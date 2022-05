Balenciaga lo vuelve a hacer y agota sus deportivas 'rotas' de 1.450 euros

Balenciaga se ha convertido en los últimos tiempos en una empresa disruptiva con sus diseños, que levantan polémica entre sus admiradores y sus detractores. Si hace unos meses un abrigo de la firma, que era semejante a los que suelen llevar los barrenderos españoles, desató las críticas en las redes sociales al venderse por 3.000 euros. Ahora, lo hacen unas zapatillas de la colección Paris High Top Full Destroyed. De nuevo, los críticos con la firma de moda de lujo achacan las mismas cosas a estas curiosas deportivas: el diseño y el precio.

El diseño es sorprendente porque emulan ser unas zapatillas totalmente desgastadas, rotas y usadas. Realmente, parece como si unas Converse hubieran sobrevivido a un incendio y varias catástrofes naturales, algo que ha revolucionado las redes. "Siento que Balenciaga ya es un experimento para ver qué tan pendeja es la gente", decía el presentador de televisión mexicano Leo Arriaga. No ha sido el único que ha mostrado su sorpresa con este diseño de la firma.

Siento que Balenciaga ya es un experimento para ver qué tan pendeja es la gente pic.twitter.com/rq4JIfMWFc — Leo Arriaga (@Radiohen) May 9, 2022

La nueva colección de Balenciaga son estas zapatillas con "efecto desgastado" que cuestan 625 dólares. Sin palabras. pic.twitter.com/SBIxZ8gAyv — Agustina (@sosagustina) May 10, 2022

En mi cuadra hay unas balenciagas colgando de los cables https://t.co/R6GmLsTvEZ — Flasheo (@FlasheoYT) May 10, 2022

El primer elemento que ha generado el debate es, como se ha mencionado, este llamativo diseño. El segundo, como no, el precio. Y es que, estas nuevas zapatillas de Balenciaga no son nada baratas. La versión más económica para mujeres cuesta 395 euros, y curiosamente no están tan desgastadas. Mientras que la versión más cara, también la más desgastada en el diseño, se vende por 1.450 euros. El motivo no es otro que la versión más exclusiva es una edición limitada de 100 unidades en cada uno de sus modelos para hombre y mujer.

Por su parte, desde la marca definen de la siguiente manera este diseño: "Un clásico retocado interpreta el atletismo de mediados de siglo y la ropa informal atemporal en negro, blanco o rojo, con suela y puntera de goma blanca. El acabado es de lona desgastada y con bordes rugosos, lo que le da un aspecto desgastado", comentan.

Curiosamente, y pese al revuelo generado en las redes sociales, la palabra "agotado" ya aparece en numerosos diseños de su edición limitada.