Una tormenta perfecta está a punto de impactar de lleno en la economía de las familias que ya están viendo cómo debido a la inflación, el precio de los carburantes y la energía y los altos impuestos cada vez les cuesta llenar más la cesta de la compra. Entre los productos básicos está la leche pero en otoño encontrarla en los supermercados puede llegar a ser una tarea complicada.

Este vaticinio lo hizo en nombre del sector el ganadero lucense, Roberto López, en el programa La Noche de Dieter en esRadio. López explota desde hace tres décadas una ganadería de vacas lecheras en la provincia de Lugo y actualmente la lleva junto a su mujer porque "es imposible que tengamos asalariados, no podríamos tenerlos".

Esto se debe en parte a la subida de SMI por el Gobierno de PSOE y Podemos, por los altos costes para contratar y por el encarecimiento de la producción, especialmente durante el último año. Roberto López señaló que multitud de ganaderos están enviando a sus animales al matadero y cerrando las granjas. "Las granjas que tenían alguna duda de cerrar ya han estado cerrando masivamente, de hecho, cada día te enteras de una nueva granja que cierra", apuntó.

"Venimos atravesando una situación económica muy delicada, ya lo habíamos denunciado hace meses", destacó el ganadero que indicó que "no acaba de solucionarse" porque "se van poniendo pequeños parches". "Como el futuro es bastante incierto la gente ha desistido de pelear y a los que les faltaba poco para jubilarse a partir de 60 años o no tenían una explotación demasiado grande porque iban muy justo en los ingresos están cerrando. En las grandes se están desprendiéndose de animales", explicó.

Una vaca bebe 120 litros de agua diarios

Por si la inflación, el coste de la energía y los carburantes y el de los piensos no fuera suficiente, el sector tiene que hacer frente a una sequía como hacía años que no vivía España. Esta falta de recursos hídricos está llevando de cabeza a los ganaderos que también lo están notando en el bolsillo por la falta de forraje y la necesidad de acudir a los mercados para dar de comer a sus animales.

"Aquí en Galicia, sobre todo, se depende mucho del maíz y este año la cosecha del maíz por culpa de la sequía ha sido probablemente un 40% menos", indicó Roberto López. El ganadero lucense contó que esta situación "hace que la gente esté mandando muchas vacas al matadero para ir adecuando la cabaña que tenemos a la comida que puedes llegar a tener y ahora a esto le sumamos que nos estamos quedando sin agua, que estos animales consumen mucha agua todos los días".

Una vaca pastando

Para el ganadero "es una vuelta más de tuerca" que les lleva a tener que ir "desprendiendo de animales para seguir pagando facturas y para adaptarnos a la situación que nos toca vivir: poca comida para los animales y poca agua". "Al agua hasta ahora no se le estaba dando demasiada importancia pero este año nos está poniendo contra las cuerdas", añadió.

Además, explicó que "una vaca que esté produciendo leche está bebiendo en torno a unos 120 litros de agua al día". Para ahorrar costes desde diciembre "se han tenido que estar sacrificando vacas para poder pagar facturas porque sino era inviable". En su caso se han tenido que financiar "a través de un préstamo para poder afrontar los gastos de la campaña, preparar las fincas, sembrar, y recoger forraje para todo el año". Esto es debido a que "lo que nos pagan por la leche no daba para pagar todo eso y se han estado sacrificando vacas para poder mantenerte al día en los pagos. En el momento que te atrasas luego es muy complicado poder salir adelante".

Cierre de granjas y desabastecimiento de leche

El ganadero comentó cómo muchos dentro del sector acaban cerrando la explotación y llevando a sus animales al matadero. "Nosotros lo advertimos ya en su día, que se estaban matando muchas vacas y, como siempre, no se nos hizo caso. El problema es que ahora muchos ganaderos cierran sus granjas, matan todos los animales o los venden pero cierran sus granjas. El ganadero no vuelve a ordeñar vacas y las vacas no dan leche, hay que ordeñársela. Y eso lo hacen los ganaderos. En el último año han cerrado más de 800 granjas. Según el ministerio en el mes de junio fueron 770, están cerrando entre 2 y 3 al día. Bajamos ya de 11.000 en toda España si esto sigue así creo que a finales de año si estamos en las 10.000 es de casualidad", reflexionó.

Recordó cómo se habló tanto de las "macrogranjas" que "a los ganaderos tampoco nos gustan". "Al final no van a quedar nada más que macrogranjas porque se están cargando el sector. La industria a día de hoy sabe que se está quedando sin leche y es incapaz de dar un golpe sobre la mesa y decir: ‘señores, tienen razón. Necesitan cobrar por encima de 50 céntimos, se lo vamos a pagar. No maten más vacas’. E intentar contener esta situación pero a día de hoy siguen erre que erre que no, que nos están pagando lo suficiente", lamentó el ganadero.

Roberto López, añadió que "si se están quedando sin leche, en el mes de octubre os vais a ver negros para encontrar leche en los lineales". "Que no la va a haber" porque "están cerrando las granjas, y se están matando vacas". "Una vaca muerta no da leche y el ganadero que cierra no quiere volver a oír más de vacas. Es un trabajo que amas tanto que en el momento que lo dejas no quieres volver a oír de él porque te hace daño siquiera nombrarlo", contó.

"Se están cargando un sector que da de comer a muchísima gente, que producimos un alimento de primera calidad y no lo quieren ver" comentó el ganadero que recuerda que lo advirtió "en su día". "Si hacéis un poquito de memoria ¿cuánto tiempo hace que no veis en España una manifestación de ganaderos? Desde el mes de marzo. Porque se nos ha asqueado tanto, no se nos hace caso y se nos ningunea que hemos decidido no protestar más. Ya protestará la ciudadanía cuando no haya leche, carne o lo que sea. Ya protestarán ellos. Nosotros lo intentamos por activa y por pasiva, intentamos advertir en el ministerio de lo que estaba pasando y no se nos hizo caso. Nos soltaron una ayuda en el mes de mayo que nos vino muy bien pero era un pequeño parche".

Ahora, advirtió López, "no lo quieren ver" porque "la leche no sale de un pozo de petróleo, se necesitan vacas y ganaderos que las ordeñen" y por eso "no va a haber leche". "Somos un país que siempre hemos sido deficitarios. No llegábamos al 75% de la leche que se consumía, y siempre hemos tenido que importarla de fuera pues a este paso nos quedaremos en el 50% en el mejor de los casos".

"La leche, la de marca blanca que es la más económica que encontrabas, se pondrá por encima de un euro y tal y como está la situación pues ya veremos quien se la puede permitir. Es que no va a haber leche en el mercado porque no hay ganaderos y no hay vacas", dijo Roberto López.

"Los ganaderos no pretendemos hacernos ricos"

Roberto López explicó que actualmente "la media" de cómo se paga la leche "está en 43 céntimos por litro" mientras "el coste" de producirla "está en torno a los 50 céntimos". Aunque es algo que depende de la zona. "En Galicia estamos en 49 céntimos y en Andalucía en 53 o 54". "Llega un momento en el que te planteas muchas cosas, trabajamos 365 días al año y no tenemos un sólo día de descanso. Yo amo esta profesión, yo nací en medio de las vacas, mis padres tenían vacas, yo amo la vacas pero nos están poniendo en una tesitura a mí y al resto de ganaderos porque hemos perdido muchísimo dinero en el último año", indicó el ganadero.

Muchos ganaderos se desprenden de la explotación y se dedican a otra cosa. Roberto López añadió que "al final te tienes que plantear tantísimas cosas que nos quedamos sin ganaderos. Si no hay viabilidad económica en el sector la gente joven no se quiere quedar. Hay otras oportunidades hoy en día y al final ¿qué tenemos? Incendios, tierras abandonas y aquí nadie quiere hacer nada, miran para otro lado, se gastan dineros en cosas, bajo mi opinión, absurdas y en lo realmente importante, todo trabas". "Cuando me incorporé hace 30 años en Galicia había 32.000 ganaderos hoy hay 5.600. Sigamos descontando y a ver qué pasa", añadió.

Criticó el papel de la Administración porque "lleva mucho tiempo mirando para otro lado". Desde que el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, Luis Planas "anunció la ayuda para los ganaderos en el mes de marzo y que cobramos en mayo no hemos vuelto a sabe nada de él. Y a nivel autonómico exactamente lo mismo".

"Nuestros problemas de falta de agua y alimentos se arreglan con dinero. Si me quedo sin agua en el pozo tendré que hacer otro más profundo e invertir miles de euros. Si no tengo ese dinero que no me entra por el pago de la leche no puedo hacerlo. Si necesito comprar más piensos aunque vengan de Brasil, Argentina o EEUU vienen muchos más caros si tengo el precio de la leche puedo comprarlos, sino no", explicó.

Roberto López dijo que "los ganaderos no pretendemos hacernos ricos con la leche" y que "el problema es que si no cobramos lo suficiente para pagar nuestros gastos tenemos que vender nuestros animales". Contó que hace años vendían el litro de leche a 27 céntimos y que lo hacían "porque había otros costes de producción mucho más bajos. El problema es que ahora se ha disparado todo de tal forma que o nos pagan más por el litro de leche o no hay leche".