Las cartas de los consejeros cesados en Indra: denuncian concertación y daño al accionista

No podrá quejarse la CNMV. Cada día se acumulan más indicios de concertación. Ya no sólo porque los propios vídeos de la junta general de accionistas muestran al representante de Amber, Alberto Alonso Ureña, reconociendo que había hablado con "accionistas" importantes ( presumiblemente SEPI y SAPA) de las destituciones de los consejeros independientes que iba a instar en la junta por sorpresa, sino porque los propios consejeros cesados están denunciando por escrito concertación, perjuicio al accionista y daño al gobierno corporativo. Además, exigen la publicación de dichas cartas, como ha hecho la compañía en un hecho relevante en la CNMV.

Carmen Arrequeta

La consejera cesada Carmen Aarrequeta dice que no conocía las intenciones de Amber y señala que el motivo de la carta es, "por tanto, explicar lo que yo estimo que son las razones de mi cese, ya que Amber, ni SAPA o SEPI dieron ninguna razón ni explicaron ningún motivo en la Junta", aclara. En este sentido, recuerda que las evaluaciones que se han hecho sobre su actuación siempre han sido positivas y nunca se ha encontrado motivo para su cese.

Arrequeta considera que su cese está relacionado "con mi interés en todo momento en buscar que hubiera en Indra una mayoría de Consejeros independientes, realmente independientes con la capacidad crítica y experiencia profesional necesaria para hacer su trabajo, y con mi rechazo a cualquier tipo de acción que pudiera implicar una minoría de facto de consejeros independientes, y por otro lado mi exigencia de que Indra sea gestionada en su más alto nivel, por ejecutivos con la capacidad y experiencia suficientes para dicha gestión".

Lo más destacado de la carta de Arraqueta es que directamente recuerda que Amber adquirió su paquete accionarial con tiempo suficiente para "informar no solo a algunos accionistas sino a todos de su intención de proponer los puntos fuera del orden del día de la JGA que provocaron los ceses, cosa que no hizo. Por ello, parece que tres accionistas representantes de aproximadamente el 38% del capital han tomado conjuntamente una serie de decisiones para expulsar del Consejo de Indra a cinco Consejeros Independientes que ejercían su independencia en un momento estratégico para Indra en que se van a plantear decisiones críticas para el futuro".

Ana de Pro

Por su parte, la consejera cesada Ana de Pro, señala en su carta que "Amber no cuenta con representantes en el Consejo, por lo que se me escapa cuál es su conocimiento de las circunstancias que se han ido ocurriendo en el órgano de administración de la sociedad en los últimos tiempos y la necesidad de restituir una composición que dé cohesión y estabilidad".

Además, añade que "si la SEPI sabía con anterioridad las intenciones de Amber, según parece desprenderse de lo declarado por el representante de Amber durante la JGA, a mi parecer, debería haberlo comunicado a sus representantes para que estos a su vez lo hicieran al Consejo. De esta forma se hubiera podido cumplir con la recomendación 4 del Código de Buen Gobierno".

E insiste en ello: "A mi parecer, a resultas de estas actuaciones (de Amber, SEPI y SAPA), se han incumplido las recomendaciones sobre buen gobierno de la compañía en perjuicio de los accionistas minoritarios, que son la mayoría del accionariado."

Enrique Leyva

El consejero cesado Enrique Leyva se queja abiertamente de que la propuesta de Amber para su cese se produzca sin que haya habido ningún tipo de relación entre él y ningún representante de esta compañía: "por lo que llama la atención que se atrevan a opinar sobre mi idoneidad como consejero de Indra, a menos que alguien que me haya observado directamente en el Consejo se lo haya sugerido".

Además, pide directamente una investigación: "No soy técnico en la materia, pero creo que este hecho, unido a las manifestaciones realizadas por el citado fondo en la junta (Amber), merecería ser investigado por si pudiera responder a algún tipo de concertación o acuerdo previo entre accionistas para sustituirme en el Consejo".

Además, señala que "es posible que los consejeros o accionistas que hayan aconsejado a Amber plantear mi cese lo hayan hecho porque prevean que, ante ciertos cambios que quieran plantear (tal vez las funciones ejecutivas para el presidente) o ciertas decisiones que quieran tomar en el futuro, mi voto no vaya a ser de su agrado y no se vean capaces de doblegarlo. Quizá esta sea la única razón de fondo".

Alberto Terol

El consejero cesado Alberto Terol, que ya se despachó en la Junta General de Accionistas y destacó en su intervención la más que evidente concertación entre Amber, SEPI y SAPA, también envía una carta en la que, como el resto de cesados, recuerda que sus evaluaciones siempre han sido positivas y recuerda que las decisiones siempre han sido tomadas por consenso.

Terol dice que "resulta llamativo que un accionista que ha adquirido sus acciones pocos días antes de la celebración de la Junta General de Accionistas cuestione la cohesión y estabilidad del consejo de la compañía. ¿Cómo y de quién ha obtenido los mensajes que le conducen a una conclusión dirigida a proponer un acuerdo tan drástico como es el cese inmediato de cuatro consejeros concretos y la no renovación del quinto, todos ellos consejeros independientes?" .

Este exconsejero de Indra recuerda que el representante de Amber reconoció haber contado sus intenciones a unos accionistas destacados, por lo que denuncia que "se ha hurtado información importante a la junta y al resto de accionistas para la toma de sus decisiones".

Abiertamente, en sus conclusiones, Terol dice que "al no existir, en mi opinión, motivos justificados para los ceses y no reelección que se han producido, mi parecer sobre los motivos de ello es que tal decisión sólo puede deberse a la pretensión de SEPI de conformar una nueva mayoría en el consejo, al que se incorporen consejeros que no se opongan a sus pretensiones, contando para ello con el acuerdo del bloque accionarial que ha aprobado dichas propuestas de cese y no renovación."