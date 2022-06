El Gobierno de Ayuso rebate uno a uno los datos de Mercedes González en favor de Pedro Sánchez

Queda tan sólo un año para que los madrileños tengan su próxima cita con las urnas y los nervios en la izquierda comienzan a aflorar. Y con ellos un nuevo fuerte choque de trenes entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso.

El último ha sido provocado por la delegada del Gobierno en Madrid que, lejos de mantenerse en una posición neutral, arremetió con dureza contra la Puerta del Sol a través de un artículo publicado este domingo en El País y que colgó después en la cuenta oficial de Twitter de la Delegación.

🗞️Tribuna de opinión de @MercedesDS21 en @el_pais: "De la mentira, del odio y del ruido se sale" https://t.co/AnSooGS0NG — Delegación del Gobierno en Madrid (@DGobiernoMadrid) May 29, 2022

"De la mentira, del odio y del ruido se sale", afirma Mercedes González – impulsada por Ferraz para ser la candidata de los socialistas en el Ayuntamiento de la capital- en contraposición al famoso mantra de Ayuso: "Del socialismo se sale". Según la delegada, el Gobierno de PSOE-Podemos ha cuidado a Madrid hasta el extremo, priorizándola muchas veces en materia de inversión con respeto a otras comunidades autónomas.

Para sustentar esta afirmación, González aporta unos cuantos datos que han sido rebatidos uno por uno este miércoles por el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al portavoz Enrique Ossorio. Y sentencia también:

"En Madrid, la estrategia es clara. Ayuso repite el esquema que le enseñó Aguirre: confrontar con el Gobierno de España y victimizar a Madrid. Pero agitar el enfrentamiento y la crispación conduce al odio y el odio genera más odio. Las noticias falsas, los datos falsos y los discursos incendiarios nos conducen a un camino peligroso. Intentar tapar con ruido la buena gestión del Gobierno de Sánchez para que la gente no escuche es un camino. Cogieron la cacerola en la pandemia y, desde entonces, no la han soltado. Pero mientras el ruido es atronador, el Foro de Davos, la Comisión Europea y los países de nuestro entorno ven a un Gobierno que dirige un país con éxito. Reconocen y felicitan a España", afirma la delegada de Sánchez en su artículo, que lo remata afirmando que "el ruido en Madrid tiene varios compases: tapar la buena gestión del oponente, esconder el vacío de la propia y satisfacer una ambición personal. Y eso no debería tolerarse".

La presidenta madrileña ya negó este martes, durante su visita a Jerez de la Frontera, que esto fuera cierto. "Niego la mayor y lo demostraré con datos, que todo lo que digo es así. El Gobierno de Sánchez está apartando la Comunidad de Madrid en todo. Desde luego, cuando hay inversión yo lo agradezco y lo reconozco, pero es que lamentablemente esto no está sucediendo y por tanto yo me veo en la obligación de denunciarlo".

"No hay diluvio en inversiones, sigue la sequía"

Dicho y hecho. Un día después Fernández Lasquetty acudió a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno con cifras que desmontan las aportadas por Mercedes González. "Según la delegada del Gobierno en Madrid poco menos que ha caído un diluvio en inversiones" sobre la región. "Es absolutamente falso. No hay diluvio, sigue la sequía. Esa es la realidad desgraciada de las cosas". Del Ejecutivo central lo único que reciben es "maltrato, es imposición".

👉 La Comunidad de Madrid niega que el Gobierno de España haya aumentado las inversiones en la región. ▶ El consejero Javier Fernández-Lasquetty ha denunciado el abandono del Plan para @CercaniasMadrid y el recorte presupuestario en 2022. +Info: https://t.co/BgG7eALcbQ pic.twitter.com/rsli2z1mSU — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 1, 2022

Para el consejero "es una vergüenza que la delegada del Gobierno en Madrid dedique su tiempo a atacar a Madrid y que además lo haga con cifras que están absolutamente distorsionadas cuando no inventadas".

Lasquetty explicó que donde se ve la "voluntad política" de un Gobierno "no es en la ejecución sino en el presupuesto inicial, que responde a sus prioridades: es lo que él quiere que pase. Y en Cataluña el Gobierno quería gastarse en inversiones 2.068 millones de euros y en Madrid 1.133. Ahí es donde estaban sus prioridades".

"Finalmente se han ejecutado menos inversiones en Cataluña. ¿Por qué? Por problemas técnicos y por trabas que los proyectos se han ido encontrando. Se producen principalmente en Adif, en infraestructuras ferroviarias. Querían destinar 1.199 millones de euros y solamente ejecutaron 191".

Por contra, "en Madrid hay una apariencia de mayor ejecución". Y puso como ejemplo los ministerios, donde "aparece una sobre-ejecución asombrosa", como en Justicia "que no construye nada, los edificios judiciales los construye la Comunidad; o en Economía, que no construye nada en ningún lado". Ya hoy el Gobierno, para "tranquilizar a sus socios separatistas, explica que no es que se haya invertido en Madrid, (sino que) son obras en ministerios, compra de vagones de AVE y rescate de carreteras de peaje". "Eso no es invertir en Madrid, eso es gastarte el dinero y apuntarlo en algún sitio", sentenció.

"No han dejado de bajar desde que gobierna Sánchez"

"Las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en comparación con el Ejecutivo que le precedió (el de Mariano Rajoy) bajan. Desde que gobierna Pedro Sánchez no han dejado de bajar las inversiones". Como mejor prueba de ello, Lasquetty apunta a la inversión por habitante que realiza el Ejecutivo central: "En el año 2018 fue de 191,7 euros mientras que en el presupuesto de este año la inversión en Madrid por habitante es de 170,7 euros; por tanto, 21 euros menos por habitante, un 11% menos".

"A continuación dice que se dieron a la Comunidad de Madrid fondos para afrontar gastos del covid". Y aclara el consejero que "el gasto por el covid no es una inversión, son fondos que se dieron a todas las comunidades autónomas por igual". Pero es que además, "las asignaciones que el Estado dio a la Comunidad para gasto covid fueron insuficientes" para sufragar estos gastos. "En el año 2020 la Comunidad de Madrid recibió 3.346 millones y el gasto covid fue de 3.501 millones de euros. En el año 2021 se nos asignaron 1.863 millones y el gasto real fue de 2.244 millones. Ni es una inversión ni es suficiente", señaló Lasquetty.

También "apunta como inversión en Madrid las transferencias del sistema de financiación, es decir, lo que da automáticamente el sistema de financiación año tras año, gobierne quien gobierne. Sería como si anunciara como una medida social el pago de las nóminas a los empleados públicos. Una cosa absolutamente ridícula", denunció el responsable de Economía y Hacienda. "Dice que la Comunidad de Madrid va a cobrar este año una determinada cantidad como compensación a la liquidación negativa del año 2020. Bueno, no, es que lo ha decidido así el Ministerio de Hacienda para todas las autonomías".

"Incluso llega a anotar como una inversión en Madrid el que por fin, cinco años después, nos paguen la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, que se nos había retenido indebidamente y que habían perdido en el Tribunal Supremo frente a las reclamaciones de varias comunidades autónomas".

Fondos europeos e inversión en Cercanías

Por último, Lasquetty rebate las afirmaciones de González sobre los fondos europeos. "La realidad es que Madrid es la región que recibe menos financiación por habitante. Madrid recibe por habitante del fondo de recuperación y resilencia 174 euros. Cataluña 206,30 euros por habitante más. Pero Extremadura 412,4 euros". "Madrid está realmente maltratada".

"La Comunidad de Madrid está ejecutando los fondos de los contribuyentes europeos, que no son del Gobierno, con una diligencia que ya nos gustaría que la tuviera el Gobierno. Leemos que sólo han ejecutado el 2,5%". En cambio, afirmó que de los 1.200 millones de euros que les han sido asignados, "ya están en funcionamiento" distintas actuaciones "por valor de más de 340". No obstante, Lasquetty recordó que "son fondos que nos llegan teledirigidos, hechos u organizados, que nos indican cómo tenemos que hacer las convocatorias, con qué cuantías..."

Pero para la Comunidad de Madrid "lo más sangrante es la ausencia de inversión en Cercanías". Así, Lasquetty explicó que "el plan de cercanías debería estar desplegándose en Madrid desde el año 2018" pero que "desde el 2019 ni siquiera convocan ya la comisión de seguimiento". "Mientras tanto para la red de cercanías de Barcelona se anunció una inversión de 6.300 millones de euros. Y aquí la realidad es que sigue paralizado cualquier renovación, cualquier construcción de nuevas estaciones, sin contar las mejores de accesibilidad tanto en las estaciones como en vagones y material. Por tanto es falso lo que pregona la delegada del Gobierno. En Madrid quien invierte es la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos".