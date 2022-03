Miedo al desabastecimiento y un herido de bala, saldo del primer día de huelga de transportes

Ni el Gobierno, ni la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) secundan la huelga de transportes de carreteras que arrancó este lunes en toda España y que ya se ha cobrado un triste incidente en Madrid con un transportista herido de bala y un agente de policía herido por varias contusiones en un piquete.

Tanto la CETM como el ministerio de Transportes han tratado durante la semana previa a la convocatoria del paro de quitar importancia a esta iniciativa en tanto en cuanto ni Gobierno ni su habitual interlocutor formal con el sector apoyaban los paros, pero resulta que Plataforma Nacional, organización convocante, financiada por sus socios y representante de las pymes de transporte y los autónomos que conforman cerca del 90% del sector, según nos aseguran fuentes de la propia plataforma.

Entre sus reivindicaciones, fundamentalmente, que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y haga cumplir las leyes para que no se pueda trabajar a pérdida, para que no obliguen a estas empresas a trabajar por debajo de coste, algo que está sucediendo desde que el precio de los carburantes se ha doblado en el último año.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su titular Raquel Sánchez, insistía en pedir "calma y serenidad" ante los paros masivos de los transportistas que han atascado carreteras y centros logísticos. Ha dicho que la huelga "no está teniendo demasiada incidencia" y ha asegurado que el "abastecimiento de suministros está garantizado" aunque ha concedido que indudablemente, estos paros van a tener sobre el suministro algún tipo de "impacto".

En cualquier caso, todo su afán has sido llamar a la calma y no "a la alarma o a la confusión porque no estamos en un momento en el que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía". Se quejaba Sánchez de las advertencias que vienen haciendo estos transportistas sobre la posible situación de desabastecimiento que podrían sufrir los supermercados si las mercancías no terminaban llegando a las estanterías.

La ministra insistía en que desde el Ejecutivo se están planteando medidas que, con "carácter global", se puedan aplicar al conjunto de la economía, ya que la subida de precios de los combustibles o de la energía está afectando a todos, no solo a transportistas.

Sin embargo desde Plataforma Nacional recuerdan que lo que necesitan son hechos y no palabras. El problema con el que se encuentran es que lo aprobado en los reales decretos de los que presume el Gobierno no se cumple y ellos sufren las consecuencias, no sólo con el precio de los carburantes, sino con la prohibición de que los propios conductores tengan que hacer labores de descarga después de un largo viaje, o que no cuenten con seguridad en las áreas de servicio, donde son víctimas habituales de robos.

No obstante, la ministra ha recordado que en el decreto antes mencionado se introducían medidas en relación a que ese incremento de combustibles pueda suponer una revisión de precios del contrato de transportes. "Pero ahora estamos hablando de algo que tiene impacto global", ha subrayado.

Herido de bala

El incidente más grave de esta primera jornada de huelga de transportes ha tenido lugar en San Fernando de Henares. Según informan fuentes cercanas al caso a la agencia EFE, uno de los transportistas, un hombre de 33 años, ha sido herido grave de bala en el abdomen durante un incidente ocurrido esta noche en un piequete en un polígono industrial. Otro hombre ha resultado herido de carácter leve.

El herido fue estabilizado por el SUMMA112 y trasladado estable al Hospital de La Princesa, donde ingresó con pronóstico grave, han confirmado de madrugada a EFE fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Además del herido de bala, un varón de 43 años fue atendido por los servicios médicos de urgencia por contusiones y fue trasladado en estado leve al Hospital de Torrejón de Ardoz.

El incidente es investigado por la Policía Nacional. Aunque no ha trascendido oficialmente las circunstancias del incidente, algunas fuentes señalan que el herido de bala es uno de los piquetes y el herido leve sería un agente de policía.

Seguimiento e impacto

Pese a los esfuerzos del Gobierno lo cierto es que en muchos supermercados ya se raciona el consumo de algunos alimentos como pastas, harinas o aceite de girasol. Una situación que podría agravarse de continuar esta huelga de transportes que los organizadores cifran en un seguimiento del 80%.

Sólo en Madrid los organizadores calculan que que se han unido a los paros cerca de 8000 camiones y otras tantas furgonetas.