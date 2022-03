Controlar la liquidez de tu empresa es mucho más importante de lo que crees

El precio de las materias primas, los suministros y la energía, las posibles subidas de los tipos de interés, los impuestos, la pandemia y los conflictos internacionales ya están provocando un impacto negativo en la liquidez de las pymes. Los problemas de liquidez llevan al cierre empresas y negocios rentables que tienen beneficios, pero que no son capaces de transformarlo en dinero líquido para hacer frente a sus pagos a corto plazo. ¡Las empresas mueren por la caja, no por la cuenta de resultados!

Un estudio de Iberinform pone de manifiesto que, en España uno de cada cuatro proyectos empresariales quiebra antes del quinto año de vida. Y en más de un 40% lo hace por falta de previsión: el 44% de las pequeñas empresas que tuvieron problemas de liquidez manifestaron que les pilló de sorpresa. ¿No son cifras preocupantes?

Según el Observatorio de Inteligencia Económica de Iberinform, Crédito y Caución y ESIC Business & Marketing School, las pymes españolas que sobrevivieron a la gran recesión de 2009 lo lograron realizando una gestión muy prudente de sus recursos, primando la tesorería, los recursos propios y calidad de la deuda financiera y comercial.

La previsión es muy importante para evitar problemas de falta liquidez. En SeeDCash nunca nos cansaremos de decirlo: previsión, previsión y previsión. Si controlas la tesorería de tu empresa tienes en tus manos una herramienta muy potente, no sólo para el crecimiento de tu negocio con bases sólidas, sino para mantenerlo.

La gestión de tesorería en las pequeñas empresas es más importante de lo que se piensa, ¡es crucial! En general, los empresarios y emprendedores se centran en vender y en analizar el pasado del negocio para tomar decisiones y así poder actuar en el presente, pero se olvidan del futuro, hasta que tienen un problema. La gestión de la liquidez ayuda a evitar tener un problema futuro de efectivo, porque brinda los datos para tomar las mejores decisiones en cada momento y anticipar las soluciones.

Teresa Núñez, CEO de SeeDCash que cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de tesorería de medianas y grandes empresas, identificó la necesidad de las pymes de tener una herramienta para hacer de forma muy simple y automática la previsión de tesorería a un precio razonable. Por ello lanzó SeeDCash, la aplicación para la gestión del flujo de caja de pequeñas empresas.

"Quisimos hacer una aplicación muy sencilla e intuitiva para que la falta de previsión del flujo de caja no fuese un problema en las pequeñas empresas. La gestión de la liquidez debe ser una tarea prioritaria en toda empresa, por pequeña que sea", comenta Teresa.

Muchas pequeñas empresas comentan que "tiene razón, pero no tengo una persona responsable de las finanzas, ¿de dónde saco tiempo?". Con SeeDCash es muy fácil, lo dicen sus clientes. No es necesario tener conocimientos financieros para poder utilizarla, ni perder tiempo en meter datos. Está pensada para que después de configurarla en cuatro sencillos pasos que no llevan más de 15 minutos, la empresa disponga de su presupuesto de tesorería y del plan de tesorería semanal o diario que se actualiza diariamente de forma automática. La aplicación conecta cada día con los bancos varias veces, siguiendo la normativa PSD2 y sus estándares de seguridad, para generar automáticamente las previsiones de cobro y pago según un modelo predictivo que toma en cuenta el histórico de cada negocio. Después, las previsiones son confirmadas con los movimientos del banco para tener una posición real diaria en todas las cuentas bancarias y una proyección del flujo de caja a futuro.

Lo más interesante es que la empresa dispone de un cuadro de indicadores que muestra con un solo vistazo la capacidad financiera del negocio, la proyección de saldos a 12 meses, si existe riesgo de liquidez a 30, 60 y 90 días, si la empresa podrá pagar a sus proveedores en los próximos meses y "caza" a los deudores. Así, la empresa tiene cada día el análisis de las desviaciones de ingresos y gastos y si tendrá dinero para invertir y crecer.

Las alarmas automáticas de saldos, cobros y pagos de la aplicación avisan enseguida de impagados, de cobros de clientes retrasados, de posibles descubiertos, etc.

Y para ayudar a mejorar la gestión de la tesorería de la empresa, la aplicación realiza un diagnóstico de la posición y un análisis de cómo se está comportando el flujo de caja. Descubre todo lo que puede hacer SeeDCash.

Como hemos comentado, la situación económica actual es incierta y por ello necesitamos garantizar la existencia de efectivo en la cuenta o cuentas bancarias de tu empresa a medio y largo plazo. Podemos realizar algunas acciones como:

Adelantar el cobro de los clientes pactando las mejores condiciones de cobro posibles con los clientes Hacer una buena gestión de los cobros con un seguimiento constante, educando a los comerciales y haciendo una labor de cobro preventiva. Determinar días de pago fijos, así se equilibrarán mejor los cobros y los pagos. Si se paga antes de cobrar, habrá un flujo de tesorería negativo constante. Aprovechar los descuentos por pronto pago. Si los clientes te pagan antes aplicándoles un pequeño descuento, aprovéchalo. Y si los proveedores te proponen a ti descuentos si les pagas antes, también, ya que sumarás pequeños ahorros a tu tesorería. Negociar aplazamientos de pago con los proveedores en un momento determinado en que se necesita ganar tiempo para cobrar alguna factura pendiente y, tal vez, evitar el solicitar financiación. Reducir costes es otra de las fórmulas para optimizar el flujo de caja. Es importante revisar el plan de la empresa o su política de gastos para saber qué gastos pueden eliminarse o dedicarse a otra parte. En caso de que se necesite liquidez puntual, analizar la posibilidad de hacer factoring o anticipo de facturas. Existen numerosas empresas que te darán condiciones más o menos atractivas.

Además, disponer de una aplicación de previsión de tesorería como SeeDCash, proporciona un seguro de vida para la empresa y la tranquilidad de tener alarmas anticipadas. "Es esencial que tengamos controlados los cobros en todo momento porque si un cliente se va a retrasar y nos va a crear un vacío en nuestro circulante, cuanto antes busquemos soluciones menos caro nos va a salir. Solucionar problemas de hoy para hoy no es rentable. Equilibrar en el tiempo los cobros y los pagos te permite reaccionar enseguida ante posibles déficits de liquidez" explica Teresa.

En definitiva, el control de la liquidez está al alcance de cualquier pyme con SeeDCash, una aplicación sencilla, intuitiva, analítica y segura. ¡Regístrate gratis!