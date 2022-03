La guerra de Ucrania y la amenaza de un ataque nuclear por parte de Rusia han disparado las ventas de todo tipo de equipos de protección radiológica. Cada vez más españoles están acudiendo a las empresas fabricantes y distribuidoras para conseguir el equipo completo que permita proteger a la familia, niños incluidos, en caso de catástrofe.

"Las ventas han subido un 800% con respecto al mes anterior", señala Alberto Peñaranda, portavoz de Global Proteccion, una empresa murciana dedicada a fabricar material de protección nuclear. "Es un porcentaje muy disparatado debido al aumento del cliente particular. Antes nadie compraba este tipo de productos para tenerlos en su casa".

La empresa, que habitualmente suministra a grandes empresas petroquímicas, químicas o alimentarias, cuenta con un servicio de asesoramiento personalizado por teléfono. Desde de comenzó la invasión rusa de Ucrania, reciben unas cincuenta llamadas al día. Todos dicen lo mismo: "Tengo miedo y quiero protección".

Muchos no pueden olvidar los primeros meses de la pandemia de coronavirus, concretamente la ausencia mascarillas y gel hidroalcohólico. "Es una sensación similar a la del covid. No saben qué hacer y quieren estar preparados para lo que venga. Creen que todo es posible", explica Peñaranda.

"El primer mensaje que lanzamos siempre es que no se trata de un producto necesario en el contexto actual", señala Peñaranda. "Pero aunque tú le digas que no, lo compran. Ellos no quieren estar desprevenidos y, aunque nunca utilicen el equipo, les tranquiliza tenerlo en casa". También critica a otras empresas que están aprovechando el "temor generalizado" para hacer caja: "Nosotros no queremos contribuir al pánico, pero hay muchos fabricantes que se están aprovechando de la situación y están haciendo campañas especiales. Nosotros no hemos sacado ningún tipo de promoción."

Cómo protegerse de la radiación

Protegerse de la radiación requiere un equipo de cuerpo completo que incluiría un traje químico, máscara respiratoria integral con filtros de protección y botas y guantes antirradiación. Este pack completo se está vendiendo a partir de 150 euros, aunque dependiendo de las características, puede llegar a los 500 por persona.

"Lo que más se está vendiendo es la máscara, que te protege en función de la categoría del filtro que le pones. Puede servir contra partículas radiactivas o cancerígenas, como el sílice, gases, vapores tóxicos, partículas orgánicas e inorgánicas y también neutraliza el amoniaco, el mercurio...", explica Peñaranda.

¿Y lo tienen en talla de niño? Esta pregunta, cada vez más habitual, todavía sorprende a Peñaranda: "Nos han llegado a pedir máscaras para bebés de tres meses. No se paran a pensar que este es un producto diseñado para uso profesional, para adultos. Aún así, muchos acaban comprando la talla más pequeña".

Global Proteccion también exporta sus productos fuera de España, principalmente a empresas petroquímicas o químicas de Alemania, Italia o Reino Unido. Normalmente no atienden pedidos de clientes particulares en el extranjero, aunque hace unos días se hizo una excepción con un equipo de protección radiológica adquirido por un cliente en España y que debía entregarse a su familia atrapada en Ucrania.