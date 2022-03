El Gobierno habla ahora de intervenir los precios de los carburantes para frenar la huelga

El Gobierno parece estar jugando al despiste con los transportistas en huelga cuando sumamos ya el noveno día de paros en el sector. Mientras Plataforma nacional por la defensa del transporte suma cada vez más pymes y autónomos que se unen a los paros abandonando sus propias asociaciones (representadas en el Comité Nacional del Transporte), el Gobierno sigue sin reunirse con ellos. Ahora, tras el encuentro de ayer con el Comité Nacional del Transporte, Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, ofrecía 500 millones de euros (que apenas supone una rebaja de 4 céntimos por litro) y suponía la ruptura de acuerdo con la parte del sector que todavía no se ha unido a los paros.

El desarrollo de las negociaciones no es sencillo de explicar. Tampoco de entender: El Gobierno se ha reunido con un comité de transportes que se arroga la representación del 90% del sector pero no con los convocantes de los paros, que están rompiendo la cadena de suministro en España. El Gobierno insiste en que los huelguistas no son interlocutores válidos. No en vano, se reúne con el mencionado comité que, en un primer momento, era contrario a los paros y que ahora se suma a las reivindicaciones después de que sus bases estén engrosando ya las listas de asociados de Plataforma Nacional (asociación que convoca la huelga). En definitiva: el Gobierno negocia con el Comité Nacional de Transportes, a espaldas de los huelguistas, mejoras para el sector y anuncia así acuerdos que puedan satisfacer a los huelguistas, con los que sigue sin sentarse.

Así las cosas, cada vez son más los camiones que se unen a los paros. Cada vez son más los autónomos y pymes que se unen a la huelga, asfixiados por los precios de los carburantes que les obligan a trabajar a pérdidas. Cave recordar que su principal reivindicación es que el Gobierno les garantice el cumplimiento de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas.

Dicho esto, el Gobierno anunció ayer que ofrecía una bonificación de 500 millones para el sector del transporte que financiarían entre el Gobierno y las petroleras. Una propuesta que, según el Gobierno era más que suficiente para el sector y que si los huelguistas mantenían los paros tendrían que explicar qué otros intereses les mueve, más allá del problema del precio de los carburantes.

Pero esta ayuda no es suficiente. Los huelguistas tacharon la propuesta de insulto a la inteligencia. Cálculos sencillos traducen esos 500 millones de euros en una bonificación de 4 céntimos por litro que queda muy lejos de solucionar el problema al sector. Tanto es así que algunas de las asociaciones mayoritarias se descolgaron del acuerdo y señalaron estar en contra.

Limitar el precio de los carburantes

Llegados al martes y después de la negativa del sector a la propuesta que puso ayer encima de la mesa Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ahora el Gobierno habla de intervenir los precios del gasoil. Eso sí, "siempre que obtenga el visto bueno de la Comisión Europea".

Así lo ha comentado la ministra Sánchez, en una entrevista en Telecinco que ha recogido Servimedia. En esta intervención, la ministra Sánchez ha pedido un "voto de confianza" a los transportistas autónomos y a las pymes del sector.

¿En qué se va a traducir esto? De momento no hay nada concreto. Lo que dice Raquel Sánchez ahora es que las medidas serán "efectivas y concretas en los próximos días", después del Consejo de Europa que tendrá lugar este jueves y viernes. El Gobierno sigue escudándose en que necesita el visto bueno del Consejo para poner en marcha medidas de limitación de precios. Todo, pese a que otros países sí que han tomado medidas ya en este mismo sentido.

Decía Sánchez ser "muy consciente de las reclamaciones del sector y en concreto de los autónomos" y eso que todavía no se ha sentado con ellos.

Respecto a los 500 millones ha señalado Raquel Sánchez que todavía hay margen para ampliar esta bonificación, ya que esa partida es sólo para el sector del transporte y habrá otra similar en el plan nacional de respuesta a la guerra.

La ministra ha insistido en su negativa a sentarse con la Plataforma Nacional convocante de los paros: "Nos reunimos con los que son los representantes legítimos de los transportistas, un órgano regulado por ley".

"Es lógico que nos sentemos con el Comité", sentenció Sánchez, quien apuntó que "las reivindicaciones son las mismas que se están reproduciendo en el seno del CNTC". Además, indicó que algunas de las peticiones de la plataforma son "inasumibles" y otras ya han sido aprobadas con el real decreto que convalidó recientemente el congreso de los Diputados.

Por último, condenó de nuevo "el uso de la violencia y la coacción que se ha producido impidiendo el desarrollo del trabajo de muchos transportistas" y recordó que el Gobierno ha tenido que movilizar a 24.000 agentes para controlar a los piquetes.