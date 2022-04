Quiebra técnica en el FC Barcelona: los graves problemas financieros que amenazan el futuro del club

El FC Barcelona atraviesa por un complicado momento a nivel deportivo, pero también económico. El club blaugrana cerró la temporada 2020-2021 con "las peores cuentas de su historia", tal y como reconoció su presidente, Joan Laporta.

Las pérdidas durante dicho periodo ascendieron a 481 millones de euros, que se suman a los números negativos cosechados en la temporada 2019-2020, cuando la entidad perdió 98 millones. Por su parte, el EBITDA fue negativo, de 60 millones, mientras que la deuda ascendió hasta los 1.350 millones. Al mismo tiempo, el 98% de los ingresos obtenidos fueron a parar a pagar los costes deportivos, rebasando sustancialmente la línea del 70% considerada como "sana". Además, el patrimonio neto, al situarse en 451 millones negativos, coloca al club en un escenario de quiebra técnica.

Evolución de gastos e ingresos del FC Barcelona.

Esta difícil situación, provocada por la incapacidad del club por sortear la caída de ingresos fruto de la pandemia de coronavirus, ha hecho mella, entre otros aspectos, en la capacidad para remunerar y retener a sus jugadores, tal y como ocurrió con la salida de Lionel Messi. A nivel más concreto, el límite salarial actualizado por LaLiga tras el mercado de invierno se sitúa en negativo para el club blaugrana. Este límite fija el margen que tiene cada equipo para atender los costes de la plantilla deportiva en cada temporada, y se fija, a grades rasgos, sustrayendo los costes no deportivos estimados a los ingresos previstos por los clubes.

Fichajes pese al límite salarial en negativo

La entidad culé alcanza un límite salarial negativo de 144 millones de euros, situándose como el peor de entre todos los equipos de primera y segunda división, y el único en negativo. Esta anomalía se produce porque las previsiones de ingresos del FC Barcelona están siendo menores de las inicialmente estimadas, a la par que los gastos no se están conteniendo al ritmo esperado.

Aunque la difícil situación condiciona enormemente la capacidad del club catalán para afrontar gastos en el futuro cercano, esta no ha imposibilitado que LaLiga permita al mismo inscribir nuevos jugadores como Ferrán Torres o Adama Traoré y, ni mucho menos, que este haya dejado de remunerar a su personal. Esto ha sido posible gracias a la "regla 1/2", por la cual se permite afrontar un nuevo euro de gasto por cada dos euros que se reduzcan los costes. Aun así, la pauta se volverá más restrictiva a partir de julio de este año, cuando pasará a aplicarse la regla "1/4": solo un euro de nuevo gasto por cada 4 de ahorro.

En busca de nuevas fuentes de ingresos

La entidad culé está moviendo cielo y tierra para mejorar su salud financiera y salvar así las cuentas correspondientes al ejercicio 2021-2022. La tarea no será fácil, ya que los ingresos de la presente temporada están mermando por la eliminación prematura en Champions League y Copa del Rey, la previsible mala clasificación en Liga o la menor recaudación por venta de entradas.

La primera línea de actuación en la búsqueda de nuevos fondos se refiere al previsible acuerdo con la entidad de capital riesgo CVC, que financiaría al club con alrededor de 300 millones de euros a cambio de obtener un 10% de los derechos audiovisuales. Los detalles de la operación aún no han sido revelados, aunque se espera que las negociaciones continúen hasta lograr un acuerdo favorable para las partes. Además, el FC Barcelona estaría buscando fórmulas contables y legales para que estos fondos computen como ingresos y no como deuda en su balance. Una de ellas consistiría anotarse ingresos por el traslado de los derechos audiovisuales del club a una filial, en la que CVC entraría. En cualquier caso, el destino que el Barcelona quiera dar a los nuevos ingresos dependerá de las condiciones exigidas por LaLiga, que vigilará muy de cerca las cuentas culés. De hecho, su presidente, Javier Tebas llegó a declarar que el acuerdo con CVC no será suficiente para que el Barça pueda acometer fichajes como el de Erling Haaland.

Otra nueva fuente de ingresos para el FC Barcelona será la venta parcial de su productora audiovisual. Concretamente, la entidad ha encargado a la consultora KPMG la coordinación de la venta de hasta el 49% Barça Studios, tras la destitución de su jefe de sección, Paco Latorre. El club está escuchando ofertas por hasta 350 millones de euros que, si bien aliviarán su situación financiera, disminuirá sus ingresos futuros provenientes de la productora. Además, la destitución en marzo de Paco Latorre, director de esta sección audiovisual, siembra dudas sobre

Adicionalmente, la entidad azulgrana firmó en marzo un acuerdo de patrocinio con Spotify. Este regará al club con más de 400 millones repartidos durante los próximos 12 años. A cambio, la compañía sueca dará nombre al estadio, que pasará a llamarse Spotify Camp Nou, contribuyendo así a la financiación de su reforma, mientras que la marca aparecerá en las camisetas de los equipos de fútbol masculinos y femeninos. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó la alianza como "el mejor acuerdo de patrocinio de la historia del club".

Por último, el club catalán sigue en negociaciones con Goldman Sachs para ejecutar la remodelación del estadio y las nuevas instalaciones del ‘Espai Barça’. El préstamo ascendería a 1.500 millones a devolver en 35 años, con una carencia de cinco, y el Barça aportaría cada año un tercio de todos los nuevos ingresos que genere el estadio culé. Aún así, alcanzar un acuerdo está siendo más difícil de lo esperado, ya que el fondo de inversión estaría exigiendo garantías y mecanismos de control al club. Además, el ex CEO del FC Barcelona habría advertido a Goldman de los riesgos de financiar a la entidad barcelonista.