas. No obstante Maceiras ha pedido esperar a ver cómo evoluciona la situación y ha dejado claro el objetivo de la empresa: "no queremos alterar nuestro modelos de negocio de alta calidad a un precios razonable". Prevén que la alta inflación también repercutirá en los precios de la multinacional a nivel internacional un 5%

Pendientes de Ucrania y nuevo objetivo: Estados Unidos

El primer mercado por número de ventas sigue siendo España con un 14% del total y como novedad, por primera vez Estados Unidos se sitúa en segundo lugar. El nuevo consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, ha hecho hincapié en que tienen "capacidad de crecimiento en todos los mercados" pero que se van a fijar significativamente en el estadounidense. "No vamos duplicar ni triplicar el número de tiendas sino que vamos a mejorar nuestras instalaciones y nuestra capacidad de crecimiento", ha apuntado Maceiras.

Ante la invasión de Ucrania, Inditex tuvo que cerrar sus más de 500 tiendas en aquel país "porque no podía garantizar las operaciones comerciales", ha explicado Maceiras, quien, preocupado por la situación al igual que el presidente saliente de la compañía, ha explicado que están llevando a cabo "un plan especial de apoyo a sus trabajadores en la zona" y que están en pleno contacto con ellos. No quieren hacer conjeturas sobre la repercusión económica que pueda tener durante el próximo ejercicio pero sí insisten en que el impacto financiero no ha sido tan grande porque las tiendas no son compradas sino arrendadas.

Despedida de Pablo Isla

El todavía presidente de Inditex (hasta el 1 de abril) Pablo Isla ha tomado la palabra al comienzo de la rueda de prensa en el nuevo edificio de la multinacional en Arteixo (estrenado hace solo un año) para agradecer a su equipo y a la prensa el trabajo realizado durante los últimos años. "Hoy es un día para mí muy especial. Es la decimoséptima vez que os presento unos resultados. Y hoy culmina la transición que iniciamos a finales de noviembre". A preguntas de los periodistas sobre el próximo destino empresarial de Isla (del que no se sabe nada de manera oficial) no ha querido dar detalles. "No me voy a retirar, evidentemente pero no puedo decir nada más porque he estado centrado en la transición". Sí que ha querido destacar los tres puntos fuertes de la empresa que próximamente abandonará: "la solidez, la fortaleza del modelo de negocio y la calidad de nuestros equipos", ha dicho.

Isla (de 58 años) asegura dejar la empresa en buenas manos. "Tengo muchísima confianza en Marta (Ortega). Óscar García Maceiras es un magnífico consejero delegado, los equipos son impresionantes… Te das cuenta de la fortaleza de la compañía".

Isla le entregará el testigo el 1 de abril a Marta Ortega, hija del fundador, quien pasará a ser presidenta no ejecutiva y asegura así el relevo generacional de la compañía. El nuevo consejero delegado (de 46 años) es Abogado del Estado desde 2001 (obtuvo la sexta mejor nota de su promoción) aunque lleva más de diez años en una excedencia voluntaria. No obstante le dio tiempo a formar parte del equipo que defendió la posición pública en el caso Prestige. En el sector privado ha sido director de la Asesoría Jurídica y vicesecretario del consejo de administración del Banco Santander. Y antes trabajó para Banco Popular, Banco Pastor y para la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).