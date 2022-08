Tras la aprobación de medidas como el apagado de escaparates y el cierre de puertas de comercios para ahorrar energía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contestó a Pedro Sánchez: "Madrid no se apaga", considerando que medidas de este tipo "espantan" el turismo y el consumo.

La reacción del Gobierno ha sido inmediata. Varios ministros, en distintas entrevistas, han arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por cuestionar el plan de ahorro. En RNE, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha dicho que no le sorprende la "oposición frontal" y "enormemente irresponsable" del PP porque, a su juicio, "no es un partido de Estado". También ha señalado que espera que la ciudadanía "tenga más compromiso que gobernantes que no están a la altura de la circunstancias", en alusión a Ayuso. Sobre las medidas, ha dicho que son "buenas" y "enormemente sensatas" y ha celebrado que ahondan además en la lucha contra la "emergencia climática" con "ambición" y desde el respecto al confort, ha dicho, de los ciudadanos.

Aún más directa ha sido la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha advertido a Isabel Díaz Ayuso de que el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética hay que cumplirlo: "Es un real decreto-ley que hay que cumplirlo, pero vamos, ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad. Eso no refleja el espíritu de esta gran comunidad que es Madrid, de la que yo estoy muy orgullosa", ha afirmado la ministra en la Cadena Ser. También ha señalado que "lo interesante es ver qué va a hacer el señor Feijóo". A su juicio, todo lo aprobado es "muy razonable" y ha avisado de que habrá que ir "más allá" para cumplir con los objetivos de ahorro con medidas adicionales en septiembre. También desea acelerar el despliegue de las energías renovables y aumentar la capacidad de almacenamiento del gas. "España puede servir como almacén para todo Europa", ha señalado.

Egoísta, insolidaria...

A estas críticas se ha sumado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha acusado a Ayuso de tener una visión "egoísta e insolidaria". En una entrevista en TVE, ha afirmado que la visión de Ayuso está, a su juicio, "muy lejos de la realidad que se está viviendo".

Según ha explicado Maroto, España cuenta "sin duda" con mejores condiciones de seguridad energética que otros países de Europa. Por ello, ha sentenciado que el Gobierno "rechaza esta visión que tiene Ayuso que es egoísta, que es unilateral y que no es solidaria con países que necesitan ayuda". Una ayuda que según ha aclarado no solo es necesaria por parte de España, sino "del conjunto de una Europa que es más fuerte cuando trabaja en conjunto", ha dicho.

Por su parte, la presidenta madrileña ha insistido este martes en sus objeciones al plan gubernamental. En un mensaje a través de Twitter, ha señalado que no se puede aplicar "el mismo plan en un pueblo que en una ciudad" y se ha preguntado por qué no hablar a ciudadanos y administraciones "como a adultos".