Decía este miércoles la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez (Pam) que como no saben cuánto tiempo van a estar en el gobierno, están sufriendo una "diarrea legislativa" que les obliga a tratar de "meter todo lo que podamos" antes de que se les termine el tiempo en el Gobierno.

Pues bien, parece que el presidente del Gobierno ha debido pensar algo parecido para este verano. Sánchez, que llegó a la Moncloa en 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018, ha decidido cogerse no una semana ni dos, sino tres. Pedro Sánchez estará de vacaciones 20 días. Se marchó el pasado martes 2 de agosto tras su despacho con el Rey y no volverá hasta el día 23 de agosto cuando retome el consejo de Ministros.

Y no se alojará en cualquier sitio. Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y sus hijas de 15 y 17 años se alojarán, en primer lugar, en el palacio de La Mareta, en Lanzarote. Un regalo del rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos I en 1989. Éste se la cedió al Estado ese mismo año y se incorporó a Patrimonio Nacional. Desde entonces, sólo lo han utilizado presidentes del Gobierno y algún líder internacional.

Una de las piscinas del complejo de La Mareta

Se trata de un complejo extraordinario de 30.900 metros cuadrados y fue el lugar escogido por Sánchez para pasar sus primeras navidades tras acceder a la Presidencia del Gobierno.

Posteriormente, viajarán a Doñana y se alojarán en otro palacio, el de las Marismillas. Un magnífico palacete de estilo colonial inglés que data de 1912 y que cuenta con 11.000 hectáreas de finca y varios kilómetros de playa virgen.

Palacio de las Marismillas, segundo destino vacacional del presidente del Gobierno

Como curiosidad, podemos contar que Pedro Sánchez pidió reformas en ambos palacios. Gastó 30.000 euros públicos en La Mareta (para una lavadora nueva, aparatos de aire acondicionado y nuevas medidas de seguridad), según algunas publicaciones. En cambio en Las Marismillas lleva gastados 1,6 millones en reformas. La última, de 375.000 euros con cargo a los fondos europeos para mejorar el palacio, según adelantó Libertad Digital.

Así, mientras uno de cada dos españoles ha decidido cambiar su destino de vacaciones debido a la alta inflación y al temor a una fuerte crisis económica después del verano, el presidente del Gobierno ha decidido cogerse las vacaciones más largas de su mandato.

Sánchez se va de vacaciones con la inflación más alta desde 1983 (10,8%), la inflación subyacente más alta de toda la serie histórica (6,1%), los concursos de acreedores disparados, y el peor dato de empleo en un mes de julio desde que se tienen registros. Los gabinetes de estudios macroeconómicos no descartan que entremos en recesión antes de que termine el año. Sánchez no descarta repetir vacaciones como presidente del Gobierno el próximo verano.

No sólo eso. Sánchez, en su último acto público antes de viajar a Lanzarote para su retiro estival pidió a los españoles que seamos solidarios con Europa, que no pongamos tan alto el aire acondicionado y que no abusemos de la calefacción en invierno. También instó a ahorrar energía prescindiendo de la corbata.