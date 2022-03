Raquel Sánchez, ante las estanterías vacías: no es desabastecimiento sino "problemas de stock"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que no habrá desabastecimiento en los supermercados debido al paro de transportistas aunque ha admitido que podría producirse "algún problema" de stock con algún producto determinado.

La ministra, que todavía no se ha sentado con la organización convocante de los paros, y que, en contra de lo que insiste el Gobierno, respresenta al 80% del transporte por carretera, al aglutinar todas las empresas pequeñas y medianas, así como conductores y autónomos en el sector, sigue sin reconocer los problemas que estos paros están produciendo.

En este sentido, Sánchez ha recalcado que hablar de desabastecimiento "son palabras mayores" y que en la actualidad no está sucediendo, si bien ha reconocido que el sector lácteo ha mostrado preocupación por la situación si el paro persiste. En cambio, la realidad, que ya se observa con una sencilla visita a cualquier supermercado, es que comienzan a escasear productos básicos como el aceite, la harina o la leche, amén de frutas, hortalizas y pescados.

"Vamos a trabajar para que eso no sea así. Puede producirse algún problema en la cadena de distribución por estos incidentes puntuales, pero todos podemos comprobar que no se está produciendo desabastecimiento", ha reiterado este jueves la ministra en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En referencia a los episodios violentos que se han dado en el paro de transportistas, la titular de Transportes ha señalado que son incidentes que "se están controlando" y que el Gobierno mantiene el compromiso de reforzar los dispositivos de seguridad. Así, ha recordado que se han movilizado más de 2.300 agentes para apaciguar y controlar la situación "violenta que se ha ido incrementando desde el lunes".

Preguntada por la relación de Vox con las protestas, Sánchez ha señalado que no tienen "pruebas directas", lo que no le ha impedido relacionarlo al decir que algunos líderes de la formación han alentado a que "continúen con este tipo de movilizaciones" y se sumen a la manifestación que organizan el sábado frente a los Ayuntamientos.

"Podemos sospechar que pretenden obtener un beneficio de estas movilizaciones o quizás también están animando a que este sector continúe de esta manera radicalizada", ha afirmado la ministra, que ha acusado a Vox de "desestabilizar y generar conflicto". "A Vox le chirría la defensa de los derechos y las libertades que se hace de una manera pacífica y democrática", ha añadido.

Sobre un diálogo con los convocantes del paro del transporte, la ministra ha defendido que su Ministerio se sienta con el Comité Nacional del Transporte por Carretera que representa "al 90 por ciento de los tranportistas" y no negociará con "aquellos que utilizan la violencia y tampoco han querido dialogar".

En este punto, ha reiterado que el Comité "se renovó hace menos de un año" y que la plataforma que ha convocado el paro no consiguió "ninguna representatividad quizás por los medios e instrumentos que usan" que, a su juicio, no se pueden "validar ni legitimar". Sin embargo, Plataforma Nacional, recuerda que sus intereses siempre han sido los de dar representatividad a sus asociados, que aglutina al 80% de pymes y autónomos en el transporte y que son únicamente estos empresarios quienes financian su acción de representación, no como otras organizaciones que cuentan con subvenciones.