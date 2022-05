La lista de falsedades del periódico de Ignacio Escolar contra Lacalle

Plagiarse a si mismo ha sido, según eldiario.es, el periódico online de Ignacio Esolar, el gran pecado de Daniel Lacalle a la hora de elaborar su tesis doctoral. Ya lo contamos en Libre Mercado, pero un análisis más pormenorizado del artículo del diario de Escolar, permite glosar un decálogo de despropósitos contra el economista Daniel Lacalle:

Aunque en el artículo no lo dice expresamente, eldiario.es sí publicó una información en 2019 en la que describía a Lacalle como un gestor "fallido" que había terminado como "azote del PP". El digital de Escolar resta prestigio a Lacalle por el desempeño de su fondo de inversión, pero obvia que la carrera del economista arrancó en 2006 pasando por los mejores fondos del mundo, como Citadel, Ecofin, PIMCO y Tressis. Además, hasta en cinco ocasiones, ha sido votado entre los mejores gestores de Thomson Reuters Extel Survey.

El grueso del artículo se basa en el supuesto mal uso de citas. Sin embargo, la tesis doctoral de Lacalle contempla 318 citas a pie de pagina, con su correspondiente numeración al final de cada párrafo y los detalles habituales. Es más, el propio artículo de eldiario.es reconoce que no hay texto ajeno sin su correspondiente cita y que fueron auditadas por tribunales independientes.

El presidente del tribunal de tesis, Domingo Ribeiro, catedrático de la Universidad de Alcalá y doctor certifica en una carta fechada el pasado 12 de mayo de 2022 ante las preguntas de eldiario.es:

"Los objetivos planteados eran claros para la comunidad científica, así como para el ámbito profesional. La metodología utilizada se ajustaba a los requerimientos necesarios para una tesis doctoral. Se introducía al lector conceptos y tenía un buen hilo conductor que permitía comprender el tema analizado. La bibliografía utilizada era suficiente, aunque lógicamente siempre se podía haber ampliado, pero no lo consideramos necesario los miembros del Tribunal. Los resultados presentados eran interesantes. La estructura de la tesis era adecuada y denotaba una clara influencia de los directores de la misma; todos los capítulos que conformaban esta tesis doctoral estaban escritos correctamente, teniendo un importante cuidado en la forma y el fondo. Conociendo sobradamente a uno de sus directores, el doctor Juan Sapena Bolufer de la Universidad Católica de Valencia, debemos concluir que cumplía con todos los aspectos formales de una tesis doctoral. Finalmente, se debe concluir como es preceptivo que antes de juzgar el documento de la tesis se pasó por el detector de plagios y no se encontró evidencias suficientes de plagio ni de autoplagio conforme dicta COPE (Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/)".