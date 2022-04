Un estudio tumba los cinco mitos de la izquierda sobre los pisos turísticos y el alquiler

El Instituto Ostrom, centro liberal con sede en Barcelona, ha elaborado un informe sobre la situación de la vivienda turística en Madrid. El documento en cuestión pone de manifiesto que muchas de las críticas que se han lanzado desde la izquierda contra este tipo de servicios de hospedaje chocan frontalmente con la evidencia disponible.

Por ejemplo, la investigación del citado centro de estudios recalca que "no existe evidencia concluyente que confirme una relación directa y causal entre el aumento de la oferta de vivienda turística y el incremento del precio del alquiler residencial en Madrid. De hecho, el impacto del mercado de las viviendas turísticas sobre el precio del alquiler se ha demostrado prácticamente negligible, puesto que suponen apenas el 0,6% del total de viviendas de la ciudad".

En la misma línea, la documentación revisada para el estudio apunta que las viviendas turísticas tampoco influyen significativamente en los precios del alquiler de la Villa y Corte. En este sentido, es de especial interés un documento elaborado por la CNMC que pone de manifiesto que la regulación restrictiva de estos pisos solo mejora en un 0,23% la oferta de viviendas disponibles.

Por otro lado, el informe recalca que la fijación del precio del alquiler no se desarrolla de forma homogénea para el conjunto de la ciudad, puesto que dentro de la misma existen diversos mini-mercados. Así, plataformas como Airbnb solo serían relevantes en la almendra central y, en cualquier caso, la variable de referencia sería la distancia al centro de la ciudad.

Los estudios que ha elaborado la consultora Oxford Economics y que aparecen reseñados en el informe muestran que, a lo largo del año 2019, los visitantes que llegaron a Madrid a través de este tipo de servicios generaron 12.000 empleos en la ciudad, de los cuales 3.700 se dieron en el ámbito de la restauración y 4.400 en el comercio local.

En términos agregados, la vivienda turística generaría en Madrid el 16% de todo el gasto turístico desembolsado en la capital española. Esta aportación resulta aún más importante de cara a la recuperación económica, puesto que el turismo ha visto reducidas sus cifras de actividad en más de un 60% a raíz de la crisis del covid-19.

Se caen, pues, los mitos de la izquierda en lo referido a la vivienda turística. En primer lugar, su peso en el mercado inmobiliario es mínimo, de modo que su incidencia en los precios tiende a ser nula; en segundo lugar, la eventual contribución a la oferta de vivienda derivada del veto a estos servicios se sitúa en porcentajes residuales; en tercer lugar, la evidencia disponible muestra que los pisos turísticos solo tienen cierto peso en la zona centro, donde los alquiler son más caros en general, y no solo en estos servicios, por una mera cuestión de la mayor oferta vinculada a estas propiedades con mejor ubicación; en cuarto lugar, este tipo de soluciones no solo no generan un deterioro económico, sino que son generadoras de actividad y empleo; y en quinto lugar, este sector no solo no debe ser más regulado, sino que debería verse menos presionado desde el punto de vista normativo, puesto que puede acelerar la salida de la crisis del coronavirus.