A cada uno lo suyo

Todos sabemos, señor presidente, que las cosas de este mundo son temporales, imprevisibles, de aquí las lamentaciones de muchos por no haber tomado decisiones a tiempo, pues, desperdiciada la ocasión, su nombre quedará manchado para siempre.

Usted sigue su política, iniciada mediado el año 2018, de hacer responsable de sus desatinos, de su torpeza y, en general, de su falta de competencia a cualquier chivo expiatorio, venga o no venga a cuento. Lo último resulta inadmisiblemente cruel: atribuir la ralentización o retroceso de nuestra economía a la guerra en Ucrania. Guerra de Rusia, siguiendo sus procedimientos habituales: el crimen por el crimen.

Con anterioridad, había responsabilizado a la pandemia del covid-19. Cuando el primer caso fue diagnosticado, el 31 de enero 2020 en La Gomera, llevaba usted ya año y medio de gobierno, con resultados para no recordar.

No olvide que su director del Centro de Coordinación de Alertas… declaró: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado"; ¿suponía que los demás morirían sin diagnosticar? Hay temas que sólo deben tratarse con mucho rigor.

Y ahora le ha tocado a la guerra en nuestra querida Ucrania. ¿Tampoco ha leído a Keynes? Yo pensaba que, autocalificándose de izquierda, le tendría alguna consideración. Vaya al capítulo diez, sección sexta, de la Teoría general… y reflexione sobre el texto siguiente: "La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza, si la educación de nuestros estadistas…". Pero usted no pertenece al grupo.

No es la guerra en Ucrania, porque no puede serlo. Me explico. Cuando usted accede al Gobierno de la nación, lo hace mediante censura a otro Gobierno, compuesto por 13 ministerios, uno de ellos Vicepresidencia, y usted, tras seis meses, forma otro con 27 ministerios, de los que cuatro son vicepresidencias. ¿Cree usted que esto no se traduce en gasto, en déficit y en deuda?

Lo mismo en sus quehaceres. El Gobierno que usted censuró se inició con 4,6 millones de parados y se lo dejó a usted en 3,1 millones y, desde julio de 2018, sigue usted hoy con 3,1 millones de parados (datos oficiales, febrero 2022), pese a los 3,5 millones de empleados públicos.

Por otro lado, la invasión de Ucrania se inicia el pasado 24 de febrero, cuando la deuda pública española (diciembre de 2021) alcanza 1,4 billones de euros, mientras Ucrania vivía pacíficamente. Siendo nuestro PIB en 2021 de 1,2 billones, concluimos que nuestra deuda pública (2021) supuso el 119% del PIB. Es decir, que, suponiendo que los españoles viviésemos del aire, y que todo lo que produjésemos lo dedicásemos a pagar la deuda, quedaría todavía casi un veinte por ciento pendiente de pago.

Además, hasta ahora hemos ignorado los intereses, pero a partir de ya importarán los intereses por lo debido; es lo normal. Nada de covid-19 y nada de Ucrania: todo es resultado de su gobernar.