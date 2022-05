La aviación carga contra las políticas verdes del Gobierno: "Es pegarse un tiro en el pie"

El sector de la aviación ha celebrado en Valencia un foro para valorar la situación de las aerolíneas, así como la sostenibilidad y las tendencias que caben esperar. Allí, Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, se ha mostrado tajante contra las políticas que está impulsando el Gobierno y también la propia Unión Europea. Bertomeu considera que los esfuerzos que está exigiendo la regulación a estas empresas "no es proporcional a lo que estamos aportando al problema porque vamos a ser parte de la gran solución".

Además, se ha mostrado totalmente contrario a las nuevas propuestas que hablan de gravar el queroseno utilizado por los aviones con más impuestos, así como los billetes de avión y la posible prohibición de los vuelos de trayectos cortos. De hecho, Bertomeu ha calificado de "tiro en el pie" esta posible prohibición, ya que el experto considera que no tendría efectos en la descarbonización. "El tren ya ha hecho el efecto de descarbonización, por lo que prohibir las rutas de menos de 500 kilómetros sería muy perjudicial para España", afirma el presidente de Air Nostrum.

En este mismo sentido, a nivel económico ha asegurado que estas medidas perjudicarían gravemente al hub de Barajas y, a su vez, dejaría la puerta abierta a los competidores europeos dañando a las aerolíneas nacionales. Mientras que, en terreno medioambiental, Bertomeu recuerda que, en base a los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la aviación nacional es responsable del 2% de las emisiones de CO2, frente al 28% de la carretera. Mientras que, las rutas que se planteaba prohibir el Ejecutivo – las que unen Alicante, Sevilla, Barcelona, Málaga y Valencia con Madrid – solamente suponen un 0,9% de las emisiones.

Por último, ha puesto sobre la mesa el apoyo por parte del Gobierno al uso del biocombustible. Bertomeu se lamenta de la falta de seguridad y estabilidad normativa para que haya más inversión en este sector dentro de España. "Si no se dan certezas de consumo, nadie va a invertir. Y si no se da certeza de precio, nadie lo va a comprar porque no es compatible con la rentabilidad", ha afirmado el presidente de la aerolínea propiedad de Iberia para los vuelos regionales.