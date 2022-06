El 23% de las empresas de Murcia presentan un alto riesgo de impago

Según el informe y los datos presentados por Insight View, Murcia ha registrado un deterioro de 4 puntos de su riesgo de crédito a lo largo de la pandemia provocada por el Covid-19.

El 23% de las empresas de la comunidad autónoma de Murcia presenta un riesgo elevado de impago, lo que supone un deterioro de 4 puntos frente al 19% que marcaba este indicador antes de la pandemia provocada por el Covid-19, es decir, en los cuatro primeros meses de 2022, Murcia muestra un incremento interanual del 38% en la declaración de procesos concursales.

El 23% de las empresas murcianas se concentra en el sector del comercio, el cual representa el 49% de la actividad económica en esa región. El sector industrial, que supone el 10% de las empresas murcianas alcanza el 23% de la cifra de negocio.

Asimismo, los sectores de inmobiliario y de la construcción tienen un peso importante en el tejido empresarial de Murcia, un total del 24% de las empresas, pero su incidencia en la economía es notoriamente más reducida, un 5% de la facturación.

Sin embargo, la hostelería tan solo representa el 6% de las empresas, con un 1% de la facturación, otros comunidad autónomas con costa superan en crece la importancia de este sector. Finalmente, el sector primario es notoriamente más amplio que en otras regiones, con un total del 5% de las empresas y un 7% de la facturación.

El 72% del tejido empresarial en la región de Murcia está compuesto por microempresas que apenas generan el 7% de la facturación total. Las grandes empresas representan el 1% del total, pero produce el 46% de las ventas. El 13% de las empresas, que acapara el 51% de la facturación, tiene más de 25 años. El 46% de las empresas, que representan el 14% de las ventas empresariales, ha sido creado en los últimos diez años.

Financiación alternativa

