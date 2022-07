En su balance de lo que llevamos de año antes de comenzar oficialmente sus vacaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo comunicará el lunes un paquete de medidas para ahorrar energía y "reducir la factura energética", aunque no querido avanzar más detalles.

Sánchez ha señalado que este paquete se presentará el lunes en Consejo de Ministros y ya se ha debatido entre los ministerios implicados, liderados por el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "con el sector privado y los grupos parlamentarios", ha indicado.

"Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario", ha dicho el presidente del Gobierno, destacando que reducir la factura energética contribuye "a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación". También ha destacado que "la guerra de Ucrania está siendo para la transición energética lo que fue la pandemia para la transición digital: un acelerador poderoso".

La única medida concreta que ha avanzado ha llegado al final de su intervención: "He pedido a los ministros" y se lo pedirá, ha dicho, al sector privado, "que cuando no sea necesario no utilicen la corbata, porque así haremos frente al ahorra energético". Él mismo se ha puesto como ejemplo señalando cómo ha prescindido de ella en esta comparecencia. Tampoco han aparecido con ella otros cargos de Moncloa presentes, como Félix Bolaños.

Los detalles, "próximamente"

El pasado miércoles, Sánchez ya explicó durante su viaje a Polonia que, hace un mes, el Gobierno aprobó un plan de ahorro energético de toda la Administración General del Estado y que ha trasladado a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que "se sumen a ese ahorro energético". También, ha dicho, se ha trasladado a empresas privadas y grupos parlamentarios, por lo que "lo presentaremos en las próximas fechas".

"Próximamente daremos a conocer este plan al conjunto de la población para que la sociedad española en su conjunto puede participar de las medidas de ahorro y eficiencia energética que vamos a tener que implementar a lo largo de las próximas semanas y meses", ha resumido el presidente.

Nueva intervención del mercado eléctrico

Por otra parte, Sánchez ha anunciado también que España llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre las propuestas para reformar el mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2.

El presidente del Gobierno ha asegurado que estas dos medidas "van a ayudar a doblegar la curva de la inflación y van a ayudar a España, a sus empresas e industrias, pero también a Europa".

Sánchez ha apuntado que España es un país "solidario", como se demostró en la reunión de los ministros de Energía de esta semana en Bruselas para abordar las posibles limitaciones en el consumo de gas para este invierno, pero subrayó que el Gobierno va a hacer lo necesario para "proteger a las familias, a las empresas y la senda de crecimiento económico en la que vamos avanzando".