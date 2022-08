Funeplan: La nueva alternativa a los seguros de decesos

Los fundadores de Funeralio.com lanzan al mercado Funeplan, un nuevo producto que permite la contratación en vida de un servicio funerario y el pago financiado sin intereses.

M. Luis, CEO de la compañía, explicó que se trata de un concepto de gran popularidad en Estados Unidos y en el resto de Europa que constituye una alternativa a las pólizas de seguros de decesos: "En un funeral plan o plan funerario sabes lo que vas a pagar desde el primer momento y puedes fraccionar el pago en mensualidades desde 24,95€ al mes durante 10 años. En un seguro de decesos, hay que pagar cuotas durante toda la vida".

Funeplan ofrece a clientes sin límite de edad la posibilidad de pagar un servicio funerario, de cara al presente o al futuro, a través de cuotas durante un plazo determinado. Una vez que el contratante complete la totalidad del importe no tiene que abonar ninguna cantidad extra, por lo que sólo paga el coste real del plan funerario elegido. "Esta es una de las principales ventajas de Funeplan: Se trata de planes funerarios con precios cerrados, sin sorpresas".

Funeplan Vs. Seguros de decesos

"Según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, para finales de 2020 había más de 22.083.188 personas con un seguro de decesos en el país. En la pandemia, ha habido muchos casos cercanos de personas que después de muchos años abonando una póliza de seguros, dejaron de pagarla por problemas económicos justo antes de fallecer, y su familia tuvo que hacerse cargo de los costes. Esta situación no ocurre con los planes funerarios" explicó.

Un Funeplan es un contrato de servicios funerarios futuros que garantiza que, si una persona fallece antes de haber finalizado el pago del servicio, se le reconoce todo lo que ha abonado y sus allegados/descendientes solo deben pagar el importe restante. Nunca se pierden las cantidades abonadas en un Funeplan, esa es la mayor ventaja sobre los seguros de decesos.

La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su artículo "Seguros de decesos: No salen a cuenta", publicado en octubre de 2021 en su Web, señaló que, de 50 pólizas de compañías aseguradoras analizadas, solo 4 ofrecen precios similares al que se pagaría de forma particular por un servicio funerario. El texto sostiene que no compensa la contratación de un seguro de decesos porque "a la larga, puedes acabar pagando el triple de lo que costaría el entierro".

Prevención a precio justo

En España, según el servicio de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras el volumen de primas en el país supera, desde el 2019, los 2460 millones de euros y las compañías Santa Lucía, Ocaso y Mapfre lideran el sector; por su parte los planes funerarios, de aparición más reciente en el mercado, han empezado a implementarse por grandes empresas del sector funerario como Mémora o Parcesa, o ahora Funeplan.

"Aunque sabemos que en la cultura española está muy afianzada la contratación de seguros de decesos, hay un segmento, me atrevo a decir que especialmente entre los 20 y 50 años, que quiere contratar sabiendo qué paga, cuánto paga y por cuánto tiempo lo paga, quieren principio y fin; allí es donde los planes funerarios responden a esa necesidad", explica M. Navarro, director de Marketing de Funeplan.

Funeplan ofrece tres tipos de modalidades de servicios (sencilla, estándar y premium) y la contratación se puede hacer 100% online o con el acompañamiento de un agente a través de atención telefónica disponible las 24 horas y el cliente decide a financiación (máximo 10 años). También está disponible la opción de un pago único para contratar cualquiera de las opciones, "Normalmente, esa opción es la que las personas de edad suelen elegir o las personas que no cuentan con familiares cercanos. En EEUU y Europa no se venden apenas seguros de decesos, la gente contrata funeral plan, y ahora, se está haciendo popular en España", comenta M. Navarro.

Así, por ejemplo, el Funeplan sencillo (incineración o entierro) tiene un importe de 2565,00 € (IVA incluido), hasta 3 veces más barato que el servicio similar de un seguro de decesos conveniconal, y puede aplazarse a 10 años, en cuotas mensuales de 24,95 € IVA incluido.

Lo que está claro es que situaciones como la reciente pandemia nos han recordado a todos lo importante que es dejar todas las cosas solucionadas por lo que pueda ocurrir, y que hay que mirar bien todas las opciones antes de comprometerse a abonar una cuota de por vida cuando hay muchas otras posibilidades.