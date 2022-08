El Gobierno interviene los termómetros, las puertas y las luces de los establecimientos

El Consejo de Ministros, que se ha celebrado este lunes por la tarde para esperar a que llegara el presidente del Gobierno de su gira por los Balcanes, ha finalizado al filo de las 21:00 y ha comenzado con un recuerdo al fallecido economista Emilio Ontiveros.

La portavoz Isabel Rodríguez ha estado acompañada por la vicepresidenta para la Transición Ecológica Tersa Ribera y el ministro de presidencia Félix Bolaños. En agenda, uno de los anuncios que llevan cebando los últimos días desde los satélites del Gobierno, un plan de medidas intervencionistas para tratar de paliar los efectos de la escasez de gas que se prevé que llegue en otoño.

La encargada de explicar este "primer paquete importante de medidas" ha sido la vicepresidenta Ribera, quien ha explicado en un tono extraordinariamente pausado, las decisiones que han tomado para tratar de luchar contra las consecuencias de la guerra de Rusia y el cambio climático. Tal cual.

No sólo no han expresado ni una pizca de autocrítica ante la dantesca situación que se dibuja en nuestro país para el próximo otoño e invierno, sino que han expresado su total satisfacción con las decisiones adoptadas y la acción de gobierno. Que la inflación comenzara el pasado verano cuando la guerra de Putin ni siquiera era una posibilidad, ni las olas de calor se parecieran a las de este, no han evitado que el Gobierno siga culpando de la terrible situación económica que tenemos por delante a la invasión de Ucrania y al cambio climático.

Intervención de termómetros, luces y puertas

En cuanto a las medidas anunciadas por Ribera, nada nuevo bajo el sol, pues ya habían cebado este paquete de medidas. No. El Gobierno todavía no ha decretado la prohibición de las corbatas en verano, pero sí establece por ley la temperatura máxima y mínima a la que tienen que poner los establecimientos privados y públicos el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno. En los meses de calor, la temperatura de los establecimientos, centros comerciales, estaciones, grandes superficies, supermercados, etc. no puede bajar de 27 grados y en invierno no podrá subir de 19º.

Además, este paquete de medidas obliga a estos establecimientos a apagar las luces, también las de los escaparates a partir de las 22h, cuando no estén en uso. Tendrán 7 días para cumplir con las medidas adoptadas desde su publicación en el BOE y estarán en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.

Pero no queda ahí la cosa, el Gobierno también obligará a los cierres automáticos de puertas en edificios y locales, aunque en este caso se dará de tregua para su entrada en vigor hasta el 30 de septiembre.

Para completar las medidas, los centros tendrán que incorporar carteles para explicar estas medidas y termómetros para que se vea que cumplen con lo establecido. Aquellas instalaciones de climatización que no hayan realizado su inspección con posterioridad al 1 de enero de 2021, tendrán que ponerse al día.

Según Ribera, con esto se cumplirá un primer paquete "importante y potente" que será completado con el plan de contingencia que se presentará en septiembre y que "permitirá poder cumplir al 100% para poder garantizar la solidaridad con Europa".

Impuestos a bancos y energéticas

Por su aparte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no dudaba en justificar los nuevos gravámenes sobre entidades financieras y empresas energéticas como un esfuerzo "extraordinario" para que "no paguen los de siempre".

Así lo ha expresado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este lunes, donde ha asegurado que en este sentido el Gobierno tiene una "clara determinación".

"Ya hemos hecho un esfuerzo sin precedentes por parte de la Administración General del Estado (...) y ahora han de compartir ese esfuerzo del Gobierno aquellos que en estos momentos, donde otros tienen dificultades, ellos tienen beneficio", ha remarcado Rodríguez, que ha enfatizado, en referencia a bancos y energéticas, que si tienen beneficios, su responsabilidad con la sociedad "ha de traducirse también en forma de esfuerzo".

"En momentos extraordinarios, esfuerzos extraordinarios y, de forma extraordinaria, en esta ocasión no pagarán los de siempre", ha apostillado Rodríguez.

Se le olvidaba a Rodríguez que el esfuerzo extraordinario lo están haciendo empresas y contribuyentes mientras que las arcas del Estado se llenan a un ritmo sin precedentes gracias a la inflación. Hacienda ha recaudado casi un 20% más en la primera mitad del año gracias a la inflación.

Nada de autocrítica

La inflación está desbocada y los españoles temen no poder hacer frente a los gastos para calentar sus casas este invierno mientras el Gobierno dispara la deuda y el gasto público presionando aún más sobre la evolución disparada de los precios.

El Gobierno es el que ha prohibido la exploración de nuevos recursos energéticos en el subsuelo y mantiene el calendario de cierre de centrales nucleares, que son vitales para mantener independencia energética.

Pero el Gobierno, que presume de "no haber perdido el contacto con la realidad" no hace autocrítica y sigue pidiendo esfuerzos a todos. Hay que pasar calor en verano y frío en invierno en pleno siglo XXI y en el país, según el Gobierno, tecnológicamente más desarrollado de Europa, porque hay Guerra y Cambio climático, y la solución es quitarse la corbata y pasar calor y frío.

"La pandemia nos enseñó mucho"

Para terminar, Ribera hizo un llamamiento para que se aumente el teletrabajo de manera que se pueda prescindir de la presencialidad en centros de trabajo y así reducir el consumo energético de los mismos y también el consumo de energía en el transporte. "La pandemia nos enseñó mucho", ha dicho. Sí, enseñó al Gobierno a encerrar en casa a los españoles.

"No nos podemos permitir perder ni un solo KW/h" concluye Ribera.